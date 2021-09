Möhlin: Massive Vorwürfe gegen das «Stadelbach» werden laut

Möhlin «Wer nicht spurt, soll gehen»: Gegen Zentrumsleitung und Vorstand werden massive Vorwürfe laut Die Kritik am Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach reisst nicht ab. Nun wenden sich drei Mitarbeiterinnen sowie zwei Vereinsmitglieder an die Öffentlichkeit. Sie erzählen von falschen Abläufen, sinkenden Pflegestandards, vielen Kündigungen und einem schlechten Betriebsklima. Für die Zentrumsleitung und den Vorstand des Trägervereins sind dies Aussagen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Thomas Wehrli 01.09.2021, 05.00 Uhr

Hinter den Kulissen des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach rumort es. Einige Mitarbeitende beklagen massive Missstände. Bild: zvg

Das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin kommt nicht zur Ruhe. Auch zwei Jahre nach den Turbulenzen, die letztlich zur Kündigung der damaligen Zentrumsleiterin Judith Dominguez geführt hatten, brodelt es noch immer. Damals, 2019, standen das Notfallmanagement, die Kommunikation von Zentrumsleitung und der Spitze des Trägervereins «Wohnen im Alter Möhlin» sowie die vielen Kündigungen in der Kritik. Dominguez sagte im Juni 2019 zur AZ:

«Ich gehe auch für einen Neuanfang im Stadelbach.»

Der Neuanfang kam. Im Stadelbach wie im Verein. Nach einer Interimslösung übernahm Trinidad Coi im Dezember 2019 die Zentrumsleitung. Und an der Generalversammlung im letzten Jahr übernahm Gemeinderat Karl Eiermann das Vereinspräsidium von Alfred Sutter. Zugleich wurde Hanspeter Müller, Direktor der Süssbach Pflegezentrum AG in Brugg, der für die Interimslösung geholt wurde, in den Vorstand gewählt.



Doch die Probleme sind geblieben. In den letzten Wochen sprach die AZ mit Angehörigen ebenso wie mit drei Mitarbeiterinnen aus der Pflege, wovon ein Teil nach wie vor im Zentrum arbeitet. Die Kritikpunkte sind dabei die gleichen wie vor zwei Jahren. Hört man den Mitarbeiterinnen zu, haben sie sich gar noch akzentuiert. Den Gang an die Öffentlichkeit haben sie sich nicht leicht gemacht, einen ersten Gesprächstermin mit der AZ im Juli sagten die Mitarbeitenden kurzfristig ab.

Sie können nun nicht mehr anders, sagen sie jetzt. «Wir wollen, dass es den Mitarbeitenden und den Bewohnern gut geht. Das ist heute nicht der Fall», formulieren sie das Ziel ihres Gangs an die Öffentlichkeit. «Wir wollen, dass die Mitarbeitenden und die Bewohner mit Respekt behandelt werden. Auch das fehlt heute. Wir vermissen eine Wertschätzung.»

Hoffnung nach dem Wechsel der Zentrumsleitung

Nach dem Wechsel der Heimleitung habe man eine Aufbruchsstimmung im Stadelbach gespürt, sagt eine der Pflegerinnen, die wie ihre Kolleginnen anonym bleiben will. Die Mitarbeitenden hofften, dass es wieder gut kommt. Sie glaubten auch daran, als sich die Probleme weiter akzentuierten und sich das Betriebsklima ihren Aussagen nach zusehends verschlechterte.

«Wir schoben viele der Probleme auf die Coronapandemie. Doch es kam nicht gut, im Gegenteil. Die Hoffnung hat sich zerschlagen.»

Kritik kommt auch von Vereinsmitgliedern. So moniert Werner Mahrer eine ungenügende Kommunikation vor allem seitens der Vereinsführung und bezeichnet den Geschäftsbericht 2020 kurzerhand als «Verweigerung der Berichterstattung». Mahrer, der das Geschehen in und um das Pflegezentrum seit langem kritisch und mit Sorge verfolgt, kandidierte im letzten Jahr als zusätzliches Vorstandsmitglied. Doch die Versammlung lehnte eine Aufstockung des Gremiums ab.

Werner Erni, alt Grossrat. Zvg

Und so sagt Werner Erni, alt Grossrat und Sprecher des Kollektivmitgliedes SP Möhlin: «Seit vier Jahren haben wir als Kollektivmitglied immer wieder Fragen an den Vorstand des Trägervereins und die Gemeinderäte gestellt; viele Fragen blieben unbeantwortet.»

Kritik kam von der SP schon 2019; damals schrieb die Partei einen Brief an die Gemeinden, die an das Stadelbach angeschlossen sind – mit der Absicht, «dass die Pflege für die Bewohner verbessert wird und die Abläufe so gestaltet werden, dass die Angestellten nicht mehr davonlaufen». Der Brief könnte von heute sein. Werner Erni kam, dies sei aus Transparenzgründen erwähnt, erstmals auf die AZ zu, lange bevor Karl Eiermann (FDP) seine Kandidatur als Gemeindeammann und damit als Gegenkandidat von Markus Fäs (SP) bekanntgab.

Handelt es sich um Kritik von Einzelpersonen?

Die Frage ist also heute dieselbe wie 2019: Was ist bloss los im Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach? Sie stellt sich, auch wenn Karl Eiermann und Trinidad Coi in einer gemeinsamen Antwort auf die Fragen der AZ einleitend festhalten, dass «über 90 Prozent der Mitarbeiter, die tagtäglich trotz Corona zuverlässig ihren Dienst versehen und die Bewohner betreuen, in den Fragen nicht berücksichtig werden». Sie sprechen mit Blick auf die Kritiker von Einzelpersonen und Kampagnen.

Ist dem so? Das lässt sich statistisch nicht beurteilen. Allerdings spricht dagegen, dass Angehörige, ehrenamtliche Helfer und ehemalige Mitarbeiterinnen in den letzten Tagen vermehrt und auch namentlich in Leserbriefen an die Öffentlichkeit treten.

Mitarbeitende sprechen von einer Kündigungswelle

Die Vorwürfe, welche die drei Pflegerinnen gegen Zentrumsleitung und Vorstand erheben, sind massiv. Es geht um falsche Abläufe, sinkende Pflegestandards, viele Kündigungen, ein schlechtes Betriebsklima. So sagt eine Mitarbeiterin:

«Im Stadelbach ist es in den letzten Monaten zu einer Kündigungswelle gekommen.»

Es werde dabei vor allem Mitarbeitenden gekündigt, die kritisch seien und nachfragen würden. Ihr Gefühl ist: «Wer nicht spurt, soll gehen.» Eine zweite Mitarbeiterin ist überzeugt:

«Die Heimleitung will Mitarbeitende, die vor dem Leitungswechsel bereits im Stadelbach arbeiteten, loshaben.»

Dabei würden auch Mitarbeiter per sofort freigestellt «und sie durften sich nicht einmal von den Bewohnern verabschieden».

Eiermann und Coi sagen zu den Kündigungen, ihnen gingen jeweils Gespräche voraus. «Kündigungen werden nur begründet ausgesprochen. Für eine Kündigung gibt es immer einen erheblichen Grund.» Zum Vorwurf, dass sich Freigestellte nicht einmal von den Bewohnern verabschieden dürfen, äussern sich die beiden nicht.

Ebenso wenig zu konkreten Zahlen über Kündigungen, welche die AZ eingefordert hatte. Eiermann und Coi bestreiten allerdings, dass vor allem Mitarbeitenden gekündigt wird, die kritisch sind.

