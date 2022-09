Möhlin: Das Restaurant Eat At Thai hat Fuss gefasst

Möhlin «Wir können jetzt zuversichtlich in die Zukunft schauen»: Das Thai-Restaurant von Familie Huber hat Fuss gefasst Mit einem kleinen Take-away und Lieferdienst machten sie sich in Möhlin und der Umgebung einen Namen, im Frühling dann wagten sie einen grossen Schritt: Christian und Chutinan Huber eröffneten das Thai-Restaurant Eat at Thai. Für das junge Paar begann damit eine anstrengende Zeit. Nadine Böni Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian und Chutinan Huber (mit den Kindern Gavin und Aira) haben in Möhlin an der Bahnhofstrasse das thailändische Restaurant Eat at Thai eröffnet. Nadine Böni

Hinter Christian und Chutinan Huber liegen anstrengende Wochen und Monate. Mit ihrem Take-away und Lieferservice Eat at Thai an der Hauptstrasse, direkt neben dem Coop hatten sie sich bereits einen Namen gemacht in Möhlin, stiessen aber an die räumlichen Kapazitätsgrenzen. Dieses Jahr wagten sie deshalb den nächsten Schritt: Die beiden bauten das obere Pub, das ehemalige «Meli Pub» an der Bahnhofstrasse, in ein Restaurant um.