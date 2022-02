Möhlin im Fasnachtstaumel So viele Leute waren noch selten dabei

Möhlin Möhlin im Fasnachtstaumel – so viele Leute waren am Umzug noch selten dabei Beim Fasnachtsumzug in Möhlin boten 37 Gruppen mit rund 600 Teilnehmern einen bunten Umzug. Laufgruppen, Wagengruppen und Musikgruppen sorgten für eine tolle Stimmung. An der Umzugsstrecke drängten sich die Zuschauer dicht an dicht. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 27.02.2022, 17.40 Uhr

Die Chluuri Zunft aus Zuzgen. Gut gelaunt: Chrüsimüsi. Der Meler Galgevorgel geht dem Umzug voraus. Zumindest an der Fasnacht: Die Sorglosä. Die Trolls aus Zeiningen verteilten Süsses. Drei Fasnächtler in aufwendigen Kostümen. Lautstark: Grossstadtchnulleri Kaiseraugst. Fiel auf: Gugge der Fasnachtszunft Ryburg. Ein Hingucker: Gugge der Meler Galgevögel. Die ganze Region war vertreten: Gugge Hellikä aus Hellikon. Guggemusig Räblüüs aus Obermumpf. Im Anmarsch: Gülleschränzer Zeinigä. Konfettibad bei den Bütte Häxe. Furchterregend: Melemer Ziegelhof Geischterjäger. Am Waschen: Meler Wöschwiiber. Gefahrenzone: Pirate vom Rhyufer. Bärtig: SHG Amnesia in Balaari 04. Flott unterwegs: Die Stäghold-Flitzer. Trieben es bunt: Sürmel Gugge Magden. Süsses für die Kleinen. Im Takt: Tambouren der Fasnachtszunft Ryburg. Von den Fässli-Dätscher gab’s ein Bier. Die Wyber mit Goofe verteilen Süsses. Zunftmeister Steve Krebs (rechts) mit Vertretern der Schwörstädter Schnecken.

Die Bütte Häxe hatten sich eine junge Frau geschnappt, die sie unter grossem Gekreische in ihre Konfetti-Holzwanne schubsten. Nach einem ausgiebigen Konfettibad durfte die junge Frau sich wieder zu ihre Freundinnen retten.

Auch von den Wagen flogen immer wieder grosse Ladungen Konfetti auf die Zuschauer am Strassenrand beim Fasnachtsumzug in Möhlin. Die Pirate vom Rhyufer hatten gar eine Konfettikanone auf ihrem Schiff montiert.

Für die Kleinen hatten die Fasnächtler natürlich auch Süssigkeiten und manche Narren reichten älteren Zuschauern auch ein Bier oder einen Schnaps.

14 Wagengruppen und 11 Guggen waren dabei

Der Umzug verlief vom Hotel-Restaurant Schiff über die Riburgerstrasse und die Hauptstrasse bis zur alten Kanzlei in der Kanzleistrasse. Rund 600 Teilnehmer verteilten sich auf 14 Wagengruppen, elf Guggen und Tambouren sowie zwölf Laufgruppen.

Am Umzug nahmen weniger Gruppen teil, als üblicherweise in anderen Jahren an den zwei Umzügen mitliefen, erklärt Steve Krebs, Zunftmeister der Fasnachtszunft Ryburg. Krebs weiter:

«Als vor drei Wochen bekannt wurde, dass in Möhlin wohl der einzige Umzug im Kanton Aargau durchgeführt wird, haben wir aus der ganzen Schweiz und auch aus dem nahen Ausland Anfragen für eine Teilnahme erhalten.»

Diese haben man leider alle ablehnen müssen, da alleine schon mit den ortseigenen Gruppen und Vereinen sowie unseren Stammgästen die maximal Teilnehmerzahl erreicht worden sei. Mit dem Wegfall der Beschränkungen war eine Genehmigung nicht mehr notwendig, trotzdem entschieden die Organisatoren, den Umzug nicht mehr zu vergrössern.

Antrag für den Umzug im zweiten Anlauf bewilligt

Die Vorbereitungen für den Umzug hat die Fasnachtszunft Ryburg vor knapp einem Jahr aufgenommen und anhand der aktuellen Gegebenheiten verschiedene Szenarien ausgearbeitet. Im Herbst wurde mit den Meler Galgevögel und der Gemeinde Möhlin die Entscheidung getroffen, die Fasnacht durchzuführen und zwei verschiedene Konzepte wurden in Absprache mit der Gemeinde und den kantonalen Behörden detailliert ausgearbeitet.

Ein erster Antrag für den Fasnachtsumzug wurde aufgrund der damals gültigen Beschränkungen nicht bewilligt. Die Planungen wurden an die dann geltenden Verordnung Ende Januar angepasst und der folgende Antrag wurde dann bewilligt.

