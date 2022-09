Möhlin: Gmeinderat sucht Mitglieder für UVEK-Kommission

Möhlin «Politischer Zündstoff» führt zur Gründung neuer Kommission – nun hat die Gemeinde das Bewerbungsverfahren gestartet Die Mitgliedersuche für die neue Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie (Uvek) läuft. Der Gemeinderat erwartet von ihr fachliches Know-how, das im Gemeinderat und der Verwaltung nicht ohne weiteres vorhanden ist. Angestrebt wird bei der Besetzung des Uvek-Gremiums eine möglichst repräsentative Abbildung der Bevölkerung. Dennis Kalt 19.09.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Möhlin hat beschlossen, eine Kommission zu gründen, die Themen aus den Bereichen Umwelt, Verkehr und Energie bearbeiten soll. Claudio Thoma (13. November 2018)

Die Gemeinde Möhlin sucht Fachleute für eine neue Kommission, die noch in diesem Jahr gegründet werden soll. «Uvek» soll sie heissen und den Gemeinderat in den Themenbereichen Umwelt, Verkehr und Energie entlasten. Die Idee, eine Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission zu gründen, existiert in der Gemeinde schon länger. Gemeindeammann Markus Fäs sagt: