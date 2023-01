Kurt und Marlies Böni aus Möhlin feiern 65. Hochzeitstag

Möhlin «Es ist ein Geschenk, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen durften»: Dieses Ehepaar ist seit 65 Jahren glücklich verheiratet Kurt und Marlies Böni (beide 84) feiern nach den Festtagen gleich nochmals: Das Ehepaar aus Möhlin ist seit genau 65 Jahren verheiratet. Die beiden erzählen von der ersten Begegnung und einer Velofahrt zur Hebamme – und verraten eines der Geheimnisse ihres Glücks. Nadine Böni Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Gemeinsam glücklich: Kurt und Marlies Böni (beide 84) feiern am 4. Januar 2023 ihren 65. Hochzeitstag. Nadine Böni

Alles begann an einem ausgelassenen Abend im «Meerfräulein» in Laufenburg. Kurt Böni landete nach einem Fussballspiel seiner Möhliner Mannschaft zum Umtrunk im Gasthof, Marlies Böni war zum Tanz da. Die beiden erinnern sich auch heute, rund 65 Jahre später, noch genau – schliesslich war es der Beginn ihrer Geschichte. Der Beginn einer Liebesgeschichte: Das Ehepaar feiert am 4. Januar seinen 65. Hochzeitstag.

Es ist auch für die Autorin dieser Zeilen eine spezielle Geschichte – Kurt und Marlies sind meine Grosseltern.

«Erst zu später Stunde haben wir uns damals voneinander verabschiedet und die Adressen ausgetauscht», erzählt Marlies Böni. Per Brief hielten sie Kontakt, denn ein Telefon besass kaum jemand.

Nicht einmal das Tischbein gehörte ihnen

Die beiden wurden rasch ein Paar und nur wenige Monate später heirateten sie. Marlies war schwanger – eine Hochzeit wurde quasi erwartet. Keine drei Monate später kam Sohn Rolf zur Welt. Heute kaum vorstellbar: Zur Hebamme fuhr Kurt seine Frau auf dem Gepäckträger seines Velos, zwischendurch musste sie wegen der Wehen kurz absteigen.

Ende der 1960er-Jahre waren sie schon zu fünft: Marlies und Kurt Böni mit den Kindern Rolf, Carola und Andrea. zvg

Es folgten die Mädchen Carola und Andrea. Nicht einmal 25 Jahre alt waren Kurt und Marlies da. Es sei nicht immer einfach gewesen, erzählen die beiden. Gerade finanziell. Von zehn Franken pro Tag lebte die junge Familie anfangs. «Nicht einmal ein Tischbein gehörte uns. Wir mussten erst alles abbezahlen», erinnert sich Marlies. Aber, so fügt Kurt an:

«Wir mussten füreinander einstehen. Das hat uns gezeigt, dass wir gemeinsam alles schaffen können.»

Es sei zudem stetig aufwärtsgegangen. Kurt verdiente besser, Marlies fand eine Anstellung im Service. Bald einmal konnten sie sogar Geld zur Seite legen – für Ferien mit der Familie etwa. Diese verbrachten sie oft im Zelt irgendwo am Wasser. «Das war eine wunderschöne Zeit», sagt Kurt.

Daneben hatten beide ihre Hobbys: Kurt spielte viele Jahre Fussball, Marlies war und ist leidenschaftliche Fasnächtlerin. «Manchmal wurde es so spät, dass ich meine Kinder morgens auf dem Weg zur Schule antraf», erzählt sie lachend, wirft Kurt einen Blick zu und fügt dann an: «Wir haben uns gut ergänzt. Ich war das ‹Heutier›, du der Ruhepol. Beides hat es gebraucht.»

Ihre Reisen führten sie um die halbe Welt – hier nach Thailand. zvg

Reisen führten sie um die halbe Welt

Das galt auch in der Zeit, in der die drei Kinder längst ausgeflogen waren: Marlies war das «Reisefüdle» mit ordentlich Fernweh, Kurt musste manchmal überredet werden – genoss die Zeit unterwegs dann aber mindestens genauso. Um die halbe Welt führten sie die Reisen, und das in einer Zeit, in der das noch ein echtes Abenteuer war. «Wir haben viel miteinander erleben dürfen», sagt Marlies Böni und fügt an:

«Es ist ein Geschenk, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen durften.»

«Eine wunderschöne Zeit»: Marlies Böni inmitten von Enkel- und Nachbarskindern. zvg

Die «eiserne Hochzeit» nun ist ein Meilenstein für beide, den sie im Kreise ihrer Familie feiern. Und ja, auch ein Geheimnis ihres Glücks verraten sie: «Wir gingen niemals im Streit schlafen», sagt Kurt Böni. Das gilt auch heute noch – 65 Jahre nach dem feuchtfröhlichen Abend im «Meerfräulein».

