Möhlin Vielleicht ein zweites Zuhause: Möhlin hiess Geflüchtete mit blau-gelbem Apéro willkommen 100 Ukrainerinnen und Ukrainer sind bei 40 Gastfamilien in Möhlin untergekommen. Bei einem Vernetzungs- und Willkommensanlass in der Fuchsrain-Turnhalle informierte die Gemeinde die Geflüchteten ausführlich über ihre Rechte und Pflichten. Und beim Apéro mit blau-gelbem Gebäck lernten sich Geflüchtete und Dorfbewohnende kennen. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Nach der Informationsveranstaltung in der Turnhalle gab’s draussen einen Willkommensapéro mit blau-gelben Häppchen. Horatio Gollin

Offiziell sind schon 80 ukrainische Geflüchtete in Möhlin registriert. Gemeindeschreiber Marius Fricker schätzt die tatsächliche Anzahl jedoch auf eher 100 Personen, die sich auf rund 40 Gastfamilien im Dorf verteilen. Um die Gastfamilien und die Ukrainerinnen und Ukrainer zu informieren, lud die Gemeinde am Samstag zum Vernetzungs- und Willkommensanlass ein. Gut 100 Personen folgten der Einladung in die Fuchsrain-Turnhalle.

Den Anlass moderierte Astrid Zeiner. Nach wenigen Sätzen legte sie, wie alle nachfolgenden Rednerinnen und Redner, jeweils eine Pause ein, damit Übersetzerin Liliya Wälchli das Gesagte auf Ukrainisch wiedergeben konnte.

Rund 100 Personen nahmen am Willkommens- und Vernetzungsanlass für Ukrainer und Gastfamilien in der Turnhalle Möhlin teil. Horatio Gollin

«Ich bin stolz, dass es in diesem Dorf so viele Menschen gibt, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben», sagte Gemeindeammann Markus Fäs, der allen anderen Engagierten seinen Dank aussprach. An die Ukrainerinnen und Ukrainer gewandt, sagte er:

«Ich freue mich, dass ihr hier einen Ort gefunden habt, an dem ihr euch sicher fühlen könnt.»

Vielleicht könne Möhlin ein zweites Zuhause für sie werden, meinte Fäs, der die Gemeinde mit ihren Einrichtungen und ihrer Infrastruktur vorstellte. Hans Metzger, Gemeinderat für Soziales, führte weiter aus, dass in Möhlin Ende März eine Taskforce gebildet worden ist, um auf Gemeindeebene die Unterbringung der Flüchtlinge umzusetzen. Er erläuterte zudem die föderale Struktur der Schweiz.

Liliya Wälchli übersetzte die Worte von Gemeindeammann Markus Fäs. Horatio Gollin

Von der Nothilfe bis zum Schweizer Schulsystem

Mevlane Mohamed von der ORS Service AG erklärte, wie registrierte Flüchtlinge Nothilfe in Anspruch nehmen können, wie der Anspruch auf Sozialhilfe mit der Anerkennung des Schutzstatus S einhergeht und unter welchen Bedingungen gearbeitet werden kann. Sie informierte über Vorschriften bei Arzt- und Zahnarztbesuchen, Einkommen und Einkommensfreibeträgen sowie Deutschkursen.

Mohamed meinte, dass das System noch neu sei, dass die Flüchtlinge sofort in den Gemeinden und nicht erst in den Bundesasylzentren untergebracht werden, sodass der Vorlauf fehlte, um Wohnraum zu organisieren. Fricker ergänzte, dass die Gemeinde versuche, Wohnungen anzumieten, um ukrainische Wohngemeinschaften einzurichten. Dafür würde auch der knappe Ansatz der Unterbringungspauschale von 9 Franken pro Tag und Person ausreichen.

Mevlane Mohamed (rechts) informierte über das medizinische und das Bildungssystem in der Schweiz. Horatio Gollin

Zeiner erklärte das Schweizer Bildungssystem und stellte die Schule Möhlin vor. Die ukrainischen Kinder und Jugendlichen werden mit regionalen Integrationskursen auf den Regelunterricht oder den Berufseinstieg vorbereitet.

Christkatholischer Pfarrer darf auch ukrainische Kinder taufen

Der christkatholische Pfarrer Christian Edringer stellte als Vertreter der drei Kirchen in Möhlin die christkatholische, die römisch-katholische und die reformierte Gemeinde vor. Da es keine orthodoxe Kirche in Möhlin gibt, hatte er mit dem Bischof abgeklärt, dass er für die ukrainisch-orthodoxe Kirche taufen dürfe. Diese würde wiederum Taufen durch christkatholische und römisch-katholische Geistliche akzeptieren.

Der christkatholische Pfarrer Christian Edringer stellte als Vertreter der drei Kirchen in Möhlin die christkatholische, die römisch-katholische und die reformierte Gemeinde vor. Horatio Gollin

Mit einem Apéro vor der Turnhalle klang der Willkommensanlass aus. Ein liebevolles Detail: Viele der schön gestalteten und leckeren Gebäckstücke am Buffet waren mit blau-gelben Verzierungen dekoriert, den Landesfarben der Ukraine.

Der Apéro wurde genutzt, um sich miteinander bekannt zu machen und zu unterhalten. Horatio Gollin

