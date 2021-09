Möhlin: Anonymes Flugblatt hetzt gegen Ammann Böni

Möhlin Unbekannte hetzen auf Flugblatt gegen Ammann Fredy Böni – dieser prüft eine Anzeige Wenige Wochen vor den Wahlen wurde in Möhlin ein Flugblatt verteilt. Darauf rechnen die unbekannten Urheber mit dem abtretenden Gemeindeammann Fredy Böni ab. Dieser prüft rechtliche Schritte. Nadine Böni 07.09.2021, 05.00 Uhr

Das Flugblatt wurde von Unbekannten in Möhliner Briefkästen geworfen. zvg

Gut zwei Wochen vor den Wahlen gibt es in Möhlin Aufruhr: Über das Wochenende wurde im Dorf ein Flugblatt verteilt. Der Inhalt: unschöne Worte an den abtretenden Gemeindeammann Fredy Böni. «Gott sei Dank: Böni ist weg!» steht in Grossbuchstaben darauf, darunter sind seine «Hinterlassenschaften» aufgelistet – unter anderem «Steuerhölle Möhlin» und «Betondorf Möhlin».