TV Möhlin verliert gegen Handball Stäfa

Möhlin Heimteam kommt nicht ins Spiel: TV Möhlin muss 19:32-Kanterniederlage gegen den Tabellenführer verschmerzen Die Fricktaler NLB-Mannschaft verliert zu Hause haushoch gegen Handball Stäfa. Die Heimmannschaft leistete sich Unkonzentriertheiten, die der Gast vom Zürichsee bestrafte. Nun kann sich der TV Möhlin in der Weihnachtspause erholen und fürs kommende Jahr neue Kraft tanken. Fabian Ceppi 19.12.2022, 16.30 Uhr

Der TV Möhlin verlor zu Hause gegen Handball Stäfa. Bild: Michi Mahrer

Die NLB-Mannschaft des TV Möhlin durfte sich am vergangenen Samstag mit dem aktuellen Tabellenführer Handball Stäfa messen. Das Fricktaler Team wollte mit einem Sieg gegen die Zürcher die erste Heimniederlage vergessen lassen und mit Rückenwind in die Winterpause gehen.

Nach den Worten des verletzten Kapitäns Sebastian Kaiser, der sich im Namen der Mannschaft bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedankte, wurde das Spiel von den Schiedsrichtern Keiser/Rottmeier angepfiffen.

Möhlemer oft zu weit vom Gegenspieler entfernt

Das Heimteam kam aber nicht wie gewünscht ins Spiel und sah auf der Anzeigetafel schon bald einen Drei-Tore-Rückstand stehen. Die Männer von Trainer Zoltan Majeri hatten vor allem in der Defensive grosse Mühe, die schnellen Zürcher in Schach zu halten. Oft waren die Möhlemer Spieler zu weit vom Gegenspieler entfernt und konnten so nicht genug Druck auf die Angreifer machen.

Aber auch vorne scheiterten die Gastgeber trotz einiger toller Aktionen von Jan Waldmeier, Xavier Franceschi oder Rückkehrer Manuel Csebits zu oft an sich selbst. Bis zur Pause lief der TV Möhlin einem Sechs-Tore Rückstand hinterher (11:17).

Heimmannschaft leistete sich Unkonzentriertheiten

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter wie zum Ende der ersten. Die Heimmannschaft leistete sich Unkonzentriertheiten, die der Gast vom Zürichsee bestrafte. So dauerte es knappe acht Minuten, bis Justin Larouche das erste Tor in der zweiten Halbzeit für den TV Möhlin zum Stand von 12:20 erzielen konnte.

Zudem kam für das Heimteam auch noch das Pech dazu, so beispielsweise beim Lattenkreuztreffer von Jan Waldmeier, beim Sieben-Meter-Lattentreffer von Xavier Franceschi oder beim abgepfiffenen Tor von Topscorer Rudi Safranko. Zehn Minuten vor Schluss begann Coach Majeri zu rotieren und gewährte den jungen Spielern Spielzeit. Aber auch sie konnten nicht mehr viel bewirken und so lautete das Endresultat 19:32 und die zwei Punkte gingen nach Stäfa.

Möhlin zeigte auch einige tolle Aktionen. Bild: Michi Mahrer

Drei Wochen erholen und wieder Kraft tanken

Nun kann sich der TVM drei Wochen erholen und wieder Kraft tanken, bevor es am 5. Januar 2023 wieder mit der Rückrundenvorbereitung losgeht. Die Mannschaft wird sich auf die eigenen Stärken besinnen und zum Wiederbeginn am 28. Januar, zu Hause gegen den TSV Fortitudo Gossau, voll bereit sein.

Die Mannschaft wünscht allen Förderern, Freunden und Fans ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und freut sich, auch im neuen Kalenderjahr, auf die grandiose Unterstützung in der Steinlihalle.