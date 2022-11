Möhlin: Gemeindeversammlung bewilligt strategischen Landkauf

Möhlin Der Gemeinderat darf Landreserven kaufen – muss für ein anderes Projekt aber tiefer in die Tasche greifen Die Gemeinde Möhlin kann die Parzelle 939 nahe der Schul- und Sportanlage Steinli kaufen: Die Stimmberechtigten haben den Kauf über 5,1 Millionen Franken an der Gmeind bewilligt. Für Diskussionen sorgte das Geschäft aber allemal. Wie auch die Erweiterung des Jugendhauses. Die wurde letztlich ebenfalls bewilligt – wenn auch mit einer Änderung. Nadine Böni 25.11.2022, 12.00 Uhr

Das Gelände zwischen Fussballfeldern und Jugendhaus kann von der Gemeinde gekauft werden. zvg

Vielleicht nahmen sie sich ein Beispiel an der Schweizer Nati, die wenige Stunden zuvor an der WM gegen Kamerun den ersten Sieg eingefahren hatte. Jedenfalls, so konstatierte Gemeindeammann Markus Fäs, waren die Möhliner Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend «ganz schön sportlich unterwegs». Schon um kurz nach 21 Uhr konnte Fäs die Versammlung schliessen – im Wissen, dass im Rekordtempo sämtliche traktandierten Geschäfte bewilligt worden waren.