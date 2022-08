Nutzungsplanung Möhlin soll ändern

Möhlin Nutzungsplanung soll ändern – für Interessierte findet eine «Sprechstunde» statt Nach der kantonalen Vorprüfung zur «Teiländerung Nutzungsplanung 2020» werden die Unterlagen nun öffentlich aufgelegt. 11.08.2022, 21.10 Uhr

Die öffentliche Auflage wird bis zum 17. September erfolgen. Claudio Thoma

Die letzte Gesamtrevision der Ortsplanung Möhlin wurde 2011/2012 genehmigt. Sie besteht aus der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sowie dem Bauzonen- und Kulturlandplan. «Weil noch kein Handlungsbedarf für eine neue Gesamtrevision besteht, erfolgen die nötigen Anpassungen im Rahmen einer technischen Teiländerung», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Auslöser für die Teiländerung Nutzungsplanung ist dabei die Bestimmung, dass bis 2021 die kommunalen Baubegriffe und Messweisen an die neuen kantonalen Definitionen anzupassen sind. Diese «technischen» Änderungen werden nun in der BNO vollständig vorgenommen. «Die technische Teiländerung hat den Vorteil, dass keine umfassende qualitative Neubeurteilung des Gemeindegebiets notwendig ist», heisst es in der Mitteilung. Ziel sei viel mehr, punktuell die übergeordnete Gesetzgebung umzusetzen und einzelne Justierungen vorzunehmen, die sich aus der täglichen Planungspraxis der Gemeinde ergäben. Ein- und Umzonungen seien im Rahmen der technischen Teiländerung deshalb nicht möglich − die ortsbaulichen Grundsätze blieben unverändert.

Interessierte erhalten ­detaillierte Erläuterungen

Das öffentliche Mitwirkungsverfahren erfolgte vom 16. November 2020 bis zum 15. Dezember 2020. Während der Dauer der Mitwirkungsauflage reichten vier politische Parteien und eine mitwirkende Privatperson rund 22 Mitwirkungspunkte ein.

Die öffentliche Auflage wird nun vom 19. August bis zum 17. September erfolgen. «Alle Personen, die ein schutzwürdiges eigenes Interesse besitzen, werden innert der Auflagefrist schriftlich eine Einwendung beim Gemeinderat einreichen können», schreibt die Gemeinde.

Während der Auflagefrist wird am 27. August von 10 bis 15 Uhr eine Art Sprechstunde stattfinden, bei der Interessierte ­detailliertere Erläuterungen erhalten können. Dieser Tag der offenen Türe findet im Gemeindehaus, im zweiten Obergeschoss im grossen Saal, statt.

Anlässlich dieser Sprechstunde wird auch der genehmigte Kommunale Gesamtplan Verkehr aufliegen. «Auch dazu können gezielt Fragen an die Mitarbeiter der Gemeinde Möhlin gerichtet werden», heiss es weiter. Der Plan kann auf der Website der Gemeinde konsultiert werden.

Sondernutzungspläne werden aufgehoben

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung wurden die gültigen Sondernutzungspläne bezüglich ihrer Zweckmässigkeit, Verhältnismässigkeit und der Vereinbarkeit mit der aktuellen Situation überprüft. Die Prüfung ergab, dass zwei ältere rechtskräftige Sondernutzungsplanungen aufgehoben werden sollen: der kommunale Überbauungsplan «Oberi Rütene/Wilderai» und der Überbauungsplan «Hinter der Mühle». (az)