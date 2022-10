Möhlin: Die Einweihung vom neuen Steinli-Schulhaus war ein Erfolg

Möhlin «Heute ist ein wichtiger Moment»: Trotz Regen feiern die Schülerinnen und Schüler ihr neues Schulhaus Schon seit gut einem Jahr ist der 13-Millionen-Ergänzungsbau beim Möhliner Schulstandort Steinli in Betrieb – nun endlich wurde er auch feierlich eingeweiht. Die offizielle Feier war für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Moment. Sie steckten viel Energie in ein tolles Erlebnis für die Gäste. Jael Rickenbacher 01.10.2022, 05.00 Uhr

Mit einem Flashmob der Schülerinnen und Schüler wird die Einweihungsfeier eröffnet. Jael Rickenbacher

Eigentlich ist der Ergänzungsbau bei der Schulanlage Steinli ja schon seit über einem Jahr in Betrieb. Im Sommer 2021 wurde der 13-Millionen-Bau termingerecht fertiggestellt, der Gemeinde übergeben und bezogen. Nun war es an der Zeit, den Ergänzungsbau auch noch offiziell einzuweihen. Am Donnerstagabend war es so weit: Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Steinli eröffneten die Einweihungsfeier mit einem Flashmob.