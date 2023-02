Raiffeisenbank Möhlin: Geschäftsjahr mit Gewinn

Möhlin Mehr Gewinn, weniger Depotbestand: Raiffeisenbank Möhlin legt den Geschäftsbericht vor Die Raiffeisenbank Möhlin hat das Jahr 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 1,39 Millionen Franken abgeschlossen. Damit setzte sie ihr Wachstum fort. Die Marktturbulenzen allerdings gingen auch an der Raiffeisenbank Möhlin nicht spurlos vorbei. 02.02.2023, 05.00 Uhr

Die Raiffeisenbank Möhlin hat das Jahr 2022 mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen.

Die Raiffeisenbank Möhlin hat das Wachstum im Geschäftsjahr 2022 fortgesetzt. Das geht aus einer Mitteilung der Bank zum Geschäftsbericht hervor. Mit einem Jahresgewinn von 1,39 Millionen Franken steigerte sie ausserdem den Vorjahresgewinn um 10,4 Prozent deutlich. Die Bank schreibt denn auch von einem «sehr guten Ergebnis».

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 34,5 Millionen Franken auf 1238,8 Millionen Franken. Die Kundengelder nahmen um 24,3 Millionen Franken auf 990,6 Millionen Franken zu. Das Hypothekargeschäft hat ebenfalls zugenommen und lag per Jahresende bei 947,2 Millionen Franken, was einem Plus von 26,2 Millionen Franken gleichkommt.

Den Marktturbulenzen zum Trotz hätten viele Kundinnen und Kunden ein neues Wertschriftendepot eröffnet, um ihre Anlagen bei der Raiffeisenbank Möhlin zu tätigen, heisst es weiter. Das Nettoneugeld konnte jedoch die deutlich negative Marktperformance nicht wettmachen: Der Depotbestand reduzierte sich infolgedessen auf 271,3 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es noch 299,3 Millionen Franken.

Mehr Ertrag, leicht höherer Aufwand

Die Ertragssituation hat sich insgesamt positiv entwickelt. Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich um 1,67 Millionen Franken – also um 16,2 Prozent – auf 11,92 Millionen Franken. «Diese Steigerung ist insbesondere auf die aktive Bewirtschaftung unserer Liquiditätsanlagen und die über die letzten Jahre kontinuierlich verfolgte Zinsabsicherungsstrategie zurückzuführen», schreibt die Bank in ihrer Mitteilung. Der Geschäftsaufwand erhöhte sich um 0,42 Millionen Franken (plus 4,8 Prozent). So konnte ein Geschäftserfolg von 6,55 Millionen Franken verbucht werden. Im Vorjahr waren es 4,19 Millionen Franken.

Das Gesamtkapital von 125,37 Millionen Franken konnte gegenüber dem Vorjahr mit 5,54 Millionen Franken (plus 4,6 Prozent) nochmals gestärkt werden und liegt damit laut Mitteilung «deutlich über den regulatorischen Vorgaben». Entsprechend positiv fällt das Fazit der Bank aus: «Die Raiffeisenbank Möhlin ist kerngesund und gut gerüstet für die Zukunft», heisst es in der Mitteilung weiter.

Urabstimmung findet im März statt

An der Urabstimmung wird über die Genehmigung des Geschäftsberichtes einschliesslich der Jahresrechnung, die Verzinsung der Anteilscheine – der Verwaltungsrat beantragt sechs Prozent – sowie die Entlastung der Organe abgestimmt. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf der Website der Raiffeisenbank Möhlin aufgeschaltet.

Die schriftliche sowie elektronische Abstimmung findet ab Ende Februar statt. Die Mitglieder der Raiffeisenbank Möhlin werden die Unterlagen demnach bis spätestens 28. Februar erhalten. Der 12. März ist der letzte Termin für die elektronische Teilnahme an der Urabstimmung. Wer schriftlich per Post abstimmen möchte, muss das Antwortcouvert bis spätestens am Samstag, 11. März, direkt bei der Post aufgeben.

Events lösen Generalversammlungen ab

Die Raiffeisenbank Möhlin unterstützt seit Jahren zahlreiche lokale Vereine, Projekte und regionale Anlässe unter anderem mit Spenden und Sponsoringleistungen. Den Mitgliedern bietet die Bank ausserdem jedes Jahr ein Vorteilsangebot und zahlreiche weitere Mitgliedervorteile. «Die Raiffeisenbank Möhlin freut sich, ihre Mitglieder wieder persönlich begrüssen zu dürfen», heisst es in der Mittelung. So etwa an der «Comedy Night» oder der «Music Night».

Diese zwei Mitgliederevents zusammen mit der Urabstimmung lösen die ehemalige Generalversammlung ab sowie die Gutscheinaktion der letzten beiden Jahre. (az)