Die drei Mitarbeiterinnen schätzen, dass im letzten Jahr rund 50 Prozent der Belegschaft in der Pflege gewechselt hat. Die Zahl bestätigen Eiermann und Coi zwar nicht, sagen aber: «Die Fluktuation im 2020 war über dem kantonalen Durchschnitt.»

Die Coronasituation mit der immensen Mehrbelastung des Pflegepersonals mag da einen Einfluss haben; die Zahlen anderer Alterszentren zeigen aber, dass die Fluktuation nicht derart hoch sein muss. Zudem kehren Mitarbeitende, die das Stadelbach auf eigenen Wunsch verlassen, oft nicht dem Beruf den Rücken, sondern nur der Institution.

Karl Eiermann, Präsident des Trägervereins «Wohnen im Alter Möhlin». Bild: zvg

Was passiert in Zeiten, in denen Pflegefachkräfte ohnehin rar sind? Man holt temporäre Kräfte. «Festangestellte, die gehen oder gegangen werden, werden oft nicht ersetzt und dafür werden Temporäre geholt», sagt eine Mitarbeitende.

Sie hätten nicht die gleichen Kenntnisse. «Unter den dauernden Personalwechseln leiden die Bewohner. Ihnen fehlen oft die bekannten Bezugspersonen», hat eine Mitarbeiterin beobachtet. Zahlen zu den temporären Kräften nennen Eiermann und Coi keine. Sie halten fest:

«Temporäre Mitarbeitende werden nicht an Stelle von Mitarbeitenden angestellt.»

Um die Betriebsbewilligung aufrechtzuerhalten, müsse der kantonale Richtstellenplan erfüllt sein. «Im Stadelbach arbeiten wir sogar über dem geforderten Mindeststellenplan.»

Haben sich die Pflegestandards verschlechtert?

Das tönt von den Mitarbeiterinnen anders. Sie sagen übereinstimmend: «Die Pflegestandards haben sich in den letzten Monaten aufgrund der vielen Wechsel und zu knapp dotierten Abteilungen verschlechtert.» Eiermann und Coi widersprechen:

«Die Pflegestandards haben sich nicht verschlechtert, im Gegenteil. Wir führen eine individuelle Pflegeplanung aus. Der Bewohner bestimmt selber, wann er frühstücken oder sich anziehen will.»

Einige Angehörige sehen das anders; für sie ist das späte Erscheinen im Zimmer, um beim Anziehen zu helfen, eher ein Zeichen der Überlastung des Personals.

Das bestätigen die Pflegerinnen: «Die Abteilungen sind überlastet und kommen immer mehr an ihre Grenzen.» Ferien müssten gestrichen werden, weil nicht genug Personal vorhanden sei. Bei Personalausfällen werde ein Ersatz organisiert oder die Dienste würden angepasst, halten Eiermann und Coi fest. Dabei werde, wenn notwendig, auch mit temporärem Personal gearbeitet.

«Wir mussten während des Coronaausbruchs Anfang des Jahres mit vielen Krankheitsausfällen umgehen. Wir erhielten glücklicherweise Unterstützung vom Zivilschutz. Wie auch andere Institutionen», bilanzieren die beiden. Ferien würden zudem nicht einfach gestrichen, dies sei nur in Absprache mit der betroffenen Person geschehen. Und: «Ferien können dann zeitnah bezogen werden.»

Einen Teil der Problematik führen Coi und Eiermann also auf die Coronapandemie zurück. Diese sei noch nicht ausgestanden. «Dieser Umstand beeinflusst unser Arbeitsumfeld und es trifft vor allem Mitarbeitende, die dann kurzfristig ersetzt werden müssen.»

Diese Sicht teilen die drei Pflegerinnen nur bedingt. Für sie ist Corona neben der happigen Mehrbelastung auch eine Ausrede für Fehler im System. Sie vermissen neben klaren Abläufen ein gesundes Arbeitsklima, Respekt und Wertschätzung. Dass die Wertschätzung fehlt, bestreiten Eiermann und Coi.

