Möhlin: Der neue Ammann Markus Fäs zieht eine Startbilanz

Möhlin «Ich bin jetzt permanent mittendrin statt nur dabei»: Markus Fäs zieht nach seinem Start als Ammann Bilanz Die neue Amtsperiode ist gut 100 Tage alt – höchste Zeit, um mit den neuen Gemeindeammännern eine Startbilanz zu ziehen. Heute: SP-Mann Markus Fäs, der Anfang Jahr das Möhliner SVP-Urgestein Fredy Böni an der Spitze des Gemeinderats ablöste. Er spricht über das gesetzliche Korsett, in dem sich Gemeinden bewegen, Volksnähe und darüber, was ihn am meisten überrascht hat am neuen Amt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Markus Fäs ist seit Anfang Jahr Gemeindeammann von Möhlin. Zvg / Aargauer Zeitung

Er leitet die zweitgrösste Gemeinde im Fricktal: Markus Fäs ist seit Anfang Jahr Gemeindeammann von Möhlin. Der SP-Politiker löste damit Politdinosaurier Fredy Böni (SVP) ab, der nach 16 Jahren als Ammann im letzten Herbst nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen antrat.

Bilanz nach 100 Tagen Am 1. Januar sind die 32 Gemeinden in den beiden Fricktaler Bezirken in die neue Legislatur gestartet. Acht von ihnen werden von einem neuen Gemeindeammann, einer neuen Gemeindepräsidentin geführt. Wir ziehen mit ihnen eine erste Bilanz. Bisher erschienen: Marion Wegner-Hänggi (Wallbach), Verena Buol Lüscher (Gipf-Oberfrick) und Giuliano Sabato (Wölflinswil).

Fäs wurde bei den Wahlen nicht nur mit dem klar besten Resultat als Gemeinderat bestätigt, sondern auch mit einem Spitzenresultat zum neuen Ammann gewählt.

Wie sind Sie im neuen Amt angekommen?

Markus Fäs: Sehr gut.

War der Einstieg schwierig?

Nein, eigentlich eher im Gegenteil. Ich fand es vorher schwierig, die Ansprüche meines Hauptberufs – Lehrer – und die Ansprüche, die an mich als Gemeinderat gestellt werden, unter einen Hut zu bringen. Grundsätzlich konnte ich zwar die beiden Tätigkeiten schon aufeinander abstimmen, aber immer, wenn in der Schule oder in der Gemeinde etwas Spezielles los war – etwa ein Lager, eine Klausurtagung oder eine Notfallsitzung – wurde es mühsam. Dass ich mich jetzt auf eine Tätigkeit konzentrieren kann, ist für mich sehr hilfreich.

War auch hilfreich, dass Sie zuvor schon acht Jahre im Gemeinderat sassen?

Ja, das war auf jeden Fall hilfreich. Deshalb kannte ich bereits viele Mitarbeiter der Gemeinde; ich hatte eine Vorstellung davon, wie die Verwaltung und wie gewisse Abläufe funktionieren –und was eben nicht so einfach geht, wie man sich das je nachdem von aussen vorstellt. Dieses Wissen hat den Einstieg enorm erleichtert.

Was hat Sie am neuen Amt am meisten beeindruckt?

Am meisten beeindruckt einen ja das, was man so nicht erwartet hat...

... und was haben Sie so nicht erwartet?

Irgendwie habe ich mir das neue Amt ein bisschen vorgestellt wie das eines Gemeinderats, einfach mit mehr Aufgaben und dafür auch mit mehr Zeit. Das ist schon nicht ganz so. Dadurch, dass ich mehr oder weniger jeden Tag im Gemeindehaus bin, ist es für die Verwaltung, aber auch für mich sehr viel einfacher, «kurz» etwas zu besprechen. Dadurch, dass ich mich in der Regel sehr viel schneller um Aufgaben kümmern kann als vorher, bin ich jetzt permanent «mittendrin statt nur dabei». Das tönt alles nicht so spektakulär, war von mir aber so nicht erwartet. Ich finde das ein sehr angenehmes und befriedigendes Arbeiten.

Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen des Amtes?

Generell gesagt: Der Gesamtgemeinderat, insbesondere auch der Gemeindeammann, ist mit sehr vielen verschiedenen Anliegen konfrontiert, die sich zum Teil widersprechen und die schlicht nicht alle erfüllbar sind. Da muss man immer abwägen: Was ist unter dem Strich für das Gesamtinteresse prioritär? Das ist oft nicht so einfach zu entscheiden.

Und wie steht es mit den rechtlichen Vorgaben?

