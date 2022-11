Möhlin: Jim Knopf kommt als Mundartmusical auf die Bühne

Möhlin Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer kommen auf die Bühne – Laienschauspieler gesucht Anstelle des Frühlingskonzerts plant die Musikgesellschaft Möhlin die Aufführung «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer». Mit dem Mundartmusical will man sich vor der Masse abheben. Emma, die Kultlokomotive, steht schon in den Startlöchern. Horatio Gollin 17.11.2022, 05.00 Uhr

Roland Graf, Denise Schleuniger, Max Leemann, Nick Schleuniger, (v. l.), bringen das Musical «Jim Knopf» auf die Bühne. Horatio Gollin

Anstelle des Frühlingskonzerts plant die Musikgesellschaft Möhlin die Aufführung des Mundartmusicals «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer». Um die nötigen Schauspieler zu finden, ist am 10. Dezember ein öffentliches Vorsprechen und Vorsingen geplant.

Mit dem Mundartmusical «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» wagt die Musikgesellschaft Möhlin etwas Neues. Die Idee dazu hatte Nick Schleuniger, Co-Präsident des Organisationskomitees, schon vor ein paar Jahren. Er sagt:

«Die Geschichte begleitet mich schon seit 45 Jahren.»

Schon 2017/18 gab es einen Kontakt zu dem Magdener Regisseur Roland Graf, dann kam aber unter anderem die Coronapandemie dazwischen. «Als es dann spruchreif war, sind wir wieder auf ihn zugegangen», sagt Co-Präsidentin Denise Schleuniger. Graf schloss sich dem fünfköpfigen OK an, dem noch der ehemalige Vereinspräsident Max Leemann als Repräsentant und Dirigent Markus Tannenholz als musikalischer Leiter angehören.

Sechs Aufführungen sind geplant

Das Musical mit sechs Aufführungen soll anstelle des jährlichen Frühlingskonzerts und der Teilnahme am Kantonalen Musiktag in Rothrist stattfinden. Erfahrung in der Organisation von grossen Events haben die OK-Mitglieder. Schleuniger sagt:

«Wir wollen uns von der Masse abheben.»

Sowohl Musikerinnen und Musiker als auch neue Zuhörerinnen und Zuhörer sollen auf den Verein aufmerksam gemacht und die Mitglieder nach der langen probenfreien Zeit wieder motiviert werden. Sie führt an, dass das Jahr 2023 beim Schweizer Blasmusikverband passenderweise unter dem Motto «Vereine spielen Schweizer Komponisten» steht und Emil Moser, der die Musik zu dem Musical umgesetzt hat, ein Schweizer Komponist ist.

Für den Juni 2023 sind drei Abendvorstellungen, ein Familiennachmittag sowie eine Kinder- und eine Schülervorstellung in der Mehrzweckhalle Fuchsrain geplant. Sieben Einzelstimmen wurden schon eingekauft. Tannenholz schreibt die Einzelstimmen um, sodass immer die halbe Besetzung der 48 aktiven Musikerinnen und Musiker ein Stück spielen kann.

Ausgaben von 40’000 Franken

Im Januar will das Orchester mit den Proben beginnen. Mit Technik und Know-how unterstützt das Lehrertheater Möhlin die Musikgesellschaft. Aufgrund eigener Planungen des Lehrertheaters haben dessen Schauspieler aber keine Zeit, beim Musical mitzumachen.

Das OK rechnet mit Ausgaben von 40’000 Franken für Kostüme, Bühnenbildbau, Werbung und Technikmiete. Es soll aber nur ein moderater Eintritt erhoben werden, wenn nicht ein kostenfrei Eintritt möglich ist. Schleuniger sagt:

«Unser Ziel ist nicht, Gewinn zu machen, sondern den Leuten eine Freude zu bereiten.»

Daher werden noch Sponsoren gesucht. Das OK hält für Sponsoren eine ganze Reihe von Möglichkeiten – vom Inserat im Programmheft über Durchführungen von Kundenevents bis zum Kauf einer ganzen Veranstaltung – bereit.

Für das Projekt fehlen auch noch die Schauspieler. Am 10. Dezember ist von 9 bis 16 Uhr in der Aula Storenboden ein Vorsprechen und Vorsingen geplant. Für das Stück gilt es 14 Darsteller mit Sprech- und Singrollen sowie zahlreiche Statisten zu finden. Die Beurteilung der Schauspieler folgt durch Graf als Regisseur und Tannenholz als musikalischen Leiter.

Immerhin Emma, die Kultlokomotive, steht schon in den Startlöchern. Das Elektrofahrzeug der Marke Kyburz bekommt noch einen Aufbau verpasst, sodass es im Juni als Emma durch das Theater dampfen kann.