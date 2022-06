Möhlin: Die erste TamTour Trophy lockte viel Publikum an

Der neu ins Leben gerufene Trommler- und Pfeiferwettbewerb fand am Wochenende erstmals statt, in der Trommlerhochburg Möhlin. Viele Besucherinnen und Besucher kamen entsprechend zum Festgelände und schauten sich die Darbietungen an. Am Ende triumphierte mit Stefan Freiermuth ein Einheimischer – und das gleich mehrfach.

Horatio Gollin 06.06.2022, 10.49 Uhr