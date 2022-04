Neue Leitung soll Ruhe ins Pflegezentrum in Möhlin bringen

Möhlin Nach turbulenten Jahren: Marion Wegner soll Ruhe ins Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach bringen Das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach geht mit einer neuen Führung in die Zukunft: Marion Wegner-Hänggi wird per sofort Vorsitzende der Geschäftsleitung und übernimmt die operative Verantwortung. Sie folgt auf Zentrumsleiterin Trinidad Coi, die sich eine Auszeit nimmt. Wegner ist zudem Gemeindeammann von Wallbach. Thomas Wehrli 21.04.2022, 14.31 Uhr

Marion Wegner ist neue Vorsitzende der Geschäftsleitung im Stadelbach. zvg / Aargauer Zeitung

Das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin hat turbulente Zeiten hinter sich: Neben der Coronapandemie sorgten in den letzten Jahren auch immer wieder Probleme in der Pflege und der Heimleitung für negative Schlagzeilen. So wandten sich im Sommer 2021 mehrere Mitarbeitende, Angehörige und Vereinsmitglieder an die AZ und beklagten ein schlechtes Arbeitsklima sowie die Informationspolitik.

Nun soll eine neue Geschäftsleiterin für Ruhe sorgen und das Heim «für die Zukunft fit» machen: Marion Wegner-Hänggi übernimmt per sofort die operative Verantwortung und den Vorsitz der Geschäftsleitung, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die bisherige Zentrumsleiterin, Trinidad Coi habe eine Auszeit genommen, sagt die Kommunikationsbeauftragte Anna Tina Heuss auf Nachfrage der AZ. Und weiter:

«Mit Trinidad Coi sind wir im Gespräch über mögliche Aufgaben im Stadelbach.»

Wegner war bislang Vizepräsidentin des Vereins «Wohnen im Alter Möhlin», der als Trägerverein des Wohn- und Pflegezentrums firmiert. Dieses Amt gibt sie ab.

Sie will gemeinsam mit den Mitarbeitenden das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach kontinuierlich weiterentwickeln. Das garantiere die weiterhin hohe Qualität in der Betreuung und Pflege sowie die Zufriedenheit der Bewohnenden und deren Angehörigen, heisst es dazu in der Medienmitteilung. Wegner sagt:

«Wir tragen den veränderten Ansprüchen der Seniorinnen und Senioren und künftigen Bewohnenden Rechnung, damit sie auch weiterhin im Mittelpunkt unseres Tuns stehen.»

Als eine «der tragenden sozialen Institutionen» im unteren Fricktal habe man den Anspruch und die Aufgabe, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und zugleich die wirtschaftliche Zukunft des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach langfristig zu sichern.

Karl Eiermann tritt zurück

Die Wahl von Wegner ist nicht der einzige Wechsel beim Stadelbach: Der bisherige Präsident des Trägervereins, Karl Eiermann, tritt an der Generalversammlung im Mai zurück.

Das war so geplant, denn Eiermann sass auch als Gemeindevertreter im Vorstand. Eiermann war FDP-Gemeinderat, wurde aber bei den Wahlen im letzten Herbst nicht wiedergewählt. Er erzielte da nur das siebtbeste Ergebnis. Die Causa Stadelbach dürfte beim schlechten Abschneiden eine Rolle mitgespielt haben.

Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin, übernimmt das Präsidium im Trägerverein. zvg / Aargauer Zeitung

Markus Fäs (SP), der neue Gemeindeammann von Möhlin, soll im Verein das Präsidium übernehmen, als Vizepräsidium ist Ineke Lötscher vorgesehen. Gaby Hasler, Gemeinderätin aus Wallbach, soll als Nachfolgerin von Wegner in den Vorstand einziehen. Neben ihrem neuen Job ist Wegner (Die Mitte) seit Anfang Jahr auch Gemeindemannan von Wallbach.

Der abtretende Vereinspräsident, Karl Eiermann, weiss:

«Alters- und Pflegeinstitutionen stehen derzeit vor grossen Herausforderungen.»

Nicht nur werde die Anzahl pflegebedürftiger Menschen bis 2030 nochmals deutlich zunehmen. «Die Generation Babyboomer will ihr selbstbestimmtes Leben trotz Pflegebedürftigkeit auch möglichst lange weiterführen.» Deshalb brauche es neue Konzepte, die Antworten auf die Forderung nach Selbstbestimmung und Autonomie bieten würden.

Die Geschäftsleitung und der Vorstand des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach werden, so heisst es in der Mitteilung weiter, «für diese gesellschaftlichen Aufgaben zukunftsorientierte und tragfähige Lösungen schaffen».