Das Freestyle-Team Fricktal startet in die Wintersaison

Möhlin Sie zeigen ihre wilden Tricks vor Millionenpublikum: Die Fricktaler Freestyler starten in die Wintersaison Zum Repertoire gehören spektakuläre Sprünge, Saltos und Drehungen, selbstverständlich alles auf Ski: Das Freestyle-Team-Fricktal verzückt seit über 40 Jahren die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seinen Tricks. Jetzt steht die neue Wintersaison bevor – und ein ganz besonderes Highlight im kommenden Sommer. Jael Rickenbacher 19.11.2022, 05.00 Uhr

Die Freestyler trainieren das ganze Jahr über ihre imposanten Tricks. Hier macht Vereinspräsident Thomas Isenschmid einen «Superman Frontflip». zvg/ Selena Brum

Im vergangenen Jahr wurde das Freestyle-Team-Fricktal 40 Jahre alt. Weil Feiern damals aus bekannten Gründen schwierig war, holte das Team das grosse Jubiläumsfest im September mit einer Grillade nach. Der Verein zählt heute insgesamt 140 Mitglieder – davon sind derzeit etwa 40 aktiv. Beim Fest waren auch viele Ehemalige dabei.

«Wir hatten ein super Fest», erzählt der Freestyle-Team-Präsident Thomas Isenschmid. Das, obwohl die Wasserschanze am Rhein in Möhlin nicht wie geplant genutzt werden konnte. Isenschmid sagt: «Das Wetter hat leider nicht mitgemacht.»

Training im Sommer

Wasserschanzen sind eine Variante, im Sommer Freestyle-Tricks zu üben. Das sei ein gutes Vortraining, da es im Wasser nicht so weh tue, wenn man falsch landet. Viele Mitglieder üben im Sommer auch an Gewässern im Tessin. Isenschmid erzählt:

«Man springt zum Beispiel von Klippen ins Wasser und macht Saltos und Drehungen. Oft sind es Sachen, die man als kleiner Junge in der Badi macht.»

Diese Methoden brauchen sowohl Skifahrer als auch Snowboarder. Viele Freestyler fahren auch Skateboard. Trampoline sind ein weiteres vielgenutztes Medium, um Tricks zu üben. Die älteren Mitglieder machen zudem Krafttrainings in der Halle, währenddem die jüngeren das Freestylen spielerisch angehen.

Der Klimawandel ist eine Gefahr

Natürlich fährt das Team auch oft in die Berge, um Schneetraining zu machen. Leider musste dieses Jahr das Sommerskilager in Zermatt ohne Ski und Snowboard durchgeführt werden, weil der Gletscher gesperrt war. Isenschmid vermutet den Klimawandel als Grund dafür. Er sagt: «Das ist sicher ein wichtiges Thema für die Zukunft des Freestyle-Sports.»

Zum Repertoire gehören spektakuläre Sprünge, Saltos und Drehungen – oder auch Tricks auf Rails. Zvg / FRI

Auf die kommende Saison freut sich das Team sehr. Neben einigen Wettkämpfen in der Schneesaison ist das grosse Highlight das «Züri Fäscht». Dort darf das Freestyle-Team im Sommer 2023 performen. Isenschmid sagt:

«Wir stellen einen sechs Meter hohen Turm mit zwei grossen Trampolinen auf und springen in die Limmat. Wir durften schon 2019 am ‹Züri Fäscht› performen – das war krass.»

Damals hatten insgesamt etwa zwei Millionen Menschen das Fest besucht. Es war für das Freestyle-Team eine tolle Möglichkeit, um ihr Können zu zeigen.

Und so hat das dann ausgesehen:

Die olympischen Fricktal-Freestyler

Im Verein sind alle willkommen, sei es auf Wettkampfebene oder einfach für den Plausch. Doch es sind schon Olympiateilnehmer aus dem Freestyle-Team hervorgegangen: So zum Beispiel Evelyne Leu, die 2006 in Turin Olympiasiegerin wurde oder Jonas Hunziker, der 2018 an den Winterspielen teilnahm.

Evelyne Leu bei ihrem Triumph in Turin 2006. Keystone

Das Faszinierende am Freestylen ist für Isenschmid die Freiheit. Er sagt: «Nichts ist vorgegeben, man kann der Kreativität freien Lauf lassen. Es ist zwar ein Einzelsport, aber trotzdem fühlt es sich wie ein Teamsport an». Damit meint Isenschmid den Zusammenhalt im Team:

«Wir sind wie eine kleine Familie. Wir freuen uns füreinander, verbringen viel Zeit zusammen und teilen dieselbe Leidenschaft.»

Das soll auch in der kommenden Wintersaison so sein. Aussehen könnte es dann auch in diesem Winter in etwa so. Das Instagram-Video wurde am Ende der letzten Wintersaison veröffentlicht.