Frische Erdbeeren: Auf diesem Feld in Möhlin dürfen alle pflücken

Möhlin So schmeckt der Sommer: Auf diesem Feld landen die Erdbeeren direkt vom Feld im Mund Die Erdbeerensaison hat begonnen und das Pflücken der süssen Früchte erfreut sich grosser Beliebtheit: Auf dem Erdbeerenfeld in Möhlin ist der Andrang über die Auffahrtstage gross. Über 200 Pflückerinnen und Pflücker decken sich hier täglich mit Erdbeeren ein. Für Landwirt Beat Mahrer eine Freude – und eine Überraschung. Nadine Böni Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Erbeerenfeld von Landwirt Beat Mahrer können die Erdbeeren selbst gepflückt werden. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die grösste Erdbeere steht am Eingang. Es ist das Kassenhäuschen des Erdbeerfelds in Möhlin, passend knallig rot bemalt samt Stiel und Samen. Eine ältere Frau bezahlt gerade für zwei Salatschüsseln voller roter Beeren. Pflückerinnen und Pflücker bringen auf dem Feld traditionell eigene Gefässe mit, die vor dem Pflücken gewogen und mit dem Eigengewicht beschriftet werden. Beim Abrechnen wird dieses abgezogen.

«Wunderbar, einfach wunderbar», entfährt es der Frau mit Blick auf die beiden vollen Schüsseln. «Die ‹Erdbeeri› sind schön süss und reif.» Fast vier Kilogramm nimmt sie mit nach Hause. Sie lacht: «Ich habe zugeschlagen. Aber bei dieser Qualität konnte ich nicht widerstehen.»

Nadine Böni

200 Pflückerinnen und Pflücker an einem Tag

Beat Mahrer hört das natürlich gern. Der Landwirt des Möhliner Chleizelgli-Hofs hat auf dem Feld am Dorfrand vor vier Jahren erstmals Erdbeeren zum Selbstpflücken angeboten. Inzwischen pflanzt er jeweils über 25'000 Stauden an. Er sagt:

«Als wir mit den Erdbeeren angefangen haben, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das Feld mal so ein Magnet für die Leute wird.»

Umso grösser nun die Freude, dass sich der grosse Aufwand lohnt. An guten Tagen kommen über 200 Pflückerinnen und Pflücker zum Feld. Auch an diesem Freitagmittag stehen immer gut ein Dutzend Autos an der Strasse und mindestens ebenso viele Velos. Von Familien mit kleinen Kindern bis zu Seniorinnen und Senioren sind alle Altersgruppen vertreten.

Volle Körbli und Kisten: Über 200 Pflückerinnen und Pflücker decken sich an schönen Tagen auf dem Erdbeerfeld ein. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Einige Pflückerinnen und Pflücker nehmen dabei auch eine längere Anfahrt in Kauf. An diesem Tag etwa ist eine Familie aus dem Bernbiet angereist. Sie verbänden den Besuch bei Verwandten mit dem ‹Erdbeeripflücken›, sagen sie. «Vor allem für die Kinder ist das ein Riesenerlebnis.»

Meist reicht es nicht bis zur Konfitüre

Die meisten Kundinnen und Kunden aber kommen aus Möhlin und den umliegenden Dörfern. So auch Walter und Elisabeth Droll aus Möhlin. Sie seien schon zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Feld, sagt Walter Droll. «Wir kommen immer gern hierher.» Erst recht, wenn es so gut schmeckt, wie seine Frau mit einem Lachen ergänzt:

«Wir essen die Erdbeeren am liebsten gleich frisch vom Feld. Wenn dann noch welche übrig sind, mache ich daraus Konfitüre – aber meistens sind keine übrig.»

Bei Jannick, Leila und Nino Mahrer stehen dagegen Erdbeershakes und -glace oder frische Erdbeeren mit Schokostreuseln ganz oben auf der kulinarischen Wunschliste. Die drei Kinder sind mit ihren Eltern Martina und Jürg da. Die Familie gehört zu den Stammgästen auf dem Feld, auch, weil Jürg Beat Mahrers Bruder ist.

Familie Mahrer mit (von oben) Vater Jürg, Mutter Martina und den Kindern Jannick, Leila und Nino sind Stammgäste auf dem Erdbeerfeld. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

«Es macht besonders Spass, wenn wir ein grosses ‹Erdbeeri› finden», sagt Jannick. Und: Wenn sie zwischendurch eins probieren, wie die drei mit einem verschmitzten Grinsen zugeben – und gleich demonstrieren. Das Fazit? «Megafein», sagt Leila.

Auch Beat Mahrer ist zufrieden mit den diesjährigen Erdbeeren. Nach dem schwierigen 2021 passe das Wetter in diesem Jahr bisher nahezu perfekt: Für das Erdbeerenpflücken seien 20 bis 25 Grad ideal. «Dann ist es nicht zu heiss zum Pflücken und die Erdbeeren reifen nicht zu schnell», sagt er. So dürfte in den kommenden Tagen und Wochen noch die eine oder andere Salatschüssel mit feinen Erdbeeren gefüllt werden.

Während der Saison pflücken Erntehelfer aus dem Osten etwa 1’000 Tonnen Erdbeeren pro Woche. Tele M1

