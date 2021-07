Möhlin Ein Leben (fast) ohne Abfall: Die Familie Zamuner aus Möhlin macht es vor Angefangen hat alles mit ganzen Säcken voller Windeln. Mittlerweile lebt die Familie Zamuner aus Möhlin, fast ohne Abfall zu produzieren. Nicht einmal einen 35-Liter-Sack füllt sie in der Woche – als fünfköpfiger Haushalt notabene. Susanna Zamuner erklärt, was die Herausforderungen dabei sind. Und: Wie jeder eine Veränderung schaffen kann. Nadine Böni 22.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Susanna Zamuner (56) aus Möhlin kauft im Rheinfelder Unverpacktladen «Nur so» ein. Sie lebt mit ihrer Familie fast ohne Abfall. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Über 700 Kilogramm Abfall produzieren Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich – pro Jahr und Kopf. Bei Susanna Zamuner aus Möhlin und ihrer Familie ist es weniger. Deutlich weniger: «Wir füllen pro Woche knapp einen 35-Liter-Sack», sagt sie. «Meist ist es sogar noch weniger, nur selten mehr.» Als fünfköpfiger Haushalt wohlgemerkt.

Das Thema Abfall – oder vielmehr: wie unnötiger Abfall vermieden werden kann – beschäftigt die 56-Jährige schon seit vielen Jahren. Sie erinnert sich an die Zeit, als ihre vier Kinder noch klein waren und sie jede Woche allein zwei Abfallsäcke voll Windeln an die Strasse stellen musste. «Das hat mich wahnsinnig gestört», sagt Zamuner.

Die Kinder motivieren sie

Nach und nach habe sie deshalb Dinge verändert, die halfen, den Abfall zu reduzieren. «Das waren zunächst einfache und kleine Schritte», sagt Zamuner. Den Abfall konsequent zu trennen, beispielsweise Einkaufstüten mehrmals zu verwenden, auch. Sie ist überzeugt:

«Jeder Schritt in die richtige Richtung hilft und ist wichtig.»

Bestärkt haben sie in den vergangenen Jahren dabei vermehrt die eigenen Kinder, inzwischen junge Erwachsene. «Sie gehen mit offenen Augen und sehr bewusst durchs Leben», sagt Zamuner. Die Themen Klima, Umwelt oder auch Plastikmüll seien im Haus fast allgegenwärtig. «Das hat mich noch einmal stärker sensibilisiert», sagt Zamuner und fügt an:

«Meine Kinder tragen die Entscheidung, wenig Abfall zu produzieren, nicht nur mit, sondern motivieren mich immer wieder neu.»

Natürlich habe es auf dem Weg zu weniger Abfall auch Hürden gegeben – und natürlich: Auch Susanna Zamuner gönnt sich ab und zu etwas, das Abfall verursacht. «Für mich persönlich war die Umstellung im Badezimmer die grösste Herausforderung», erzählt sie. Noch heute stünden im Badezimmer «einige Fläschli rum, wo ich weiss: Das gibt wieder Abfall», sagt sie mit einem Lachen.

Das Angebot wird stetig grösser

Aber: Es sei in den vergangenen Jahren generell einfacher geworden und die Auswahl an Produkten ohne Abfall viel grösser und vielfältiger. Gerade auch für das Badezimmer: «Es gibt beispielsweise tolle Shampoos und Spülungen sowie Seifen, die unverpackt oder in recycelbaren Kartonverpackungen angeboten werden», so Zamuner.

Einen grossen Teil ihres Lebensmittel-Einkaufs erledigt sie ausserdem im Unverpacktladen «Nur so» in Rheinfelden. Kundinnen und Kunden können hier selbst Behälter mitbringen und die gewünschten Produkte in der gewünschten Menge direkt darin abfüllen – etwa Linsen, Nüsse, Reis, Haferflocken, Trockenfrüchte und Gewürze, aber auch Olivenöl oder Bier. Zamuner ist begeistert:

«So fallen nicht nur weniger Verpackungen an. Auch die Lebensmittel-Abfälle werden reduziert. Denn ich muss nur jene Mengen kaufen, die ich wirklich brauche.»

Für sie ist klar: «Eine Ausrede gibt es nicht, weshalb wir alle so viel Abfall produzieren.» Und ebenso klar: «So wie heute kann es nicht weitergehen. Sonst erstickt der Mensch und die Welt irgendwann im Müll.»

Die Umstellung ist ein Lernprozess

Trotzdem: Es sei nicht ihr Ding, bei Freunden und Bekannten mit ihren Ansichten zu «missionieren», wie sie es mit einem Lachen nennt. «Natürlich führe ich in meinem Umfeld Gespräche und beantworte gerne Fragen oder gebe Tipps, wenn das gewünscht ist – aber jeder muss für sich selbst den Entscheid treffen, etwas verändern zu wollen», sagt sie.

Es sei vor allem wichtig, dass man sich mit den Veränderungen wohlfühle – «nur so funktioniert es auch langfristig», sagt sie. Die Umstellung sei ein stetiger Prozess, auch ein Lernprozess. Und: «Niemand ist perfekt. Jeder sollte sich auch Fehler verzeihen.»