Schweizer Salinen AG plant zehn weitere Bohrlöcher in Möhlin

Möhlin Schweizer Salinen AG plant zehn weitere Löcher für den Abbau von über einer Millionen Tonnen Salz Der Salzproduzent nimmt die fünfte Etappe im Gebiet Bäumlihof in Angriff. Geht das Baugesuch schlank durch, könnte der Baustart bereits im Frühjahr erfolgen. Die Baukosten betragen knapp 2,5 Millionen Franken. Dennis Kalt 18.12.2021, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Urs Hofmeier nimmt mit der Schweizer Salinen AG zur Sicherstellung der Salzversorgung im Gebiet Bäumlihof die fünfte Etappe in Angriff. Bild: Dennis Kalt (31. Januar 2019

Das weisse Gold der Schweizer Salinen AG ist seit Jahrzehnten schweizweit unerlässlich für die Verkehrssicherheit bei Frost und Schnee. Zur Aufrechterhaltung der Salzversorgung benötigt die Saline Riburg, in der rund 90 Prozent des Schweizer Auftausalzes produziert werden, laufend neue Bohrlöcher. Solche sieht der Salzproduzent nun im Möhliner Gebiet Bäumlihof für die fünfte Etappe vor.

Seit Freitag liegt hierfür das entsprechende Baugesuch auf der Gemeindeverwaltung in Möhlin auf. Insgesamt sind zehn Bohrstellen vorgesehen. Die Baukosten betragen knapp 2,5 Millionen Franken. Frank Butz, Sprecher der Schweizer Salinen AG, sagt:

«Es wird etwa 250 Meter tief gebohrt.»

Grob könnten etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Tonnen Salz abgebaut werden; dies über einen Zeitraum von etwa 15 bis 20 Jahren.

Baustart erfolgt frühestens im Frühling

Geht das Baugesuch schlank durch, rechnet die Schweizer Salinen AG frühstens im März oder April 2022 mit dem Baustart. Dann werden die Bohrlöcher abgeteuft – wie es in der Bergbausprache heisst – und Zu- sowie Wegleitungen für die Bohrlöcher erstellt. «Dies erfolgt so schonend und rücksichtsvoll wie möglich», sagt Butz.

Der zum Siedlungsgebiet am nächsten geplante Bohrplatz ist weniger als 200 Meter entfernt. Vor Baubeginn werden in den angrenzenden Liegenschaften Rissprotokolle erstellt und Erschütterungsmessungen in der Umgebung installiert. Die Schweier Salinen AG stehe zudem im engen Austausch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, so Butz. Erschütterungsmessungen würden auch während der Bohrarbeiten erfolgen. Butz fügt hinzu:

«Ebenfalls gemessen wird der Schallpegel aufgrund der Bohrarbeiten, um sicherzustellen, dass die Lärmemission für die Anwohner so gering, wie nach aktuellem Stand der Technik möglich, gehalten wird.»

Nach Salz gebohrt wird in Gebiet Bäumlihof schon lange. Die erste Etappe mit sieben Bohrungen führte die Schweizer Salinen AG 2008 aus. Die Etappen 1 und 3 sind seit Jahren in Produktion; die 4. Etappe ist seit diesem Jahr betriebsbereit; die ersten Bohrlöcher sind in der Anlaufphase. «Eine Anlaugung für die 5. Etappe ist frühestens ist 2024 vorgesehen», sagt Butz. Ob die Etappe 5 die letzte im Bäumlihof sein wird, sei derzeit noch offen.

Kanton prüft Unterlagen betreffend «Nordfeld»

Damit das Salz auch nach dem Abbau im Bäumlihof ausgeht, projektieren die Schweizer Salinen ein neues Solefeld – das «Nordfeld», nordwestlich von Wallbach und nordöstlich von Zeiningen, auf dem Gebiet der beiden Gemeinden.

Um die Sole von der Abbaustelle in die Saline Riburg zu befördern, verlängern die Schweizer Salinen die bestehende Transportleitung. Die unterirdische Leitung wird rund neun Kilometer lang sein und hauptsächlich durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet verlaufen. Baubeginn für die Transportleitung und das Solfeld ist nach heutigem Stand Frühjahr 2024. Butz sagt zum Projektstand:

«Die Unterlagen zum Richt- und Nutzungsplan sind zur Vorprüfung bei den kantonalen Fachstellen.»

Nach Vorliegen der kantonalen Rückmeldungen werden die Unterlagen konsolidiert und im Jahr 2022 der Bevölkerung vorgestellt.