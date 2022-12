Storchenstation Möhlin rüstet sich im Winter für das Frühjahr

Möhlin «Momentan reicht eine Ratte pro Uhu»: Wie sich die Storchen- und Vogelpflegestation im Winter für das Frühjahr rüstet Es wird geputzt, repariert und gegärtnert. Für Bruno Gardelli, Leiter der Storchen- und Vogelpflegestation in Möhlin, steht derzeit der Hausputz in der Anlage an. Daneben werden schwache Turmfalken aufgepäppelt. Mit der derzeitigen Eiseskälte haben die tierischen Bewohner keine Probleme. Dennis Kalt 16.12.2022, 05.00 Uhr

Die Schnee-Eule hat Bruno Gardelli, Leiter der Storchen- und Vogelpflegestation, im Blick. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Man merkt Coronero das Misstrauen an. Als der Journalist durch die Türe geht, macht der Schwarzstorch einen grossen Bogen um den kleinen Teich. Auf der gegenüberliegenden Seite der Voliere pickt er mit seinem langen Schnabel einen Mehlwurm vom Boden auf. Dann bleibt er stehen und schlottert mit seinen dürren, roten Beinen. Bruno Gardelli, Leiter der Storchen- und Vogelpflegestation Möhlin, beobachtet, zieht an seiner Pfeife und sagt:

«Ja, das ist nicht anders als bei uns Menschen – auch wir schütteln uns, wenn uns kalt ist.»

Generell machten den rund 40 Vögeln, die in der Station derzeit einquartiert sind, auch Temperaturen von minus 10 Grad Celsius über mehrere Tage nichts aus. «Wenn sie Nahrung haben und eine trockene Ecke, reicht dies ihnen völlig aus», weiss Gardelli.

Zu Fressen gibt es Ratten, Mäuse und Küken

Verfüttert an die grösseren Vögel werden Feldmäuse, grössere Eulen etwa bekommen Ratten oder vier Wochen alte Küken. «Am Montag füttern wir nie, da ist Fastentag», sagt Gardelli. Denn auch in der freien Natur fänden die Vögel ja nicht täglich etwas zu fressen. Während der Brutzeit und wenn die Vögel Nachwuchs haben, werde dafür eine grössere Menge verfüttert. «Momentan reicht etwa eine Ratte pro Uhu», sagt Gardelli.

Der Tierpark Goldau hat der Storchenstation Möhlin den Schwarzstorch Coronero zum 50. Geburtstag geschenkt. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Sieben ehrenamtliche Mitarbeitende arbeiten derzeit auf der Storchen- und Vogelpflegestation in Möhlin. Am Morgen findet jeweils der Kontrollgang statt, um zu sehen, ob die Vögel gefressen haben. Nicht immer müssen die tierischen Bewohner mit Nahrung versorgt werden. Denn gewisse Eulen oder Falken legen mit der Nahrung ein Depot an. Gardelli sagt:

«Der Steinkauz etwa deponiert zuweilen die Maus in seiner Höhle. Das ist dann wie ein Tiefkühlkasten.»

Sobald der Steinkauz wieder Hunger bekäme, würde er sich dann auf die Maus draufsetzten, um sie aufzutauen.

Die Bartmeise beobachtet versteckt im Schilf. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Es wird repariert, aufgeräumt und gegärtnert

Neben dem Füttern und dem Putzen der Volieren stehen in den Wintermonaten Reparatur-, Putz- und Aufräumarbeiten an der Anlage an. Da ist etwa ein undichtes Dach, das geflickt werden oder ein kaputter Wasserhahn, der ersetzt werden muss. Das Arbeitsgeschirr wird geputzt, Schränke werden gesäubert und Ordnung im Werkraum und Geräteschopf geschaffen. «Vieles bleibt durch den Sommer liegen. In den Wintermonaten findet hier sozusagen der Hausputz statt», sagt Gardelli.

Auch werden die Volieren für das Frühjahr in Schuss gebracht. Etwa für die Bartmeise werden Äste geschnitten und in der Voliere installiert. Dies sei wichtig, um den Hygienestandard hochzuhalten, so Gardelli. Denn nicht nur der Boden, sondern auch das Geäst, auf dem die Tiere sitzen, verdrecke mit der Zeit.

Rund 70 Pfleglinge aufgenommen

Etwa 70 Pfleglinge hat die Storchen- und Vogelpflegestation dieses Jahr bereits aufgenommen. Oftmals handelt es sich um Nachwuchs, der aus dem Nest gefallen sei. Manchmal entdecken Spaziergänger die Vögel. Erst am Mittwoch hatte eine Spaziergängerin einen Turmfalken vorbeigebracht, der in Wallbach in einem Feld sass. Anita Tota, die selbst eine Wildvogel-Pflegestelle in Möhlin betreibt, sagt:

Der Turmfalke wird in den nächsten Tagen aufgepäppelt. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

«Wir haben den Turmfalken in die Wärme genommen und ihm einen Vitamincocktail und eine Nährlösung geben.»

Der Turmfalke würde die nächsten Tage beobachtet. «Ein Flügel ist etwas schwach, möglich, dass er irgendwo dagegen geflogen ist», sagt Gardelli. Wenn der Turmfalke aufbaumt – also in der Voliere auf einen Ast fliegt –, sei dies ein gutes Zeichen und er kann in den nächsten Tagen bei gutem Wetter entlassen werden, hofft Gardelli.