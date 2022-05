Storchenstation Möhlin päppelt abgestürzte Jungtiere wieder auf

Möhlin Jööö! Diese jungen Störche fielen aus dem Nest und werden nun aufgepäppelt – und dann zurück ins Nest geschmuggelt Mitte April schlüpften im unteren Fricktal die ersten Jungstörche. Für den noch flugunfähigen Nachwuchs lauern Gefahren wie Wasser, Kälte – oder der Sturz aus grösser Höhe. Für zwei aus ihren Horsten gefallene Jungstörche ging das gerade nochmals gut aus: Sie werden derzeit in der Storchenstation aufgepäppelt und sollen bald wieder ausgewildert werden. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

In der Storchenstation Möhlin werden derzeit zwei Findelstörche aufgezogen, die aus dem Nest gefallen sind. Barbara Saladin/zvg

Für die beiden drei und vier Wochen alten Jungstörche war es eine Bruchlandung mit Happy End. Denn meistens endet der Absturz aus dem Horst mit dem Tod. «Wenn sie verletzt irgendwo im Feld liegen, dann holt sie oftmals der Fuchs», sagt Bruno Gardelli, Leiter der Storchenstation in Möhlin.

Aber eben: Die zwei Möhliner Findelstörche hatten Glück. Sie blieben nach ihrem unliebsamen Abflug unverletzt und wurden von Passanten aufgefunden. Wobei einer der beiden Jungstörche – er stammt aus Kaiseraugst – eigentlich gar nicht wirklich abgestürzt ist. Gardelli sagt:

Bruno Gardelli, Leiter der Storchenstation Möhlin. Hans Christof Wagner

«Er hing nur noch mit seinem Bein am Rand des Nestes fest und drohte herunterzufallen. Die Feuerwehr hat ihn mit einer Leiter geborgen.»

Die Störchli werden derzeit per Hand hinter den Kulissen der Storchenstation Möhlin mit Mäusen aufgepäppelt.

Rund zwei Monate dauere es, bis der Nachwuchs seine ersten Ausflüge wagt. Doch schon zuvor probieren sie erste Sprünge und lassen sich vom Wind über dem Nest in die Luft tragen. «Dass ein Jungstorch mal aus dem Nest fällt, kommt ab und an vor», sagt Gardelli.

Jungstörche werden in Horst eingeschmuggelt

Dies könne mitunter auch der Fall sein, wenn Nahrungsmittelknappheit herrsche und der Storch die schwächsten Küken aus dem Nest werfe, nach dem Motto: Wenn das Essen nicht für alle reicht, wird die Zahl der hungrigen Schnäbel reduziert.

Schon bald sollen die beiden Störche in einem Horst platziert werden und dann das Fliegen lernen. Barbara Saladin / zvg

In den kommenden Tagen geht es darum, die Findelstörche wieder ihrer natürlichen Umgebung zuzuführen. Dies, damit sie mit ihren Artgenossen das Fliegen lernen und später in freier Wildbahn überlebensfähig sind. Gardelli sagt:

«Wir werden sie hierzu in andere Horste mit gleichaltrigen Jungen einschmuggeln.»

Die Grosstiere würden dies nicht bemerken, sagt Gardelli. Sobald die Pfleger mit den Jungstörchen die Leiter zum Horst hochsteigen, würden die Grosstiere davon fliegen. «Die Platzierung der Jungtiere ist eine Sache von zwei, drei Minuten», sagt Gardelli.

Mit 19 Paaren verzeichnet die Storchenstation Möhlin eines mehr als im letzten Frühling. Etwa 40 sind es über das ganze Gebiet der Gemeinde. Wie viele Jungtiere bis zum Sommer überleben, kann Gardelli noch nicht konkret sagen. Aber: «Tendenziell sieht es dieses Jahr gut aus.»

Ein rekordträchtiges Jahr in Kaiseraugst

Ähnlich tönt es bei Urs Wullschleger, Storchenvater in Kaiseraugst. 37 Jungtiere hat er auf dem Gebiet der Gemeinde gezählt. Der Jungtierrekord stammt aus dem Jahr 2020 mit 24 Tieren. Auch habe es diesen Frühling mit 20 Storchenpaaren vier mehr als 2021. Wullschleger sagt:

«Dies und die günstige Witterung sind zusammen verantwortlich für die hohe Zahl an Jungtieren.»

Auf den Pappeln beim Campingplatz in Kaiseraugst fühlen sich die Störche wohl. Urs Wullschleger/zvg

So blieben mehrtägige Regenphasen sowie Kälteperioden im Zeitraum aus, als das noch unvollständig entwickelte Gefieder dem Nachwuchs kaum Schutz vor schlechter Witterung bot. Wullschleger hofft, dass in den kommenden Wochen der eine oder andere Regenschauer niedergeht, damit die Störche für ihren Nachwuchs ein reichhaltiges Nahrungsangebot in den Feldern vorfinden und diese gestärkt die ersten Ausflüge wagen.