Das gesetzliche Korsett, in dem sich Gemeinderat und Verwaltung bewegen, ist sehr anspruchsvoll. Unser Alltag ist inzwischen so verrechtlicht, dass Entscheidungen oft nicht mehr eine Frage des gesunden Menschenverstands sein können, sondern man muss «einfach» schauen, dass sie dem Buchstaben des Gesetzes genügen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, nicht einfach ein Problem von «Aarau» oder von «Bern». Es wird zunehmend normal, nicht mehr nach dem Sinn eines Gesetzes für die Gesellschaft zu fragen, sondern nur noch danach, ob es einem etwas nützt und, falls nicht, ob man es irgendwie umgehen kann. Das ist für alle Beteiligten schwierig.

Was waren Ihre Prioritäten in den ersten drei Monaten?

Da ging es natürlich vor allem einmal darum, sich in alle Dossiers einzuarbeiten, die für mich neu waren. Das waren vor allem die «Präsidialaufgaben», das heisst die Aussenbeziehungen und die Personalführung. Von diesen Aufgaben hatte ich vorher nur grobe Vorstellungen. Da ging es zunächst um eine Bestandesaufnahme und dann natürlich um die Frage, was in welcher Form wie weiterentwickelt werden soll. Das war – und ist weiterhin – anspruchsvoll. Dann gab es auch gewisse Problemfelder, die eine besondere Aufmerksamkeit erforderten.

Wie funktioniert der Gemeinderat als Team?

Das war eines meiner wichtigsten Ziele: Dass der Gemeinderat ein gut funktionierendes Team ist. Für mich als Gemeindeammann bedeutet das, sich nicht ohne Absprache in die Ressorts der Gemeinderäte reinzuhängen, den Kollegen aber immer mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen, wenn es von ihnen gewünscht ist. In meiner Wahrnehmung funktioniert das Team sehr gut, und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass das auch so bleibt.

Wie haben Sie die Begegnungen mit der Bevölkerung erlebt?

Bis jetzt nur positiv. Auch die Menschen, die mit Problemen auf mich zugekommen sind, die ich nicht zufriedenstellend lösen konnte, haben sich stets ausgesprochen verständnis- und respektvoll verhalten. Also keine Spur von Hickhack und fruchtlosen Auseinandersetzungen.

Sind sie volksnah unterwegs?

Ich selber bemühe mich, für die Menschen im Dorf leicht ansprechbar zu sein. Das gelingt mir, scheint mir, nicht schlecht. Allerdings stelle ich schon fest, dass Menschen, die mich nicht so gut kennen, mehr Hemmungen haben, mich anzusprechen, als vorher, als ich «nur» Gemeinderat war. Andererseits gibt es auch solche, vor allem Ältere, die mich als «öffentliche Person» wahrnehmen, zu der man ohne weiteres in Kontakt treten darf. Das führt oft zu guten Gesprächen und kommt mir sehr entgegen.

Was zeichnet Ihr Dorf aus?

Ich finde Möhlin ein höchst lebenswertes Dorf mit einem guten Bezug zur Natur – Meler Feld, Rhein, Wald – und trotzdem einer guten Anbindung an wichtige Verkehrsachsen. Entsprechend ist die Anziehungskraft für viele Menschen trotz stark gestiegener Immobilienpreise nach wie vor hoch. Vielen Bewohnern reichen diese «äusseren» Werte. Wer aber gerne mehr möchte: Hier hat es zahlreiche aktive Vereine mit sportlicher, kultureller oder auch «nur» geselliger Ausrichtung, die ihren Mitgliedern und immer mal wieder dem ganzen Dorf etwas bieten. Das ist toll.

Was sind Ihre Zielsetzungen für dieses Jahr respektive die Legislatur?

Der Gemeinderat hat das Legislaturprogramm noch nicht verabschiedet; deshalb möchte ich hier auch nicht vorgreifen. Sicher wird es aber einerseits Elemente enthalten, die unsere Stärken erhalten – Möhlin als attraktiver Aufenthalts-, Wohn- und Arbeitsort erhalten – und andererseits unsere Schwächen bearbeiten, dazu gehört die Verbesserung der finanziellen Situation, der Vandalismus im öffentlichen Raum, die fehlende Energiestrategie.

Was ist Ihr Wunsch an die Gemeinde und die Bevölkerung?

Weiterhin Verständnis dafür, dass einerseits das Angebot der Gemeinde etwas kostet – nämlich Steuergelder – und dass andererseits nicht alles Wünschbare finanziert werden kann.

Was fehlt heute noch im Dorf, was braucht Ihr Dorf?

Im Hinblick auf die Aufwendungen, die in den kommenden Jahren auf uns zukommen, wäre eine positivere Erfolgsrechnung durchaus erwünscht.

