Möhlin: Kanton erteilt Bewilligung für grossen Fasnachtsumzug

Möhlin Kanton erteilt grünes Licht für den Fasnachtsumzug – und lässt die Närrinnen und Narren jubeln Es ist ein Freudentag für alle Närrinnen und Narren: Der Kanton hat eine Ausnahmegenehmigung für den grossen Fasnachtsumzug in Möhlin erteilt. Die Organisatoren versprechen, sich ganz genau an das Sicherheitskonzept zu halten und appellieren an die Eigenverantwortung. Derweil weckt der Entscheid auch andernorts wieder die Hoffnung auf Fasnachtsumzüge. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 01.02.2022, 19.00 Uhr

Für die Närrinnen und Narren in Möhlin hat das Zittern ein Ende: Der Umzug findet dieses Jahr statt. Bild: nbo (12. Februar 2014)

Die Videobotschaft von Markus Fäs lässt die Närrinnen und Narren jubeln. Auf der Facebook-Seite der Fasnachtzunft Ryburg teilt der Gemeindeammann von Möhlin mit: «Zunftmeister Steve Krebs hat das Kunststück fertiggebracht, dem Kanton eine Ausnahmebewilligung für einen Umzug abzuringen.»

Fäs verhehlt nicht, dass der Gemeinderat bis vor kurzem davon ausgegangen sei, dass die Fasnacht dieses Jahr nur mit einem Minimalprogramm stattfinden würde. Doch nun wolle und könne der Gemeinderat nicht mehr zurückstehen. «Wir unterstützen die Fasnachtsgesellschaften bei der Durchführung», sagt Fäs und schiebt nach:

Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin. Bild: nbo

«Wir appellieren an das Verantwortungsgefühl aller Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sowie der Besuchenden.»

Die Fasnachtszunft Ryburg und die Meler Galgenvögel organisieren zusammen den Umzug durch Möhlin. Daniel Ryser vom Vorstand der Galgevögel sagt: «Wir freuen uns riesig über die Bewilligung.» Der Verantwortung, die mit der Durchführung des Umzugs einhergeht, sei man sich bewusst. «Wir werden unser Sicherheitskonzept ausnahmslos so durchsetzen, wie wir es beim Kanton eingereicht haben», sagt Ryser.

Zertifikate werden vor dem Start kontrolliert

Dazu gehört, dass Teilnehmende nur am Umzug mitlaufen dürfen, wenn sie die Zertifikatspflicht ­– also die 3G-Regel – erfüllen. Die Organisatoren überprüfen hierzu die Zertifikate in einem abgesperrten Bereich am Start. Die Umzugsstrecke ist auf den ersten Metern eingezäunt, damit sich niemand in den Umzug hereinschmuggeln kann.

Die Galgenvögel und die Fasnachtzunft Ryburg betreiben am Fasnachtssonntag ausserdem je zwei Festbeizen, für deren Einlass die 2G-plus-Regel gilt. «Mit der Kontrolle der Zertifikate vor dem Umzug verteilen wir Bändchen an die Teilnehmenden, die zwischen 2G-plus und 3G unterscheiden», sagt Ryser.

Ein Appell an die Eigenverantwortung

Besuchende des Umzugs unterliegen nicht der Zertifikatspflicht. Ryser ruft diese zur Eigenverantwortung auf – etwa dazu, Massierungen an der rund zwei Kilometer und damit genügend langen Strecke zu vermeiden.

Man sei sich bewusst, dass man angesichts vieler abgesagter Umzüge in den Fokus von so manchen Zünften und Vereinen rückt, die sich gerne am Fasnachtssonntag präsentieren wollen. Ryser stellt klar:

«Wir werden den Umzug klein halten.»

Dies, um das Sicherheitskonzept nicht zu konterkarieren und der Verantwortung gerecht zu werden.

Auch in Laufenburg sind Umzüge geplant

Auch an der Laufenburger Städtlefasnacht sollen der grosse Sonntagsumzug vom 27. Februar wie auch der Nachtumzug «Häxefüür» am Samstag, 26. Februar, stattfinden. Dies jedoch nur auf Schweizer Seite «mit angepasster Stecke», wie Martin Schmid vom Organisationskomitee sagt.

Klar ist: Der Umzug in Laufenburg wird nicht grenzüberschreitend stattfinden. Zumindest soll er dies aber auf Schweizer Seite. Bild: psc (3. März 2019)

Hintergrund sind die in Baden-Württemberg strikteren Coronabestimmungen. Diese führen denn auch zur Absage aller grenzüberschreitenden Programmpunkte. Mit dem Antrag für die Bewilligung an den Kanton warte man noch zu, weil man die Bundesratssitzung von heute Mittwoch noch abwarten wolle, so Schmid.

Auch in Rheinfelden – hier war bis anhin das gesamte Programm abgesagt – will man nach den jüngsten Lockerungen noch mal über die Bücher.

