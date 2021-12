Auswanderer-Serie 4/4 «Es gilt in erster Linie, überhaupt etwas zu essen aufzutreiben»: Wie ein Aargauer Auswanderer die Festtage in Kuba erlebt Markus Fischler ist im Sommer 2019 nach Kuba ausgewandert. Er betreibt dort ein Gästehaus, das er coronabedingt schliessen musste und nun wiedereröffnen will. Die Versorgungslage im Land beschreibt er als drastisch. Doch die Gedanken, in die Schweiz zurückzukehren, verwirft er immer wieder. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Markus Fischler mit seiner Ehefrau Yuris und Sohn Pablo in Baracoa. Bild: zvg

Markus Fischler verhehlt nicht, dass er in den letzten Monaten so manches Mal mit dem Gedanken spielte, wieder in die Schweiz zurückzukehren. Zuvor sechs Jahre in Möhlin wohnhaft, wanderte er, nachdem er mit 61 Jahren frühzeitig in Pension ging, mit seiner siebenköpfigen kubanischen Familie nach Kuba aus. Dort lebt er seit dem 1. Juli 2019 in Baracoa, einer Stadt mit rund 80'000 Einwohnern.

«Eigentlich betreiben wir hier ein Gästehaus mit zwei Zimmern, das aber coronabedingt seit vielen Monaten geschlossen ist», erzählt Fischler. Das Gästehaus hatten er und seine Familie in den letzten zwei Jahren ständig aufgestockt. Dies mit dem Ziel, eine Cafeteria zu eröffnen.

Als Sohn einer Bäckerfamilie aus Möhlin wollte Fischler eigentlich in Kuba in die Fussstapfen seines Vaters und Bruders treten und die Gäste mit Süssigkeiten verwöhnen. Fischler sagt: «Aber wegen der grossen Wirtschaftskrise mit einer sehr mühsamen Versorgungslage, die einen täglichen Betrieb nicht gewährleisten kann, sahen wir uns gezwungen, dieses Projekt vorläufig auf Eis zu legen.»

Sechs Coronafälle und ein Einbruch

Wie Fischler erzählt, mussten er und seine Familie in den letzten Monaten vieles durchmachen. Zuerst wurden alle ausser ihm positiv auf Corona getestet. Als sich dann alle in Quarantäne befanden und er allein vor dem Fernseher sass, brachen Diebe bei ihm ein und stahlen Laptops, Playstation, CD-Laufwerke, Turnschuhe, Smartphones und Kleider.

Auswanderer-Serie: Festtage in der Ferne (4) Vier Auswanderer-Aargauer aus den Regionen Baden, Zurzibiet und Fricktal erzählen, wie sie in ihrer neuen Heimat Weihnachten und Silvester feiern. Dabei geben sie Einblick in die verschiedenen Traditionen.

Immerhin schnappte die Polizei nach drei Tagen zwei Täter und stellte das meiste des Diebesgutes sicher. Ärgerlich sei gewesen, dass die Täter Smartphones und Laptops bereits zum Verkauf umgerüstet und sämtliche Fotos, Programme und Daten gelöscht hatten. Fischler sagt:

«Mit all den Problemen haben wir schon so manches Mal diskutiert, ob es nicht doch vernünftiger wäre, zurück in die Schweiz zu gehen.»

Aber schlussendlich, so Fischler, «haben wir alles aus der Schweiz mitgenommen und hier viel investiert in unser grosses Haus, sodass wir bis auf weiteres uns hier durchbeissen und auf Besserung hoffen». So plant denn Fischler auch, das Gästehaus am 1. Januar 2022 wiederzueröffnen.

Am 1. Weihnachtstag gab es Antilope

Markus Fischler und sein künstlicher Weihnachtsbaum. Bild: zvg

Von Weihnachten, erzählt Fischler, bekäme man in Baracoa fast gar nichts mit. «Hier in der Stadt kannst du gar nichts kaufen, das mit Weihnachten zu tun hat.» So hätten denn er und seine Familie auch stark überlegen müssen, ob sie für Weihnachten nochmals den «recht hässlichen, künstlichen Baum» hervorholen sollten. «Aber mit dem Baumschmuck, den ich aus der Schweiz mitgenommen habe, habe ich es erneut versucht», sagt Fischler.

Serviert über die Festtage wird zu Weihnachten, was das Angebot gerade hergebe. «In Kuba gilt es in erster Linie, überhaupt etwas zu essen aufzutreiben», beschreibt er die Situation drastisch. Bei Fischler und seiner Familie gab es am 25. Dezember aber ein richtiges Festessen. Er sagt:

«Meine Frau hatte das Glück, dass sie zu einem grossen Stück Antilopenfleisch gekommen ist.»

Als Beilagen würden auf dem Inselstaat zumeist Reis mit Bohnen, frittierte Kochbanane und Boñaco, eine Art Süsskartoffel, serviert.

In Baracoa gebe es keine Weihnachtsdekoration. «Den einzigen Weihnachtsbaum, den ich gesehen habe, ist unser eigener», so Fischler. Zudem sei bei Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad Celsius klar, dass keine Weihnachtsstimmung aufkäme. Mit Geschenken innerhalb der Familie sei es in diesem Jahr nichts geworden, da es in den Läden nicht annähernd etwas Vernünftiges zu kaufen gebe. Natürlich kommt in solch tristen Zeiten oftmals ein wenig Heimweh auf, sagt Fischer unverhohlen:

«Man sehnt sich wieder einmal nach Normalität; einem Ort, wo man alles erhält, was man sich wünscht.»

Wie sich Kälte anfühlt, weiss er nicht mehr

Doch es gibt für Fischler, neben seinem Gästehaus, auch andere Gründe, die ihn auf der Insel halten. Allem voran das tropische, wechselfeuchte Klima. «Ich habe in der Zwischenzeit vergessen, wie sich Kälte anfühlt», sagt er. Als Ausländer auf Kuba habe er bisher auch noch keine Anfeindungen erlebt. Mit allen Einheimischen, die er kenne, pflege er ein freundschaftliches Verhältnis. Den Kontakt zu seinen Freunden und Verwandten in der Schweiz hält Fischler über Whats­app oder Facebook.

Die Coronasituation auf Kuba sei momentan sehr gut. Über 98 Prozent seien genesen oder geimpft. «Im ganzen Land sind es weniger als 100 Fälle täglich», sagt Fischler, der hofft, dass die Situation so bleibt – auch damit er am 1. Januar endlich sein Gästehaus wiedereröffnen und Touristen aus aller Welt in Kuba beherbergen kann.

