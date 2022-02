Möhlin: Im ehemaligen Melipub eröffnet ein Thai-Restaurant

Möhlin Im ehemaligen Pub gibt es bald Thai-Spezialitäten: «Wir erfüllen uns damit einen Traum» Christian und Chutinan Huber bauen das ehemalige Meli Pub in ein Restaurant um: Ab Anfang März soll es dort thailändische Spezialitäten geben. Bis es so weit ist, hat das Wirtepaar aber noch alle Hände voll zu tun – denn das Lokal wird bis zur Eröffnung nicht mehr wiederzuerkennen sein. Nadine Böni Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Christian und Chutinan Huber eröffnen im ehemaligen Meli Pub in Möhlin ein Thai-Restaurant. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Mit ihrem Take-away und Lieferservice «Eat at Thai» an der Hauptstrasse, direkt neben dem Coop, haben sie sich bereits einen Namen gemacht in Möhlin. Nun wagen Christian und Chutinan Huber den nächsten Schritt: Die beiden bauen das obere Pub, das ehemalige «Meli Pub» an der Bahnhofstrasse, in ein Restaurant um.

Die Arbeiten im Lokal laufen auf Hochtouren und das Paar erledigt vieles in Eigenregie, Christian Huber ist gelernter Zimmermann. Unter anderem wurden einige Wände entfernt und auch die Deckenverkleidung abgebaut. Das gibt dem Raum mehr Luft, dazu kommt die frische Farbe an den Wänden, die umgestaltete Bar, neue Gerätschaften in der Küche und bald auch noch ein neuer Boden.

Kurz: Das Lokal wird nach dem Umbau nicht mehr wiederzuerkennen sein. Hubers lachen, als sie darauf angesprochen werden: «Ja, wir haben einige Mulden Material hinaus geschafft.»

2018 starteten sie mit dem Take-away

2018 startete das Wirtepaar mit dem Thai-Take-away an der Hauptstrasse, einige Monate später erweiterten sie das Angebot um einen Lieferservice. «Wir haben uns seit einiger Zeit nach einem neuen Lokal umgeschaut, weil der bisherige Standort platzmässig an seine Grenzen stiess», sagt Christian Huber. Dies sowohl in der Küche als auch, was die technische Einrichtung und das Lager angeht – schliesslich gehen an einem guten Abend über 80 Bestellungen ein, teilweise mit mehreren Gerichten.

Durch einen Tipp kamen sie schliesslich auf das ehemalige Pub und sahen sofort dessen Potenzial. Chutinan Huber sagt:

«Wir haben hier viel mehr Möglichkeiten im Lager und in der Küche. Das eröffnet uns auch neue Möglichkeiten, was die Speisekarte angeht.»

So sollen künftig neben den bisher angebotenen Speisen – darunter verschiedene Currys, Reisgerichte, Suppen und davon vieles vegetarisch oder vegan erhältlich – auch thailändische Desserts auf die Karte kommen. Dazu soll es wechselnde Specials geben.

Möbel und Dekoration kommen aus Thailand

Rund 80 Sitzplätze wird das neue Restaurant bieten, eingeteilt in verschiedene Bereiche: eine Kinderecke, ein Bereich für grössere Gruppen, eine Bar sowie eine Ecke für romantische Abendessen. Geht alles nach Plan, soll das Restaurant Anfang März eröffnen. Bleibt nur die Frage, ob alles rechtzeitig fertig wird, denn: Ein Teil der Dekoration und der Möblierung kommt direkt aus Thailand und pandemiebedingt gibt es Verzögerungen. Huber sagt:

«Notfalls starten wir mit einem Take-away-Betrieb und dem Lieferservice und eröffnen das Restaurant ein paar Tage später.»

Spätestens Ende März soll das Restaurant fertig sein. Die Vorbereitungen für die Eröffnung jedenfalls laufen schon. Die neuen Mitarbeitenden beispielsweise werden bereits eingearbeitet. «Wir möchten mit einem möglichst eingespielten Team starten», sagt Huber. Über ein Dutzend Angestellte – die meisten in Teilzeitpensen – werden das Wirtepaar künftig unterstützen.

Die Vorfreude bei Christian und Chutinan Huber ist gross. Die beiden erinnern sich noch gut an die Anfangszeit des Take-aways in Möhlin. Chutinan Huber sagt:

«Ein eigenes Restaurant war damals schon ein Traum. Dass wir diesen so schnell verwirklichen können, hätten wir aber nicht geglaubt.»

