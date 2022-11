Möhlin: Ortsparteien stellen sich hinter Landkauf – FDP dagegen

Möhlin Strategischer Landkauf für Sport- und Schulanlagen: Es zeichnet sich ein Knatsch ab Der Möhliner Gemeinderat will für rund 5,1 Millionen Franken eine Parzelle nahe der Schulanlage Steinli kaufen. Dies als strategische Landreserve für künftige Schul- und Sportanlagen. Nun regt sich Widerstand: Die FDP-Ortspartei lehnt den Kauf ab – und findet deutliche Worte für die Pläne des Gemeinderats. Nadine Böni 19.11.2022, 05.00 Uhr

Das grosse Feld links vom Sportplatz ist die Parzelle 939 in Möhlin – der Gemeinderat würde diese gerne kaufen. zvg / Gemeinde Möhlin

In Möhlin zeichnet sich eine spannende Gemeindeversammlung ab. Der Gemeinderat schlägt am 24. November unter anderem vor, eine knapp 28'300 Quadratmeter grosse Parzelle nördlich der Sportanlagen Steinli zu kaufen. Dies als «strategisch wichtige Landreserve», die für Erweiterungen von Sport- und Schulanlagen eingesetzt werden könne, wie Gemeindeammann Markus Fäs Ende Oktober an einer Medienkonferenz zur Versammlung sagte.

Zwar gäbe es in nächster Zeit keine konkreten Pläne, aber: «Uns war klar, dass wir den Finger draufhalten, wenn dieses Land zum Verkauf angeboten wird», sagt Fäs. Die Gemeinde will sich das knapp 5,1 Millionen Franken kosten lassen.

Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin. zvg

FDP schreibt von «völlig unnötigen Ausgaben»

Nun aber regt sich Widerstand gegen das Vorhaben: Diese Woche gab die FDP-Ortspartei in einer Mitteilung bekannt, das Geschäft abzulehnen. Sie schreibt von «völlig unnötigen Ausgaben» und sieht keine Veranlassung, «derart viel Geld auszugeben für Sportanlagen, für die noch nicht einmal ein Bedarf ausgewiesen ist». Weiter schreibt die Partei:

«Sportanlagen und Naherholungsmöglichkeiten stehen in Hülle und Fülle zur Verfügung.»

Mit ihrem Widerstand steht die FDP in der Parteienlandschaft allerdings womöglich allein da: Von anderen grossen Ortsparteien – SP, SVP und Grüne – erhalten der Gemeinderat und sein Vorhaben nämlich Unterstützung. Von der GLP war am Freitag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Der Tenor bei SP, SVP und Grünen ist ähnlich: Sie halten den strategischen Landkauf für sinnvoll. Dafür gibt es vor allem zwei Argumente. «Einerseits ist klar, dass wir aufgrund des Bevölkerungswachstums Landreserven für Schul- und Sportanlagen brauchen», sagt SVP-Präsidentin Désirée Stutz. Sie denkt dabei auch an den Bata-Park ganz in der Nähe. Dort soll dereinst Wohnraum für 600 bis 800 Einwohnerinnen und Einwohner entstehen.

Eine Parzelle in der «richtigen Zone»

Andererseits, so Stutz, liege die Parzelle bereits in der «richtigen Zone». Sie gehört zur Sportzone – Sportanlagen und -bauten könnten also ohne Umzonierung gebaut werden. Und Umzonierungen können in Möhlin durchaus auch komplizierte Geschichten werden, wie die Vergangenheit gezeigt hat. «Dass die Parzelle bereits in der Sportzone liegt, kann eine künftige Nutzung vereinfachen», sagt Stutz.

Für Grünen-Präsident Andreas Fischer war aufgrund der Zonierung ausserdem «stets absehbar, dass die Gemeinde das Land irgendwann kauft». Er sagt:

«Der Kauf war nur eine Frage des Zeitpunkts – und dieser passt jetzt.»

Er persönlich habe nur einen kleinen Einwand zum Geschäft – dass die Gemeinde für das Land eine sinnvolle Aufwertung prüft: «Bis das Land bebaut wird, sollte es im Sinne der Biodiversität aufgewertet werden.»

Allesamt bezeichnen die Parteivertreter den Kaufpreis – 180 Franken pro Quadratmeter – zwar als hoch. Aber, gibt SP-Präsident Werner Erni zu bedenken: «Das Geld ist nicht verloren. Die Gemeinde erhält dafür eine sinnvolle Landreserve. Bei Land ist zudem auch immer eine gewisse Wertsteigerung zu erwarten.»