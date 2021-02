Möhlin Autofahrer war mit 2 Promille und auf nur drei Rädern unterwegs Am Samstagabend zog die Kantonspolizei Aargau einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Nach einer Kollision fuhr er mit drei Rädern weiter. 14.02.2021, 10.22 Uhr

Der Mann hatte rund zwei Promille Alkohol im Blut. Symbolbild: Lev Dolgachov

(aib) Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilt, bemerkte eine Patrouille den VW-Bus am späten Samstagabend auf einem Parkplatz in Möhlin. Ihnen sei aufgefallen, dass vorne links ein Reifen fehlte. Am Steuer des Wagens sass ein 59-Jähriger, der sichtlich alkoholisiert war. Die Messung ergab einen Wert von rund zwei Promille.