Grosse Gewerbeausstellung in Möhlin will "spürbar nöcher" sein

Möhlin Mit 90 Ausstellern, einheimischen Bands und Gutscheinen für ukrainische Flüchtlinge bringt die Möga 2022 «spürbar nöcher» Wer rettet die Menschen, die auf dem Berg feststecken? Wer kümmert sich um die Abwassersysteme? Und was ist eigentlich «Ju-Jutsu»? Antworten auf diese Fragen bietet die Gewerbeausstellung Möhlin in einem Wochenende voller Begegnungen, spannenden Gesprächen und tollen Events. Jael Rickenbacher 17.09.2022, 05.00 Uhr

Möga 2022: Das elfköpfige Organisationskomitee für die Gewerbeausstellung. Zvg / Aargauer Zeitung

«Spürbar nöcher» – das ist das Motto der diesjährigen Möga. Das OK erwartet 90 Aussteller und bis zu 30'000 Besucherinnen und Besucher. Dieses Mal werden die Stände sogar bis 22 Uhr offen haben, damit man sich in Ruhe alles anschauen kann.

Genuss für Ohr und Gaumen

Nebst den Ständen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Für die musikalische Begleitung sind unter anderem Stubete Gäng, eine Mundart-Gruppe, Pop-Rock-Sänger Laessig und Generell 80, eine 80er-Jahre-Tributeband, zuständig. Diverse Chöre und sogar ein Harmonika-Orchester werden Auftritte haben.

Nicht nur die Ohren, sondern auch der Gaumen werden verwöhnt: 16 Essensstände bieten eine grosse Auswahl von Leckereien an. Von Wurst über Glace über Thaicurry gibt es alles, was der Magen begehrt. Gin, Cocktails, Bier und Kaffee kann man ebenfalls geniessen.

Ein weiteres Event ist der ökumenische Gottesdienst am Sonntag, an dem drei Kirchen teilnehmen. Die elf Personen, die all das organisieren, tun dies übrigens ehrenamtlich. Präsidentin des Organisationskomitees Anita Kym:

«Wir stellen gerne unsere Zeit und Energie für diesen Anlass zur Verfügung.»

Möga 2022: Die Bevölkerung soll den Gewerben «Spürbar nöcher» kommen. Zvg

Jetzt ist das OK im Endspurt. Am Montag kann der Aufbau beginnen und in zwei Wochen ist es dann so weit. Das Motto «Spürbar nöcher» steht für den Austausch zwischen Gästen und Ausstellern. Es soll das Gefühl entstehen, dass man ein Teil vom Gewerbe ist. Anita Kym sagt:

«Es hat für alle von klein bis gross etwas dabei.»

Gutscheine für ukrainische Flüchtlinge

Dieses Jahr ist ausserdem etwas Spezielles geplant: Die Möga stellt ukrainischen Flüchtlingen Gutscheine im Wert von insgesamt 5000 Franken zur Verfügung. Diese werden beispielsweise für Spielwarenläden, Autos, Restaurants, Massagen und vieles mehr gültig sein.

Die Gutscheine sind in Zusammenarbeit mit Gewerbebetrieben aus dem Fricktal entstanden. Das Ziel ist eine Annäherung der Flüchtlinge mit einheimischen Unternehmen und der Gemeinde Möhlin. Ganze 230 Firmen haben sich bereit erklärt, bei diesem Projekt mitzumachen.

Anita Kym erklärt am Informationsabend, was «spürbar nöcher» für sie bedeutet. Zvg

Die Möga wird ausserdem demnächst ein Magazin, die «Mögazette», herausgeben. Darin wird ein Rundgang durch die Ausstellung und die Events gemacht. Die «Mögazette» erscheint vier Mal im Jahr und wird im unteren Fricktal verteilt.

Zum 90. Geburtstag 90 Stände

Das 90-Jahr-Jubiläum der Möga wurde mit einem Sommernachtsfest am Rhein gefeiert. Der Höhepunkt des Jubiläums ist natürlich die Möga selbst. Möhlins Vizeamman Lukas Fässler wünschte der Möga zum 90. Geburtstag 90 Aussteller – dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen.

Die Möga und Gemeinde Möhlin pflegen eine tolle Beziehung, so Anita Kym: «Wir arbeiten Hand in Hand. Die gegenseitige Unterstützung funktioniert sehr gut und ich kann so eine Zusammenarbeit jedem wünschen.»