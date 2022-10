Möhlin Es begann mit Besen und einer kaputten Kanone: Die Fasnachtzunft Ryburg feiert ihren 100. Geburtstag Die Fasnachtzunft Ryburg feiert in den kommenden Monaten ihren 100. Geburtstag. Was in den 1920er-Jahren mit zwölf findigen jungen Männern begann, prägt bis heute das Dorfleben und das Dorfbild. Kein Wunder also ist zum Geburtstag der Zunft neben einem grossen Fest auch eine ganz spezielle Aktion geplant. Nadine Böni Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Einer der ersten Auftritte der Fasnachtzunft 1923 als Völkerbundsarmee samt Kanone. Bild: zvg

Alles begann mit einem Haufen Reisig: In den frühen 1920er-Jahren herrschte im Fricktal Arbeitslosigkeit. Auch in Ryburg, heute Dorfteil von Möhlin, waren viele ohne Beschäftigung. Um zu Geld zu kommen, gründeten damals zwölf junge Männer eine Besenbinder-Genossenschaft. Sie sammelten im Wald Reisig, stellten daraus Besen her, gingen damit von Haus zu Haus und verkauften sie – mit unerwartet grossem Erfolg: Die Männer beschlossen daher, mit dem Erlös den grauen Alltag der Bevölkerung etwas aufzuhellen.

Der Bürkligeist führt die «Ryburger» am Umzug jeweils an. Bild: zvg

Zur Fasnacht 1922 zogen sie verkleidet als mexikanische Räuberbande mit breitrandigen Hüten durch das Dorf, ein Jahr später als Völkerbundsarmee mit einer Kanone und Soldaten aus diversen Ländern. Es war, vor genau 100 Jahren, die Geburtsstunde der Fasnachtzunft Ryburg.

Und die Fasnacht schrieb schon damals spassige Anekdoten: Die Kanone nämlich wurde auf allen grösseren Plätzen im Dorf abgefeuert – bis sie schliesslich auf dem Fuchsrain wegen Überladung ihr frühes Ende fand. Nachzulesen ist das im Bildband «Meli-Ryburg: Witt oder witt it?» des Museumsvereins Möhlin.

Ausstellung im Dorfmuseum startet Jubiläumsjahr

Genau dort, im Dorfmuseum Möhlin, startet am 11. November – dem fasnachtstechnisch bedeutenden «11.11.» – ein erster Programmpunkt im Jubiläumsjahr der Zunft: In einer Wechselausstellung lässt die FZR ihre 100-jährige Vereinsgeschichte lebendig werden (siehe Box). Zunftmeister Steve Krebs verspricht:

Steve Krebs, Zunftmeister. Bild: Nadine Böni/Aargauer Zeitung

«Es gibt Kostüme, Fotos, Wagenbau-Pläne und andere Schriften sowie viele weitere tolle Artefakte zu sehen.»

Denn die Geschichte der Fasnachtzunft ist gut dokumentiert. 1925 etwa wurde der erste richtig organisierte Umzug durchgeführt, mit dem Sujet «Auszug der Mohabiter aus dem Lande Metschas». Der Umzug fand grossen Anklang bei der Bevölkerung – der Lohn bestand aus je zwei Kilogramm Käse und Speck, einem Dutzend Würsten sowie Einnahmen von 17.50 Franken, die unter dem Namen Fasnachtzunft Ryburg auf der Bank angelegt wurden.

Kein Geheimnis macht die Zunft auch aus Episoden, die heute nicht mehr denkbar sind: 1935 etwa zog man als «Internationale Tier- und Völkerschau» durchs Dorf. Zur Einordnung: Damals fanden schweizweit noch regelmässig sogenannte Völkerschauen in Zirkussen und Zollis statt.

