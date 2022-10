Die Möga 2022 zog 30'000 Besucherinnen und Besucher an

Möhlin Die «Möga» war ein Publikumsmagnet: 30'000 Besucherinnen und Besucher kamen zur Ausstellung 93 Ausstellerinnen und Aussteller aus verschiedensten Branchen, über ein Dutzend Food-Stände und ein vielseitiges Rahmenprogramm stiessen auf grosses Interesse: Die Gewerbeausstellung Möga auf dem Möhliner Steinli-Areal zog am Wochenende mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher an. Das Organisationskomitee ist zufrieden. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 02.10.2022, 19.00 Uhr

Viel Publikum: Über die drei Tage kamen über 30'000 Besucherinnen und Besucher an die Möga. Horatio Gollin / «Aargauer Zeitung»

Mit selbst gemachten Naturprodukten handelt Silke Tremanns, die das «Naturstübli» in Ueken betreibt. An der Gewerbeausstellung Möhlin (Möga) luden schön arrangierte Aromakerzen, Gewürzsalze, Tees, Massage- und Hautöle sowie Cremes an ihren Stand ein.

Auch zur Behandlung von Neurodermitis hat die Physiotherapeutin für Heilpflanzen ein selbst entwickeltes Produkt im Angebot. Als Betroffene wollte sich nicht mit der Aussage zufriedengeben, dass nur Kortison helfe, so Tremanns. Das Interesse an ihrem Stand sei unter den vielen Möga-Besucherinnen und -Besuchern gross. So sagte Tremanns:

«Es ist grossartig, wie viele Menschen dieses Umdenken haben. Man merkt eine grosse Offenheit für das Thema.»

Die Gewerbeausstellung auf dem Schulareal Steinli fand unter dem Motto «Spürbar nöcher» statt. Die Möga wollte an den drei Ausstellungstagen von Freitagnachmittag bis Sonntagabend deutlich machen, dass das lokale Gewerbeangebot attraktiv ist. Das ist der Möga mit der Teilnahme von 93 Ausstellerinnen und Ausstellern – hauptsächlich aus dem Dorf oder dem restlichen Fricktal, aber teilweise auch aus dem weiteren Umland – auch gelungen.

Gewerbe aus 12 Branchen stellte sich vor

Ein breiter Querschnitt an Gewerbe und Handwerk stellte sich auf der Möga vor: Architekturbüros, Autogaragen, Banken, Baugewerbe, Elektroinstallation, Floristik, Gartenbau, Möbelhandel, Rechtsberatung, Versicherungen und viele andere Branchen waren vertreten.

Am Freitag wurde die Gewerbeausstellung vom Organisationskomitee unter Leitung von Anita Kym (Mitte, am Mikrofon) feierlich eröffnet. Jael Rickenbacher / Aargauer Zeitung Die Gewerbeausstellung zog über die drei Tage viel Publikum an – die Ausstellerinnen und Aussteller zeigten sich zufrieden. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Gewerbetreibende aus 12 Branchen zeigten ihre Angebote und Dienstleistungen – darunter mehrere Autogaragen und -händler. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Mit selbstgemachten Naturprodukten handelt Silke Tremanns, die das «Naturstübli» in Ueken betreibt. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Hatte – auch angesichts der Energiekrise – viele Fragen zu beantworten: Sven Roth (rechts) von der Energieberatung Aargau. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Und auch Esther Frozza (links) vom TUI Reisebüro Möhlin durfte sich über viel Interesse freuen – schliesslich ist die Reiselust nach der Pandemie gross. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Neben der Ausstellung der Gewerbetreibenden gab es auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Hier der Auftritt des Harmonika-Orchesters Möhlin. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Im Aussenbereich sorgte zudem ein Luna-Park für Unterhaltung, gerade bei den Kleinen. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Und auch die Blaulicht-Organisationen – hier die Feuerwehr Möhlin – gaben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung OK-Präsidentin Anita Kym zog ein positives Fazit: Die angestrebten 30'000 Besucher und Besucherinnen seien wohl erreicht worden. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Mit einem breiten Unterhaltungsprogramm sorgte der Gewerbeverein Möhlin ausserdem über die Ausstellungszeiten hinaus für Abwechslung. Die Band Generell 80 sorgte am Freitagabend für Stimmung mit bekannten Songs aus den 1980er-Jahren. Am Samstagnachmittag schlug die Band Laessig rockige Töne an und abends spielte die bekannte Stubete Gäng auf, die mit frecher Mundart-Musik gute Laune brachte.

Die Rheinfelder Steelband Panskan, das Sunnebärgchörli, der Kinderchor der Musikschule Möhlin und das Harmonika-Orchester Möhlin traten ebenfalls an der Möga auf. Ein Linedance-Workshop, ein Kasperli-Theater, ein Zauberer, Vorführungen des Judo- und Ju Jitsu-Clubs Möhlin und des Veloclubs Rheinstern sowie eine Einsatzübung der Feuerwehr Möhlin rundeten das Programm an der Gewerbeschau ab.

Das Organisationskomitee ist zufrieden

Viele Helferinnen und Helfer benötigten auch die Gastronomie anbietenden örtlichen Vereine – es gab insgesamt über ein Dutzend Food-Stände. Neben professionellen Anbietern kümmerten sich unter anderem der Damenturnverein, die Musikgesellschaft, der Turnverein und der Wasserfahrverein um das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Eigentlich findet die Möga alle fünf Jahre statt, aber schon von 2010 auf 2016 gab es ein Jahr Verzug und dann wurde gleich für 2022 geplant, da der Gewerbeverein dann sein 90-Jahr-Jubiläum hat, erklärte Anita Kym, Präsidentin des Organisationskomitees. Vor zwei Jahren wurde mit den Vorbereitungen angefangen – trotz aller Unwägbarkeiten aufgrund der Pandemie. Es hat sich gelohnt: Mit der Möga ist Kym zufrieden. Sie ist sicher, dass die anvisierten 30000 Besucher und Besucherinnen erreicht wurden.

