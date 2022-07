Katholischer Seelsorger möchte 1 einzige christliche Gemeinschaft

Möhlin «Meine Vision ist eine christliche Gemeinschaft in Möhlin über alle Konfessionen hinweg» – katholischer Seelsorger redet Klartext Daniel Reidy nimmt kein Blatt vor den Mund – auch wenn das der Bistumsleitung nicht immer passt. Er sei vielfach nicht loyal mit der Amtskirche, räumt er ein. Der katholische Theologe leitete in den letzten Jahren den Pastoralraum Möhlinbach, nun geht er in Pension. Er sagt: Die Kirche muss sich verändern. Ihm schwebt eine einzige christliche Gemeinschaft vor, eine Kirche, in der die Gläubigen die Pfarrei tragen. Denn: «Wir Seelsorger gehen, sie aber bleiben.» Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er geht: Daniel Reidy, Leiter des Pastoralraums Möhlinbach, geht in Pension. Das Bild zeigt ihn in der katholischen Kirche, die derzeit sanft renoviert wird. Bild: Thomas Wehrli

Er ist ein Querdenker, ein Vordenker, ein Macher auch, einer, der handelt und nicht erst fragt: Daniel Reidy. Bis Ende Juni leitete der 65-Jährige den römisch-katholischen Pastoralraum Möhlinbach mit den Pfarreien Möhlin, Zeiningen, Zuzgen und Wegenstetten. Auf seine Kirche angesprochen, meint Reidy trocken:

«Eine katholische Kirche erlebe ich nicht.»

Er meint damit, dass er nicht nach Rom schaut, sondern in die Gemeinde und mit den Gläubigen vor Ort unterwegs ist und nicht mit dem Moloch «Kirche». Reidy sitzt im kleinen Besprechungszimmer, überlegt kurz, fügt dann das Beispiel «Predigt» an. Als der Papst vor einigen Jahren sagte, nur noch Priester dürften predigen und ihn einmal ein Mitglied der Pfarrei darauf ansprach, entgegnete er keck: «Was hat der Papst gesagt? Ich habe nichts gehört.»

Sein Fokus liegt auf den Menschen, nicht auf Konventionen

Konventionen sind nicht sein Ding, sein Fokus liegt auf den Menschen. «Ich war vielfach nicht loyal mit der Amtskirche», sagt der Theologe frank und frei. Das habe ihn aber nie belastet, er sei immer seinen Weg gegangen. 24 Jahre dieses Weges verbrachte er im Waldenburgertal, in der Diaspora also, wo er weit weg war von den katholischen Strukturen.

«Ich brauche die Kirche, um zu wirken. Den Rest kann ich nicht ändern.»

Dass genau wegen der Starrheit der kirchlichen Strukturen viele Menschen austreten, gehäuft seit dem Bekanntwerden der unfassbaren Missbrauchsskandale, kann Reidy verstehen. «Allerdings treffen die Austritte nicht Rom, sondern die Pfarreien und ihre soziale Arbeit vor Ort. Denn kein Franken fliesst nach Rom.» Er präferiert für sich denn auch einen anderen Weg: auftreten statt austreten.

Die Plätze bleiben leer

Die Austrittswelle, die auch in den nächsten Jahren nicht verebben wird, wird zu einer kleineren Kirche führen. Hat Reidy davor Angst? Nein, sagt er, ohne zu überlegen. Natürlich beschäftige ihn, dass immer weniger Menschen die traditionellen Angebote der Kirche nutzen. Als er 2011 in Möhlin anfing, besuchten im Schnitt 30 bis 40 Personen einen Gottesdienst unter der Woche. Heute sind es 8 bis 12. Reidy macht keinen Hehl daraus:

«Jeder Platz, der leer wird, wird nicht mehr gefüllt.»

Eine Zukunft hat für ihn die katholische Kirche dann, wenn sie Angebote schafft, die die Menschen ansprechen. Dass das gelingen kann, hat ihm die Coronazeit gezeigt, wo auch er und das ganze Team gefordert waren, neue Angebote zu kreieren. Eines hiess «Gott an der Leine»; in der Kirche waren während der Adventszeit, in der keine Gottesdienste stattfanden, wöchentlich 150 Säcklein mit Bibelimpulsen aufgehängt. «Das Angebot wurde gut angenommen.»

Für Reidy braucht es aber mehr als nur neue Angebote: «Die Gläubigen müssen noch aktiver in die Strukturen einbezogen werden.» Denn die Zahl der Pfarreiseelsorger und vor allem Priester wird in den nächsten Jahren weiter sinken. Dem Theologen schwebt eine Kirche vor, wie sie in Frankreich praktiziert wird, eine partizipative Kirche also. «Die Gläubigen müssen die Pfarrei tragen, denn wir Seelsorger gehen, sie aber bleiben.»

Die drei Landeskirchen arbeiten eng zusammen

Der Theologe geht noch einen Schritt weiter. «Meine Vision ist eine christliche Gemeinschaft in Möhlin über alle Konfessionen hinweg.» Er weiss, dass eine solche Idee amtskirchlich nicht möglich ist. In Möhlin aber, davon ist er überzeugt, würde eine solche christliche Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg funktionieren. Denn bereits heute arbeiten hier die drei Landeskirchen «eng und hervorragend» zusammen. Reidy überlegt kurz, fügt dann an:

«Die Menschen vor Ort wollen eine christliche Gemeinschaft sein. Viele interessiert die theologischen Differenzen zwischen den Konfessionen nicht. Ihnen ist es gleichgültig, ob sie ein Abendmahl oder eine Eucharistie feiern.»

Reidy weiss, dass längst nicht alle so denken, auch in seinem Pastoralraum nicht. Gerade in den kleineren Gemeinden gibt es viele Gläubige, für die eine Eucharistiefeier zentral ist, die sich keine Ein-Christen-Gemeinschaft vorstellen können.

Wie unterschiedlich die Menschen ticken, erlebte Reidy vor ein paar Jahren, als der Pastoralraum eingerichtet wurde. «Das war ein richtiger Knorz», sagt er und ist froh, dass das Konstrukt heute, vier Jahre nach der Einrichtung, gut funktioniert und die Gemeinschaft auf dem Weg ist.

Christliche Gemeinschaft zu sein, heisst für ihn, die Botschaft Jesu zu leben, miteinander in Verbundenheit unterwegs zu sein. Die goldene Regel ist für ihn das basale Prinzip. «Wer andere Menschen so behandelt, wie er von ihnen behandelt werden möchte, ist auf einem guten Weg.»

Diesen Weg wird der Pastoralraum nun ohne Reidy gehen. Er wird mit seiner Familie jedoch in Möhlin bleiben. «Ich fühle mich hier zu Hause», sagt er. Ein Zuhause, so hofft er, wird die Kirche auch in Zukunft für viele Leute sein. Dem Pastoralraum wünscht er, «dass sich die Menschen ihr Engagement und ihre Offenheit bewahren. Denn sie bilden die Grundlage für ein Miteinander über alle Konfessionsgrenzen hinweg.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen