Möhlin: Ein Unfallhotspot könnte für Diskussionen sorgen

Das Gesamtergebnis der Einwohnergemeinde, ohne die Spezialfinanzierungen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung, zeigt einen Ertragsüberschuss von vier Millionen Franken. Dies bei Nettoinvestitionsausgaben in Höhe von 5,3 und einer Selbstfinanzierung in Höhe von 7,6 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Finanzierungsergebnis von 2,3 Millionen Franken.

Gründe dafür seien die tieferen Ausgaben in verschiedenen Bereichen wie Sachaufwand und Transferaufwand, aber auch höhere Steuereinnahmen, sagt der zuständige Gemeinderat Lukas Fässler. Der Steuerertrag fiel mit 33,2 Millionen Franken rund 1,8 Millionen Franken oder sechs Prozent höher aus als budgetiert. «Entgegen den durch die Pandemie geprägten Prognosen hat sich der Steuerertrag positiv entwickelt», sagt Fässler.

Die Nettoschulden der Gemeinde betrugen Ende Jahr 22'000 Franken – was zwei Franken pro Einwohnerin und Einwohner entspricht. Mit Blick auf die in den letzten Jahren deutlich höheren Werte eine «sicherlich erfreuliche Entwicklung», wie Fässler sagt. Die langfristigen, verzinslichen Passivdarlehen betrugen Ende Jahr 27 Millionen Franken, wobei davon ein weiteres Darlehen in Höhe von drei Millionen Franken dieses Jahr bereits rückgezahlt wurde.