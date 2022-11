Die Fasnachtzunft Ryburg startet ins Jubiläum

Möhlin Mit Elan und Tatendrang ins Jubiläumsjahr: So riesig ist die Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit im Dorf 2023 wird die Fasnacht in Möhlin wie immer sein – und auch wieder nicht: Die Fasnachtzunft Ryburg feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Das wurde jetzt auch schon bei der Eröffnung der Fasnacht am 11.11. gebührend gewürdigt. Sie fand vor dem Melihus statt, denn das Dorfmuseum beherbergt die Jubiläumsausstellung zu einem Jahrhundert Narretei in Möhlin. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2023 wird die Fasnachtzunft Ryburg 100 Jahre. Das wurde auch schon am 11.11.2022 gewürdigt. Zunftmeister Steve Krebs begrüsste. Hans Christof Wagner

So viele Besucherinnen und Besucher auf einmal dürfte das Möhliner Melihus wohl selten zählen: Kein Wunder, ist das Sujet der aktuellen, jetzt darin eröffneten Ausstellung doch die Fasnacht. Die gehört eigentlich sonst nicht ins Museum, sondern auf die Strasse, die Plätze und in die Beizen.

Riesenandrang im Möhliner Melihus: Die Fasnachtzunft Ryburg zeigt darin ihre Jubiläumsausstellung zum 100-jährigen Bestehen. Hans Christof Wagner

Aber bei 100 Jahren Fasnacht in Möhlin ist die Ausnahme sicher erlaubt. Und gross war das Erstaunen in den engen Räumen des Dorfmuseums. Lachen, Verblüffung, «Lueg emol»-Rufe – all das gab es bei der Vernissage zu sehen und zu hören. «Da, der Papi» – auf Fotos von früheren Umzügen, die auf einem Fernsehbildschirm gezeigt wurden. Und so war dieser laufend umringt von Besucherinnen und Besuchern, die darauf hofften, sich ebenso auf dem Schirm entdecken zu können.

So einiges erlebt und enorm viel zu erzählen

Fasnachtseröffnung vor dem Melihus – Zunftmeister Steve Krebs begrüsste die grosse Narrenschar, die am 11.11. erschienen war. Er sagte:

«Endlich ist es so weit. Wir starten in die Feierlichkeiten 100 Jahre Fasnachtzunft Ryburg. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.»

Die Zunft habe in der Zeit von 1923 bis heute «so einiges erlebt und enorm viel zu erzählen», führte Krebs aus. Er streifte die Zeit vom ersten Umzug 1925 über die schwierigen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur Abspaltung der Meler Galgevögel 1963/64.

Besenbinder erinnerten an die Ursprünge der Fasnacht

Bei der Eröffnung waren Zunftmitglieder auch beim Besenbinden zu sehen und erinnerten somit an die Anfänge der Narretei in Möhlin: Um zu Geld zu kommen, gründeten Anfang der 1920er-Jahre zwölf Männer eine Besenbinder-Genossenschaft. Sie sammelten Reisig, stellten daraus Besen her, gingen damit von Haus zu Haus und verkauften sie an der Tür.

Steve Krebs, Markus Fäs und Werner Erni (von links) durchschnitten gemeinsam das Band und gaben den Weg in die Ausstellung frei. Hans Christof Wagner

Zur Fasnacht 1922 zogen diese Männer als Mexikaner verkleidet mit breitrandigen Hüten durchs Dorf: OK-Mitglied Werner Erni erinnerte bei der Eröffnung daran, indem er auch mit Sombrero und Poncho auftrat und das närrische Volk willkommen hiess.

Es sei, auch in Ermangelung von Fotos und Dokumenten, eine Herausforderung gewesen, die Ausstellung auf die Beine zu stellen und ansprechend zu gestalten, sagte Erni. Fotos seien damals eben noch etwas Besonderes und Seltenes gewesen. Kostüme, Masken, Wagenbaupläne und Texte füllen die Lücken aus.

Bei der Eröffnung der Fasnacht vor dem Melihus trommelten auch die FZR-Tambouren. Hans Christof Wagner

Besonders ist zudem, dass das Melihus Möhlin jetzt mit der Fasnachtsschau auch im Winter geöffnet hat – in der heissen Phase der kommenden fünften Jahreszeit, die im Februar 2023 über die Bühne gehen wird.

Für einmal laufen die Umzüge in umgekehrter Richtung

Gemeindeammann Markus Fäs begrüsste in Reimform, erinnerte an die Fasnacht von 1923, dem Gründungsjahr, als die Aktiven als bärtige Völkerbundssoldaten mit einer Kanone umhergezogen waren. Fäs sagte:

«Geniesst jetzt die schöne Zeit, bis der Aschermittwoch kommt. Die fünfte Jahreszeit ist do – narri, narro.»

Bekamen Ehrenurkunden aus Deutschland Oliver Weis, Andi Hottinger und Werner Erni (von links). Hans Christof Wagner

Weiter sagte Krebs: «Am 1. Faissen geht es jetzt richtig los, und bis dahin ist noch viel zu tun.» Denn 2023 wird vieles wie gewohnt sein und vieles auch speziell – dass die Umzüge in umgekehrter Richtung laufen zum Beispiel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen