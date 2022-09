Der TV Möhlin gewinnt gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs

Möhlin Zwei teure Punkte: Der TV Möhlin gewinnt im Exil – verliert aber Torhüter Benjamin Blumer Weil die heimische Halle belegt ist, müssen die Nati B-Handballer aus Möhlin für ihr Heimspiel nach Magden ausweichen. Aber auch im Exil zeigen sie sich von ihrer starken Seite und schlagen die SG Yellow/Pfadi Espoirs mit 29:25. Grosser Wermutstropfen: Torhüter Benjamin Blumer erleidet eine schwere Knieverletzung. Christine Steck 27.09.2022, 05.00 Uhr

Rudolf Safranko war mit sieben Toren bester Schütze beim TV Möhlin bei dessen Sieg über die SG Yellow/Pfadi Espoirs. Michi Mahrer

Nach Anlaufproblemen, bestimmt war auch etwas Nervosität dabei, scheiterte Jonathan Ulmer vorerst an Niclas Maierhofer. Erst Jan Waldmeier wurde danach torgefährlich und erzielte den ersten Treffer in der Partie – nach fast fünf Minuten notabene. Yellow/Pfadi bestrafte sich mit einem Fehler und Justin Larouche erhöhte auf 2:0. Eine Parade später von Benjamin Blumer und Ulmer erzielte den nächsten Zähler.

Gleich mehrmals Pech vom Siebenmeterpunkt

Die Gäste kamen nun durch Tobias Glaus ins Spiel. Aussenspieler Ulmer durfte kurz darauf vom Siebenmeter antreten, aber Maierhofer parierte den Wurf. Erneutes Pech für Möhlin, denn der Ball prallte an die Decke, und Sebastian Kaiser wurde mit einer Zeitstrafe bedacht. Nun setzte Andrin Rohrbach zu einem Doppelschlag an und glich die Partie aus (13. Minute).

Den nächsten Penalty sollte Justin Larouche ausführen, aber auch er scheiterte am gegnerischen Torhüter. Dafür übernahm die junge Mannschaft der SG Yellow/Pfadi die Führung und lag zwei Tore vorne. Zuvor konnte Rudi Safranko die dritte Chance vom Siebenmeter nicht nutzen, der gegnerische Torhüter schien beinahe über magische Kräfte zu verfügen.

Im Gegenzug hielt aber auch Benjamin Blumer spektakulär und die Möhliner Verteidigung sorgte weiter für klare Verhältnisse. Im regulären Angriff zeigte Larouche einen Hammerwurf und Safranko egalisierte das Skore zum 8:8 mit seinem beherzten Durchbruch. Bis zur Pause liessen sich die in weiss spielenden Winterthurer allerdings nicht erneut abhängen. Mit 11:11 ging das Spiel in die Pause.

Torhüter Blumer verletzt sich schwer

Nach der Pause wusste Fabian Ceppi zu begeistern und «Paco» Ulmer zauberte den Ball beim vierten Versuch vom Siebenmeter ins Tor. Die rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten. Nun schien das Selbstvertrauen definitiv erwacht, der Ball lief und die Performance auf der Platte riss die Fans mit. Die Drei-Tore-Führung zum 17:14 wurde Tatsache.

Danach parierte Blumer einen letzten Ball, ehe er schmerzverzerrt am Boden liegen blieb. Er war unglücklich gelandet und hatte sich am Knie verletzt. Es folgten bange Minuten in der Matte-Halle, Blumer musste schliesslich vom Platz getragen werden. Nachwuchsmann Jonas Coetermans ersetzte ihn.

Bedeutete das nun der Bruch im Spiel? Definitiv nicht, denn das Team von Zoltan Majeri zeigte, dass es gewillt war, zusammen zu stehen und um jeden Ball zu kämpfen.

Der Vorsprung beflügelt auch die Abwehrreihe

Der junge Jonas Coetermans strahlte grosse Willenskraft aus. Maurice Meier traf zum 18:14 und Neuzugang Safranko liess Maierhofer keine Chance. Assistenztrainer Valentin Bay nahm die Auszeit. Zwar schrieben die Gäste den nächsten Treffer gut, aber Xavier Franceschi und Rudi Safranko holten erneut die Kohlen aus dem Feuer. Der Vorsprung blieb bestehen und das wiederum beflügelte die starke Abwehrarbeit des Heimteams.

Sieben Minuten vor dem Abpfiff beorderte Majeri seine Spieler an die Seitenlinie und Justin Larouche setzte danach um, was der Trainer gefordert hatte: 27:21. Knappe fünf Minuten blieben noch zu spielen und Möhlin brachte den Vorsprung über die Zeit.

Das nächste Heimspiel findet am 16. Oktober gegen Handball Emmen statt – dann wieder wie gewohnt in der Steinlihalle.