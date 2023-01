Möhlin: Der Steinli-Cup 2023 kehrt nach der Pandemie zurück

Möhlin Steinli-Cup kehrt nach zwei Jahren Pause zurück – und mit ihm 900 Juniorinnen und Junioren, die auf Torejagd gingen Aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus traten die besten Juniorenmannschaften am Steinli-Cup an. 233 Partien fanden übers Wochenende an dem vom FC Möhlin-Riburg/ACLI organisierten Turnier statt. So blieb, um den Spielplan einzuhalten, zwischen den Wechseln kaum Zeit. Karin Pfister Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Am Steinli-Cup in Möhlin standen am Wochenende über 900 Juniorinnen und Junioren auf dem Platz. Karin Pfister

Wer einen Weg durch die Gänge der Steinlihalle in Möhlin suchte, um vom einen zum anderen Spielfeld zu wechseln, wurde automatisch selbst zum Fussballer; von allen Seiten kamen die Bälle und mussten zurückgepasst werden. In den Gängen wärmten sich die Junioren für die nächsten Spiele auf; drippelten, schossen, rannten und sprangen, während die Trainer nochmals die letzten Anweisungen für die Taktik vorgaben. «Gleich kommt unser erster Einsatz», sagte der Trainer vom FC Wohlen, der sich siegessicher zeigte.

Die Junioren des FC St.Gallen waren zufrieden mit ihrer Leistung. Karin Pfister

«Unser Ziel ist der Turniersieg.» Bereits zu Ende war das Turnier am späteren Samstagnachmittag für die zehn- und elfjährigen Knaben vom FC St.Gallen. «Wir haben zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden und sind ausgeschieden, aber es hat trotzdem Spass gemacht.» Ihr Lieblingsspieler sei Kylian Mbappé. «Er ist schnell.»

Der elf Jahre alte Leon, der beim FC Basel spielt, nahm sich von der Ersatzbank aus kurz Zeit, um mit der AZ zu sprechen.

Sie eifern Ronaldo und Co hinterher

«Bis jetzt läuft es gut», sagte der Stürmer, der in Möhlin wohnt und für den der Steinli-Cup quasi ein Heimspiel ist. Sein Lieblingsspieler sei Cristiano Ronaldo, weil er gut dripple und schöne Schüsse mache. Kaum gesagt, war seine Konzentration wieder bei seinen Mannschaftskollegen, die auf dem Platz einen neuen Angriff Richtung gegnerisches Tor starteten.

OK-Präsident Bülent Bülbül. Karin Pfister

233 Spiele wurden am vergangenen Wochenende in Möhlin ausgetragen. Nach zwei Jahren Pause – coronabedingt – konnte der traditionelle Steinli-Cup wieder durchgeführt werden. Bülent Bülbül, OK-Präsident und Kinderfussballleiter beim Organisator FC Möhlin-Riburg/ACLI, sagte zum Motto des Turniers:

«Hier trifft Spitzenfussball auf Breitenfussball.»

Der Verein hat 600 Mitglieder, wovon 250 Junioren sind. «Am Steinli-Cup haben alle Junioren die Chance, sich mit dem Nachwuchs der Spitzenklubs zu messen.»

Auf den beiden Plätzen in der Steinlihalle standen zahlreiche Nachwuchsmannschaften von Spitzenklubs aus der ganzen Schweiz sowie Juniorenmannschaften aus der Region und dem angrenzenden Ausland, etwa aus Weil am Rhein und Lörrach. Ein Blick in die Chronik der vergangenen Jahre zeigt die Mannschaften mit den meisten Steinli-Cup-Pokalen. Am erfolgreichsten bis jetzt war der FC Basel mit acht Siegen, gefolgt von den Old Boys Basel (sieben Siege) sowie GC Zürich (fünf Siege), FC Concordia Basel (vier Siege) und FC Zürich (zwei Siege).

Nicht viel Zeit zwischen den Wechseln

Auch die Junioren des FC Wohlen mischten am Steinli-Cup mit. Karin Pfister

Selbst anmelden kann man sich nicht für den Steinli-Cup. «Wir schicken eine Einladung», so Bülbül. Das Turnier sei bei den Spitzenklubs sehr beliebt und während der Coronapause vermisst worden. Er sagt:

«Wir freuen uns riesig, dass wir den Cup wieder durchführen dürfen.»

Unzählige Stunden und Abende haben er und seine Kollegen seit dem Sommer in die Organisation investiert. Der Zeitplan für die 233 Spiele ist eng. Zwischen den verschiedenen Spielen liegt genau eine Minute Pause. «Es darf bei den Wechseln nicht viel schiefgehen, sonst gerät der ganze Zeitplan durcheinander.» Bis jetzt laufe alles reibungslos, so Bülbül am Samstagnachmittag und er werde am Sonntagabend glücklich und müde sein. Im Einsatz standen total 900 Junioren sowie einige wenige Juniorinnen im Alter von 7 bis 14 Jahren.

Zum ersten Mal in Möhlin auf dem Platz waren Leon und Leart vom Grasshoppersclub Zürich. «Wir haben ein gutes Team und bis jetzt eine gute Leistung gezeigt», so die beiden 12-Jährigen zufrieden.

