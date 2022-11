Warum sich die Riburger von Möhlin trennen wollten

Möhlin Warum sich die Riburger von Möhlin trennen wollte – und weshalb der Kanton dagegen war Im 19. Jahrhundert fühlten sich die Riburger von Möhlin benachteiligt und wollten sich eine eigene Gemeinde werden. Dafür hatte der Kanton kein Musikgehör – vor allem aus finanziellen Überlegungen. Allerdings, so recherchierte Historiker Linus Hüsser, war Riburg trotzdem während Jahrhunderten sehr selbstständig unterwegs. Karin Pfister Jetzt kommentieren 06.11.2022, 10.41 Uhr

Freuen sich über dei gelungene Broschüre zu den Separationsbestrebungen der Riburger im 19. Jahrhundert: Fredy Böni (v.l.), Linus Hüsser, Beat Waldmeier und Markus Fäs. Karin Pfister

War Riburg jemals eine eigene Gemeinde oder nicht? Dieser Frage ist der Historiker Linus Hüsser nachgegangen. Die Initiative dazu kam 2019 von Fredy Böni, dem damaligen Ammann von Möhlin.

Am Samstagnachmittag wurde die Antwort - nachzulesen in einer 26 Seiten langen Broschüre - anlässlich der diesjährigen Zehntenabgabe beim Narrenbrunnen gegeben. Es sei ein schöner und interessanter Auftrag gewesen, so Linus Hüsser, der dafür unter anderem im Möhliner Gemeindearchiv recherchierte und zahlreiche Dokumente fand.

Mehrmals schrieben Riburger nach Aarau

«Die Separationsbestrebungen Riburgs im 19. Jahrhundert und die einstige Selbstständigkeit des Dorfes», lautet der Titel der Broschüre. Mehrmals wandten sich die Riburger Anfangs des 19. Jahrhunderts nach Aarau, mit dem Begehren sich von Möhlin zu lösen. So schrieben sie 1841 nach Aarau: Es sei ein «seit Jahrzehnten langgehegter Wunsch ihres Herzens und zugleich ein Akt grösster Wohlfahrt». Als Begründung wurde angeführt:

«Riburg hat schon früher oft genug Schwierigkeiten und Nachteil mit Möhlin gehabt, das einst glückliche Riburg habe durch Möhlin nur bittere Früchte getragen.»

Der Kanton Aargau ging nicht auf die Argumente der Riburger ein. Linus Hüsser: «Der Kanton lehnte aus finanziellen Gründen ab; die wirtschaftliche Lage im Fricktal war schlecht; man befand sich auf dem Höhepunkt der Auswanderungswelle.» Schon damals sei man bestrebt gewesen, Gemeinden zu fusionieren anstatt neue Gemeinden zu gründen.

Jahrhundertelang sehr selbstständig

Die Antwort lautet also: «Aus staatsrechtlicher Sicht war Riburg nie eine eigene Gemeinde.» Aber: «Auf der genossenschaftlichen Ebene war Riburg sehr selbstständig. Der Ortsteil besass eigenen Wald, einen eigenen Gemeindebann und organisierte sich selbstständig. Aus dieser Sicht muss man sagen: Riburg war jahrhundertelang eine eigene Gemeinde.» Diese Bemerkung wurde am Samstag von den Riburgern mit Bravo-Rufen und Applaus quittiert.

Begrüsst wurden die Anwesenden von Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin oder wie es in Riburg heisse, Gemeindeammann von Riburg Süd. Das Verhältnis zwischen Riburg und Möhlin sei in der Vergangenheit nicht immer ganz ungetrübt gewesen, habe sich aber in der Zwischenzeit beruhigt, so Fäs. Fredy Böni meinte:

«Dass der gesamte Gemeinderat an der Vorstellung der Broschüre anwesend ist, zeigt die grosse Bedeutung von Riburg.»

Organisiert wurde die Zehntenabgabe vom Ryburger Club, der rund 170 Mitglieder hat. Beat Waldmeier ist seit 1989 Präsident es Clubs: «Ich wohne seit meiner Geburt in Riburg. Ich bin mehrmals umgezogen, aber habe den Ortsteil nie verlassen», so der 67-Jährige. «Riburg bedeutet mir alles und die Riburger sind ein spezieller Menschenschlag.»

Beat Waldmeier an der Zehntenabgabe. Karin Pfister

An der traditionellen Zehntenabgabe beim Narrenbrunnen wurden rund 10 Kilogramm Gemüse gesammelt. Beat Waldmeier: «Daraus kochen wir zusammen mit zehn Kilogramm Fleisch 40 Liter Suppe mit Spatz.»

