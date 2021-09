Möhlin: Markus Fäs ist Gemeindeammann, Karl Eiermann abgewählt

Möhlin Karl Eiermann kassiert eine Abfuhr – Markus Fäs ist mit Glanzresultat neuer Ammann FDP-Gemeinderat Karl Eiermann verpasst die Wiederwahl in den Gemeinderat von Möhlin deutlich. Neu im Gemeinderat sitzen die beiden parteilosen Loris Gerometta und Hans Metzger. Als neuer Gemeindeammann wurde SP-Gemeinderat Markus Fäs gewählt – mit einem Glanzresultat. Nadine Böni 26.09.2021, 18.41 Uhr

Markus Fäs, SP, frisch gewählt als Gemeindeammann von Möhlin. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Karl Eiermann hat sein Lachen nicht verloren – trotz eines durchaus niederschmetternden Wahlausgangs. 946 Stimmen holte der FDP-Gemeinderat am Sonntag, verpasste damit die Wiederwahl in den Gemeinderat deutlich und landete hinter SVP-Kandidat Stephan Müller (1065 Stimmen) sogar nur auf Rang sieben. «Natürlich bin ich enttäuscht, auch ab der Deutlichkeit des Resultats», sagt Eiermann kurz nach dessen Bekanntwerden. «Ich hätte die begonnenen Projekte gerne zu Ende gebracht.»

Er selbst sieht in der Niederlage allerdings auch positive Seiten: Dadurch habe er künftig wieder mehr Zeit für seine Hobbies, den Rebbau und seine Modelleisenbahn etwa. «Trotz aller Enttäuschung freue ich mich daher auch auf die kommende Zeit», sagt Eiermann.

Karl Eiermann will nicht spekulieren

Karl Eiermann wurde abgewählt

Bild: hrg

Zu den möglichen Gründen seiner Abwahl sagt Eiermann nicht viel. Ob dabei auch die Schlagzeilen der vergangenen Wochen zu Missständen im Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach, von dessen Trägerverein er Präsident ist, eine Rolle gespielt haben, lässt er etwa offen. «Über die möglichen Gründe zu sprechen, wäre reine Spekulation», sagt Eiermann. Die Abwahl treffe ihn nicht in erster Linie persönlich. «Ich finde es vor allem für die FDP schade, dass sie nun nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist.»

Am anderen Ende der Gefühlsskala bewegen sich an diesem Sonntagnachmittag Markus Fäs (SP), Loris Gerometta und Hans Metzger (beide parteilos). Ersterer wurde mit einem Glanzresultat von 2130 Stimmen als Gemeindeammann und damit als Nachfolger des abtretenden SVP-Ur­gesteins Fredy Böni gewählt, die beiden anderen schafften neu den Sprung in den Gemeinderat.

«Das ist ein Vertrauensbeweis der Bevölkerung»

«Ich möchte nicht tief stapeln, aber so eindeutig hätte ich das Resultat nie erwartet», sagt Markus Fäs. Er sieht darin einerseits einen Vertrauensbeweis der Bevölkerung an seine Adresse, ist andererseits auch erleichtert, dass das Resultat so deutlich ist. «Das lässt kaum Raum für Diskussionen.»

Hans Metzger (links) und Loris Gerometta (rechts) sind im Doppelpack in den Gemeinderat gewàhlt worden BIld: zvg

Auch bei Hans Metzger und Loris Gerometta, die im Zweierpaket angetreten waren, ist die Freude über den Wahlausgang gross. «Wir haben unsere Hausaufgaben offensichtlich gut gemacht. Es ist schön, dass das nun belohnt wurde», sagt Gerometta.

Beide wurden in der Wachstumsdebatte rund um das Gebiet Leigrube und den Entwicklungsschwerpunkt beim Bahnhof politisiert. «Dadurch wurden wir im Dorf einer breiteren Öffentlichkeit bekannt», sagt Gerometta. Erst einmal gehe es jetzt darum, in das Amt hineinzuwachsen. «Wir möchten uns in Ruhe in die Dossiers einarbeiten und am Puls der Bevölkerung politisieren, bevor wir grosse Projekte anreissen.»

Ähnlich tönt es bei Fäs. «Mein Wunsch ist, dass wir als Team gut funktionieren – trotz möglichen Meinungsverschiedenheiten». Zunächst gehe es daher darum, sich kennen zu lernen und die beste Ressortverteilung zu finden. Klar sei: «Der Gemeinderat erhält nun ein neues Gesicht.»