Heute nicht mehr denkbar: 1935 zog man als «Internationale Tier- und Völkerschau» am Umzug durch das Dorf. Bild: zvg

Nachkriegszeit war prägend für das Zunftleben

In den folgenden Jahren wurden in unregelmässigen Abständen Umzüge oder Zunftabende organisiert. Besonders die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war dabei prägend: 1946 erschien erstmals die bis heute existierende Schnitzelbankzeitung «D'Ryberger Moral-Tante», ein Jahr später traten die Tambouren zum ersten Mal in Erscheinung. Sie sind heute weit über das Fricktal hinaus bekannt.

Die Tambouren der Fasnachtzunft haben sich weit über das Fricktal hinaus einen Namen gemacht – hier der Auftritt am «Glaibasler Charivari» 2022. Bild: Juri Junkov

1949 wurden die «Ryburger Gugger» gegründet, im selben Jahr die Symbolfigur der Zunft, der «Bürkligeischt», erstmals erwähnt. Die Figur geht auf eine Legende zurück: So soll er einst zwei Fischer, die im Boot eingeschlafen waren, aufgeweckt und so vor dem Kentern und dem sicheren Tod gerettet haben. Als Dank mussten die Fischer ihm versprechen, ihn künftig jedes Jahr ins Dorf zu holen, damit er für 20 Tage unter den Lebenden sein konnte.

Ein Geist und andere Wahrzeichen

Seit 1952 wird die noch heute gültige Proklamation durch den «Bürkligeischt» verlesen. Sie schliesst zu Fasnachtsbeginn mit den Worten:

«... und wenn d’emol nümm wyter weisch, denn chunnsch zu mir, em Bürkligeischt!»

Der 1959 eingeweihte Narrenbrunnen auf dem Freiheitsplatz gehört zu den Wahrzeichen der Zunft. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Der Geist gehört wie auch der Narrenbrunnen – der einheimische Bildhauer Paul Agustoni erstellte die Narrenfigur zum Ende der 1950er-Jahre – und die Fridolinskapelle zu den Ikonen und Wahrzeichen der Fasnacht in Ryburg. Letztere ist bei Alteingesessenen gar als «Ryburger Münschter» bekannt.

Sie alle sollen in der kommenden fünften Jahreszeit wieder eine besondere Rolle spielen – wenn die Fasnachtzunft Ryburg ihren grossen Geburtstag feiert.

«Wir stellen die Fasnacht auf den Kopf» Die Fasnachtzunft Ryburg feiert an der kommenden Fasnacht ihren 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass sind während der fünften Jahreszeit nicht nur festliche Aktivitäten – unter anderem eine «Jubiläumsstubete» – geplant, sondern auch eine ganz spezielle Aktion. «Wir stellen die Fasnacht auf den Kopf», sagt Zunftmeister Steve Krebs mit einem Lachen. Was er meint: Die traditionellen Umzüge am Fasnachtssonntag und -dienstag werden umgekehrt. Sprich: Sie führen zu Ehren der Zunft ausnahmsweise von der alten Kanzlei in den Dorfteil Ryburg, wo sie beim Hotelrestaurant Schiff enden. Ein Fasnachtsdorf Zwischen dem ehemaligen Restaurant Ryburg und dem «Schiff» wird mit verschiedenen beteiligten Vereinen und Gruppierungen – unter anderem auch den «Meler Galgevögeln» – ein Fasnachtsdorf aufgebaut. Das Fasnachtsdorf ist vom 3. Faisse bis zum Fasnachtsdienstag in Betrieb. Auch das Guggenkonzert findet im Fasnachtsdorf statt – mit einem Auftritt einer Ryburger «Monstergugge», bestehend aus rund 100 aktuellen und ehemaligen Guggern der Zunft. Die Wahrzeichen der Zunft, der Narrenbrunnen und die Fridolinskapelle beispielsweise, sollen ausserdem besonders in Szene gesetzt werden. Zu viel dazu möchte Steve Krebs derzeit noch nicht verraten, aber immerhin soviel: «Wir arbeiten derzeit hart für eine unvergessliche Fasnacht, die allen lange in Erinnerung bleiben wird und Kraft und Motivation für die nächsten Jahre gibt.»

