Die Möga zählte rund 30'000 Besucher

Möhlin «Das positive Echo hat uns verzaubert»: Die Möga-Organisatoren ziehen ein überaus positives Fazit Trotz des schlechten Wetters war die Möga am Wochenende ein Publikumsmagnet: 30'000 Besucher und Besucherinnen kamen zur Gewerbeausstellung in Möhlin. Damit hat das Organisationskomitee das gesteckte Ziel erreicht. Vor allem das tolle Feedback von Seiten der Ausstellerinnen und Besucher aber bleibt in Erinnerung. Jael Rickenbacher 03.10.2022, 17.30 Uhr

Die Gewerbeausstellung Möhlin durfte auch 2022 wieder viel Publikum in Empfang nehmen. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Die Gewerbeausstellung in Möhlin zog dieses Wochenende 30'000 Besucherinnen und Besucher an. Auf dem Steinli-Areal konnten 93 Ausstellerinnen und Aussteller aus allen möglichen Branchen ihr Gewerbe präsentieren.

Für das Organisationskomitee und dessen Präsidentin Anita Kym waren es «drei wundervolle Tage». Von allen Seiten bekamen sie Lob und durften in den vollen Hallen eine «angeregte, grossartige Stimmung» geniessen. Kym schwärmt:

«Es war eine sehr gelungene Möga 2022 und wir waren wirklich ‹spürbar nöcher›.»

Die einzelnen Ausstellerinnen und Aussteller hätten sich grosse Mühe gegeben, sagt Kym. Alle Stände seien individuell gestaltet worden. «Die Möga hatte dieses Jahr eine einmalige Qualität», erzählt Kym.

Das schlechte Wetter hinderte die Möga-Besucherinnen und -Besucher nicht daran, eine gute Zeit zu haben – auch dank des vielseitigen Unterhaltungsprogramms. Vor allem am Generell 80-Konzert liessen sie es krachen, sagt Kym: «Die ältere Generation hat sich wieder jung gefühlt. Die Stimmung war einfach genial, die Leute haben mitgesungen und toll mitgemacht.»

Auch bei der Stubete Gäng am Samstagabend war das Zelt voll. Das Organisationskomitee hatte für diesen Abend das Sicherheitsdispositiv hochgefahren – in Erwartung eines Grossandrangs. Und tatsächlich: Das grösste Problem am Samstagabend war, dass einige Leute keinen Platz im Zelt fanden und dass die Gastronomie zum Teil überrannt wurde.

Organisationskomitee darf positives Feedback geniessen

Für Anita Kym war die gesamte Ausstellung das Highlight. Jedes Lächeln und jedes positive Feedback bestätigte für sie, dass sich die zwei Jahre der Vorbereitung gelohnt haben. Auch ist sie sehr dankbar für die Unterstützung der Helferinnen und Helfer.

Trotz des Regens wurde auch der Lunapark besucht. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Die Ausstellerinnen und Aussteller seien ebenfalls zufrieden mit dem Resultat, so Kym. Wegen des Wetters wurde draussen ein zusätzliches Zelt aufgestellt, damit auch die Stände im Aussenbereich angenehmer besucht werden konnten.

«Spürbar nöcher» – auch im Gottesdienst

Der ökumenische Gottesdienst am Sonntag fand mit Geistlichen der reformierten, der christkatholischen und der römisch-katholischen Kirche statt. Auch dort wurde das Motto der diesjährigen Möga, «spürbar nöcher», aufgegriffen. Der Gottesdienst sei gut besucht gewesen und es sei mehr los gewesen, als an einem normalen Sonntag in einer Kirche, so Kym.

Alles in allem sei nichts schiefgelaufen, sagt Kym. Manchmal habe es aber Schwierigkeiten gegeben beim Essen: Wenn eine Gruppe bei verschiedenen Essensanbietern bestellten, kam der Teller oft nicht zur selben Zeit am Tisch an. Das, weil eine Pizza beispielsweise länger braucht, bis sie fertig ist, als ein Thai-Teller, der nur geschöpft werden muss. Für die nächste Möga müsse man sich dazu etwas überlegen, so Kym.

Das Organisationskomitee habe sich noch nicht ganz von der überwältigenden Rückmeldung erholt, sagt Kym:

«Wir sind immer noch in Trance. Das positive Echo hat uns kurzerhand verzaubert.»