«Wir pflegen mit unseren Mitarbeitenden einen wertschätzenden Umgang.» Sie würden gefördert, indem ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten geboten würden. «Wir sind besorgt, dass Überzeit kompensiert werden kann und die Ferien bezogen werden können.»

Die Bewohner leiden unter den vielen Wechseln

Klar ist: Unter der Mehrbelastung des Personals und den vielen Wechseln leiden die Bewohner, die sich so oft an neue Bezugspersonen gewöhnen müssen. Und unter den negativen Schlagzeilen leidet der Ruf des Pflegezentrums. Eine Möhlinerin geht sogar so weit, dass sie von einem ruinierten Ruf spricht. Darauf angesprochen, gehen Coi und Eiermann in die Offensive:

«Der Ruf des Stadelbachs wird mit Aussagen ruiniert, die nicht den Tatsachen entsprechen und die nicht zum Wohle unserer Bewohner und Mitarbeiter sind.»

Sie bestreiten auch den Vorwurf, die Herzlichkeit im Stadelbach fehle. «Wir erhalten von Mitarbeitenden, Bewohnenden, Angehörigen immer wieder die Rückmeldung, dass der Umgang freundlich ist und die Arbeit von der Führung auch wertgeschätzt wird.»

Wort steht gegen Wort. Zahlen fehlen. Weitgehend. 2019 führte das Stadelbach eine Umfrage unter Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden durch. Nach Informationen der AZ lag die Zufriedenheit damals bei 60 Prozent. Ob die Zahl stimmt, lassen Coi und Eiermann unbeantwortet. Werner Erni sagt:

«An der Generalversammlung 2020 wurde versprochen, Massnahmen einzuleiten, um die Situation zu verbessern. Eine Anfrage in diesem Jahr, welche Massnahmen eingeleitet wurden, ist bis heute nicht beantwortet.»

Coi und Eiermann nennen auf Anfrage der AZ 19 Massnahmen, die seither auf Seiten der Bewohner wie der Mitarbeitenden eingeleitet wurden, darunter neue Pflegegeräte, ein neugestalteter Eingangsbereich, breitere Auswahl beim Essen, eine neu aufgesetzte Personalplanung, Anpassungen bei den Diensten, Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen oder auch verbesserte Kommunikationsformen.

Von einer verbesserten Kommunikation haben Mahrer und Erni bislang wenig gespürt, im Gegenteil. Für beide Vereinsmitglieder lässt sie nach wie vor zu wünschen übrig.

Hausverbot für diejenigen, die sich nicht an die Vorschriften halten

Zwei Sichten. Beurteilen Coi und Eiermann etwa den Geschäftsbericht 2020 als «so informativ wie möglich», disqualifiziert ihn Mahrer als weitgehend substanzlos. Sehen Angehörige die Passage im Brief von 30. Juli zu den neuen Öffnungsmodalitäten des Pflegezentrums, wonach mit einem Hausverbot belegt werden kann, wer sich nicht an die Vorschriften halte, als Drohung, sehen Coi und Estermann darin eine Reaktion auf die Ist-Situation.

«Wir erleben immer wieder Angehörige, die sich nicht an die Sicherheitsmassnahmen in Bezug auf Corona halten wollen und beispielsweise den Gesundheitscheck nicht ausfüllen oder statt den Namen drei Kreuze hinschreiben. Es gibt auch Angehörige, die ohne Maske ins Altersheim eintreten.»

Und während die befragten Mitarbeitenden beim Personalanlass am 30. Juni das Gefühl hatten, kritische Fragen seien abgewürgt worden, sagen die beiden Verantwortlichen: «Verbesserungsvorschläge der Mitarbeitenden aufgenommen und in den jeweiligen Teams besprochen.» Zudem werde regelmässig informiert.

Zwei Sichten. Eine Fortsetzung.