Möhlin: Störungen bei der Strassenbeleuchtung

Möhlin Strassenlampen brennen tagsüber, nachts aber nicht: Die Störungen sollten nun behoben sein Die AEW Energie AG, Betreiberin der Strassenbeleuchtung in Möhlin, hatte in den vergangenen Wochen Probleme mit der Beleuchtungssteuerung. Das sorgte teilweise für ein ungewohntes Bild: Es gab Strassenlampen, die tagsüber brannten, andere waren nachts dafür ausgeschaltet. Nun sollten die Störungen aber behoben sein. Nadine Böni 29.11.2022, 05.00 Uhr

Bei der Strassenbeleuchtung in Möhlin kam es in den vergangenen Wochen zu Störungen. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Gerade in Zeiten, in denen fast mantraartig auf die Wichtigkeit des Stromsparens hingewiesen wird, ist es ein merkwürdiger Anblick – einer, der auch vielen Passantinnen und Passanten auffällt: Strassenlampen, die brennen und das am helllichten Tag. «In den vergangenen Tagen wurden wir mehrmals darauf hingewiesen, dass Strassenlampen tagsüber brennen, andere teilweise nachts dafür nicht», informierte der Möhliner Gemeindeammann Markus Fäs anlässlich der Gemeindeversammlung vergangene Woche.

Die Gemeinde hat daher vor einigen Tagen mit der Betreiberin der Strassenbeleuchtung, dem Aargauer Energieversorgungsunternehmen AEW Energie AG, Kontakt aufgenommen und die Störungen gemeldet.

Die Fernsteuerung machte Probleme

Die AEW Energie AG bestätigt, dass es in Möhlin zu Unregelmässigkeiten gekommen ist. «In Möhlin hatten wir im Gebiet Kirchstrasse und Bahnhofstrasse Probleme mit der Rundsteuerung», sagt Unternehmenssprecherin Silvia Geissmann auf Anfrage der AZ. Bei der sogenannten Rundsteuerung handelt es sich um die Fernsteuerung über das Stromversorgungsnetz. Die Strassenbeleuchtung kann also via Rundsteuerung zu den gewünschten Zeiten aktiviert werden.

Die Probleme hatten gemäss Geissmann zur Folge, dass die Strassenbeleuchtung in diesem Bereich nicht durch die übergeordnete Steuerung ein- beziehungsweise ausgeschaltet wurde. Entsprechend kam es zu den viel beachteten Unregelmässigkeiten bei der Beleuchtung. Inzwischen sollten die Störungen allerdings behoben sein. Geissmann sagt:

«Die entsprechenden Geräte wurden ausgewechselt. Die Steuerung der Strassenbeleuchtung funktioniert wieder.»

Allerdings, erklärt die Unternehmenssprecherin, könne es auch abgesehen davon zu Störungen kommen. «Einzelne Kandelaber oder einzelne Beleuchtungsabschnitte können aus verschiedenen Gründen leider immer ausfallen», sagt Geissmann. Diese würden von den Fachleuten des AEW Regional-Centers Rheinfelden aber zeitnah instandgesetzt.

Bevölkerung kann defekte Lampen melden

In Zusammenhang mit Inspektionen oder auch Unterhaltsarbeiten könne es ausserdem vorkommen, dass die Leuchten testweise auch tagsüber eingeschaltet werden müssen, erklärt Geissmann.

Sie verweist darauf, dass defekte Strassenlampen und weitere Unregelmässigkeiten bei der Strassenbeleuchtung direkt bei der AEW Energie AG gemeldet werden können. Dies ist unter anderem über ein Onlineformular möglich. Dort kann neben dem genauen Standort des defekten Kandelabers auch die genaue Art der Störung angegeben werden und zu welcher Zeit diese festgestellt wurde.

Die AEW Energie AG gehört vollständig dem Kanton Aargau und versorgt das Kantonsgebiet primär mit Strom. Das Unternehmen ist damit unter anderem für die Strassenbeleuchtung in den Gemeinden verantwortlich. Das Unternehmen gliedert sich in die vier Bereiche Produktion, Finanzen, Energie und Netze. Der Hauptsitz befindet sich in Aarau, die vier Regional-Center haben ihren Sitz in Rheinfelden, Bremgarten, Lenzburg und Turgi, während das Instandhaltungscenter in Wildegg beheimatet ist.