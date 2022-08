Lehrertheater Möhlin begeistert mit "Der eingebildete Kranke"

Möhlin Ein Klassiker neu interpretiert: Lehrertheater begeistert mit «Der eingebildete Kranke» Das Lehrertheater Möhlin führte am Samstag erstmals die Komödie «Der eingebildete Kranke» von Molière auf. Der Schlussapplaus zeigte: Die Aufführung ist gelungen, das Stück kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut an. Peter Schütz 21.08.2022, 11.30 Uhr

In Ohnmacht gefallen. Nadine Condor hält Noëlle Tschanz, rechts Beni Zinng. Peter Schütz

Skurril und scharfzüngig, temporeich und fantasievoll: So brachte das Lehrertheater Möhlin die Komödie «Der eingebildete Kranke» des französischen Dramatikers Molière (1622 bis 1673) an der Premiere am Samstag auf die Bühne im Bata Club Haus.

Dass der schon unzählige Male aufgeführte Stoff nach über drei Jahrhunderten Staub angesetzt haben könnte, wäre kein Wunder. Aber das Lehrertheater schaffte es, dem Stück eine erfrischende Leichtigkeit einzuhauchen, die – gemessen am Schlussapplaus – beim Publikum gut angekommen zu sein schien.

Zwei, die sich verstehen Nadine Condor (links) und Noëlle Tschanz. Peter Schütz

Obwohl, bezogen auf die Kostüme, alles beim Alten geblieben war: hohe, lange Perücken, wallende Röcke, lang gestreckte Jacken mit grossen Ärmelaufschlägen, Absatzschuhe, Strümpfe, manche Damen sogar mit Handschuhen, und natürlich viel Schminke. Keine den sommerlichen Temperaturen angemessene Ausstattung, wie am ehesten die Schauspielenden zu spüren bekamen, wenn ihnen der Schweiss übers Gesicht lief.

Das Stück hat auch einen modernen Charakter

Aber eben: «Der eingebildete Kranke» in der Aufführung des Lehrertheaters Möhlin hatte auch einen zeitgemässen, modernen Charakter, sichtbar am verstellbaren Spitalbett auf Rädern, den Rollstühlen und dem Rollator auf der ansonsten kargen, mit schwarzem Tuch eingerahmten Bühne. Nur ein älterer Medikamentenschrank und ein mindestens ebenso altes Musikinstrument, auf dem nie gespielt wurde, entsprachen dem Mobiliar aus der Zeit, in der Molière gelebt hatte.

Am Krankenbett. Daniel Zingg, Beni Zingg und Alexandra Stocker (v.l.). Peter Schütz

Wüsste er, was das Lehrertheater sonst noch aus seinem Stück machte, würde er sich sicher nicht im Grab umdrehen. Denn die visuellen Spielereien mit schwebenden Zellen oder Medikamentenschachteln, das fast rapartig dargebotene Lied, dessen Text weitgehend aus einer Aufzählung von Pharmaprodukten bestand, und das Licht, das präzise die jeweiligen Stimmungen bis ins Gruselige verstärkte, machten aus dem alten Stoff eine fröhlich-bunte Wundertüte – besser geht es nicht. Was auch auf das von Dieter Schlachter, zum 14. Mal Regisseur in Diensten des Lehrertheaters Möhlin, eingestellte Ensemble zutraf.

Die Abgründe des Herrn Argan

Auf der Bühne standen, rannten und rollten, sassen und lagen, huschten, fielen, brüllten und sangen acht Personen. Beni Zingg in der Hauptrolle als der eingebildete Kranke Argan war im roten Hausmantel noch am leichtesten gekleidet, abgesehen von den dicken Socken. Zingg vermochte die Abgründe des Herrn Argan mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit, Eitelkeit und Witz überzeugend auszuloten. Sein Blick konnte stechend, sein Körper schlaff, sein Gang schwerfällig sein, alles in kurzen Abständen.

Zingg konnte auch zornig sein, wenn es um die Zukunft seiner Tochter ging. Diese verkörperte Noëlle Tschanz als sensibles Wesen, das zwischen einer ehrlichen Zuneigung zum Vater und dem Willen nach Selbstbestimmung pendelte.

Gespenstisch: Das Ensemble des Lehrertheaters Möhlin am Bett des eingebildeten Kranken. Peter Schütz

Deutlich materialistischer kamen Martina Isenegger als deren famos aufgetakelte Stiefmutter, eine Art Femme fatale, Daniel Zingg als Doktor Purgon sowie Alexandra Stocker als dessen redseliger Sohn Thomas daher. Das Trio ergab in der Summe einen Albtraum, dem der eingebildete Kranke nur mit einer List entkam, indem er sich tot stellte.

Doppelrolle für Nadine Condor

Nadine Condor war in zwei Rollen zu sehen, einmal als Dienstmädchen Toinette, später als erstaunlich frisch gebliebener 90-jähriger Arzt. Eine Doppelrolle nahm auch Daria Würz ein: Sie verkörperte die philosophische Schwester des Kranken und spielte das neben der Bühne platzierte Cembalo.

Gian Marugg schliesslich trat als eleganter Cléante, Angéliques Geliebter, auf. Marugg und Alexandra Stocker waren zum ersten Mal in einer Produktion des Lehrertheaters zu sehen. Bis 17. September sind noch zwölf Aufführungen angesagt, die Nächste kommenden Mittwoch. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr.