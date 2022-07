Möhlin: Ehemaliges Bezirksschulhaus erhält Feinschliff

Möhlin Bezirksschulhaus erhält Feinschliff: Primarschule Fuchsrain zügelt in neues Domizil Derzeit sind noch Elektriker, Schreiner und Maler am ehemaligen Bezirksschulhaus zu Gang. Doch per 8. August beginnt dort der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Fuchsrain. Dortiges Schulgebäude soll dann für vier Millionen Franken umfassend saniert werden. Weil es sich im kommunalen Schutzinventar befindet, gibt es bei den Arbeiten einiges zu beachten. Dennis Kalt 29.07.2022, 05.00 Uhr

Das ehemalige Bezirksschulhaus in Möhlin wird umgebaut und wird künftig als Primarschulhaus genutzt. Nadine Böni

Der Endspurt bei den Sanierungsarbeiten am ehemaligen Möhliner Bezirksschulhaus ist angebrochen. Derzeit setzen Elektriker, Metallbauer, Schreiner und Maler den Feinschliff am Gebäude. Per Schuljahresbeginn sollen dort die Klassen aus dem Primarschulhaus Fuchsrain, das für vier Millionen Franken erneut wird, unterrichtet werden.