Désirée Stutz: eine gradlinige SVP-Politikerin

Désirée Stutz bleibt gradlinig – auch bei Gegenwind: «Als SVP-Politikerin muss man eine dicke Haut haben» Ihr Götti riet ihr einst davon ab, zu sagen, dass sie der SVP angehöre. Seit 2020 ist Désirée Stutz Fraktionspräsidentin der SVP Aargau. Die 41-jährige Rechtsanwältin aus Möhlin weiss, was sie will – und dafür kämpft sie. Doch ihre Linientreue kommt nicht bei allen gleich gut an.

Désirée Stutz, Fraktionspräsidentin SVP Aargau aus Möhlin, auf einem Spaziergang mit ihrem Mischlingshund Falco. Sandra Ardizzone (16. März 2022)

Für die Nationalratswahlen 2019 verwendete sie den Slogan: «Geradlinig auch bei Gegenwind.» Ihr Nahestehende sagen, dass sie die Werte, für die sie politisiert, auch lebt. Die Rede ist von Désirée Stutz, Fricktalerin und SVP-Fraktionspräsidentin im Grossen Rat.

Die 41-Jährige ist ein umgänglicher und empathischer Mensch. Das attestieren ihr auch politische Gegner und so tritt sie auch im Gespräch mit der AZ auf. Stutz kann aber auch anders: Wenn es um die politische Sache gehe, kämpfe sie und sei auch direkt, sagen Parlamentskolleginnen und -kollegen.

Hinter der Fassade Nils Hinden erstellte im Rahmen seines sechsmonatigen Praktikums bei der «Aargauer Zeitung» seine Fachmaturitätsarbeit an der Neuen Kantonsschule in Aarau. Diese trägt den Titel «Politikerinnen und Politiker hinter der Fassade» und enthält als zentralen Kern die Porträts über die drei Fricktaler Fraktionschefs im Grossen Rat: Claudia Rohrer (SP), Désirée Stutz (SVP) und Alfons P. Kaufmann (Die Mitte). Die AZ publiziert diese Porträts als Serie.

Dabei bleibe sie aber immer fair. Hart in der Sache, konziliant im Ton – das ist die Politik von Stutz. Sorgen bereitet ihr der zunehmende Egoismus in der Gesellschaft.

Kritik wegen fehlender ­Kompromissbereitschaft

Stutz weiss, was sie will – und dafür kämpft sie. Das kommt nicht bei allen gleich gut an. Linke Politikerinnen und Politiker kritisieren, dass Stutz zu starr auf ihrer Position bleibe. Sie sei äusserst liniengetreu, sagt ein Parlamentskollege, ihre Vorgänger als SVP-Fraktionspräsidenten seien eher für einen Kompromiss zu haben gewesen.

Désirée Stutz' politischer Aufstieg ist steil: Die SVP-Fraktion hat die selbstbewusste Fricktalerin nach nur drei Jahren im Grossen Rat Ende 2019 zur Fraktionschefin gewählt. Im Grossen Rat gehörte sie zuerst der Justizkommission, heute der Sicherheitskommission an. Ihr Fachwissen – Stutz ist Juristin – wird über Fraktionsgrenzen hinweg geschätzt.

Sie wuchs als Einzelkind im linken Basel auf

Désirée Stutz wuchs als Einzelkind im linken Basel auf. Als sie zwölf Jahre alt war, zog die Familie nach Möhlin. Zum Umzug sagt Stutz: «Einerseits ergaben sich mit dem Umzug steuertechnische Vorteile für meine Familie, andererseits war es schon auch so, dass meine Eltern mit der Entwicklung der Stadt zunehmend Mühe hatten.»

Als sie auf die Gesinnung ihrer Eltern angesprochen wird, sagt Stutz: Ihre Eltern seien in keiner politischen Partei gewesen, hätten aber eine klar bürgerliche Haltung gehabt. Sie sagt:

«Meine Eltern vertraten ähnliche Positionen wie ich heute.»

Mit der Stadt hatte Stutz nie Probleme, dennoch gefiel es ihr im familiären Möhlin besser. «Ich habe mich dort sofort wohlgefühlt.» Möhlin sei damals noch kleiner gewesen und die Leute hätten sich auf der Strasse gegrüsst. Auch in der Schule gefiel es ihr besser als in Basel: «Der Unterricht war disziplinierter. Die Lehrer hatten die Schüler besser im Griff.»

Ihre Eltern sahen in ihr eine Lehrerin

Stutz war eine gute Schülerin und entschloss sich nach der Bezirksschule, das Gymnasium zu besuchen, was sie zurück nach Basel führte, wo sie die Weichen für ihre Zukunft stellte – in beruflicher und politischer Hinsicht. Als sie 15 Jahre alt war, entschloss sie sich, später Jus zu studieren und Anwältin zu werden. Dazu sagt sie:

«Ich hatte und habe einen starken Gerechtigkeitssinn, der meine Berufswahl bestimmt auch beeinflusst hat.»

Sie hat zugleich eine starke Zielfokussierung; was sie sich vornimmt, setzt sie auch um – und erreicht, was sie will.

Ihre Eltern und ihre Lehrer sahen Stutz damals in einem anderen Beruf: «Mir wurde oft gesagt, dass man in mir eine Lehrerin sehen würde.» Lachend fährt sie fort: «Ich hoffe, das war nicht, weil ich eine belehrende Art habe.»

Ihre politische Weichenstellung folgte etwas später – zum Ende ihrer «Gymizeit», als Stutz der SVP beitrat. Die Frage um den EU-Beitritt habe sie politisiert, sagt sie. Der Beitritt zur SVP sorgte für Unverständnis in der Familie.

Der Götti warnte sie

Stutz erzählt, wie ihr Götti ihr davon abriet, zu sagen, sie gehöre der SVP an, weil dies gesellschaftliche Probleme hervorrufen könnte. Ganz unrecht hatte er nicht:

«Als SVP-Politikerin muss man manchmal eine dicke Haut haben.»

Inzwischen könne sie mit Angriffen jedoch recht gut umgehen, dazu sei ein Lernprozess nötig gewesen. Sie verschliesst sich dabei der Kritik nicht. «Wenn mich jemand kritisiert und ich etwas Wahres in der Kritik sehe, kann es schon sein, dass ich ins Grübeln komme.» In den Jahren nach dem Parteibeitritt war Stutz mal mehr, mal weniger politisch aktiv. Sie studierte Jus an der HSG in St.Gallen und absolvierte ein Austauschsemester in Wien.

Ihr Austauschsemester und die Sprachaufenthalte nennt Stutz auch auf die Frage, was sie in ihrem Leben nicht missen möchte. Sie reise gerne, sagt Stutz. Das multikulturelle London hat es ihr dabei besonders angetan.

Sie lernte ihren Mann bei der Arbeit kennen

Ihren Mann lernte Stutz bei der Arbeit kennen, wo ihr künftiger Partner als polizeilicher Ermittler am gleichen Fall arbeitete, wie die damalige Untersuchungsrichterin Stutz. Die beiden haben 2019 geheiratet. Inzwischen wohnen sie in einem modernen Möhliner Mehrfamilienhaus und Stutz ist selbstständige Rechtsanwältin.

Auf die Frage, welche Arbeit ihr besser gefallen habe, sagt Stutz lachend: «Gefallen hat mir beides. Der Job beim Kanton war sicherer, dafür steht jetzt der Mensch im Zentrum.»

