Der Gemeinderat stellt sich hinter Fredy Böni

Möhlin Anonyme Hetze gegen Fredy Böni: Jetzt bekommt der Gemeindeammann Unterstützung In Flugblättern wird über den abtretenden Gemeindeammann von Möhlin, Fredy Böni, hergezogen – der Gemeinderat verurteilt das Vorgehen jetzt in einer öffentlichen Mitteilung als diffamierend und feige. Und entkräftet die Aussagen der unbekannten Schreiber auch inhaltlich als falsch. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Flugblättern wird gegen Fredy Böni, der nach 16 Jahren Ende Jahr als Gemeindeammann abtritt, gehetzt. Roland Schmid / AZ

Es sind unschöne Szenen, die sich da im Wahlkampf in Möhlin abspielen – und das nicht etwa gegen einen der vier Gemeinderäte, die am 26. September nochmals antreten, sondern gegen Gemeindeammann Fredy Böni, der Ende Jahr abtritt. 16 Jahre lang führte der Vollblutpolitiker die Gemeinde beherzt, von 1995 bis 2015 sass er für die SVP zudem im Grossen Rat.

Kein Verständnis für politische Kämpfe mit Hass

Dass man sich als Gemeindeammann nicht nur Freunde im Dorf macht, weiss Böni. Damit kann er, muss er auch leben. Und als ehemaliger NLB-Handballer ist er sich auch harte (Zwei-)Kämpfe gewohnt. Kein Verständnis hat er aber, das sagte er der AZ in einem Sommergespräch, wenn die politischen Kämpfe mit Hass geführt werden, wenn anonyme Briefe mit Morddrohungen im Briefkasten liegen, wie das bei der Anpassung der BNO der Fall war, wenn er als Rassist beschimpft wird, wie das im letzten Jahr der Fall war, als der Gemeinderat wegen Corona ein Schutzgitter um die Asylunterkunft ziehen liess. Böni sagt:

«Es gab in den letzten 16 Jahren zwei, drei Momente, wo ich mir ernsthaft überlegt hatte, den Bettel hinzuschmeissen.»

Er liess es. Für das Dorf. Dass nun in Flugblättern, die mit Vornamen gezeichnet und damit anonym sind, gegen ihn gewettert und gehetzt wird, «das schmerzt», sagte er letzte Woche, als das erste Flugblatt in den Haushaltungen landete. Vor allem, «weil es inhaltlich einfach falsch und gelogen» ist, so Böni «Gott sei Dank: Böni ist weg!», stand da etwa in grossen Lettern und darunter wurden seine «Hinterlassenschaften» wie die «Steuerhölle Möhlin» aufgelistet. In der Zwischenzeit tauchte ein zweites Flugblatt auf.

Gemeinderat: Rote Linie wiederholt überschritten

Sukkurs bekommt Böni nun vom gesamten Gemeinderat. In einer Mitteilung bezeichnet die Exekutive die Aussagen auf den Flyern als diffamierend und die Integrität von Böni verletzend. Grundsätzlich reagiere der Gemeinderat nicht auf anonyme Aktionen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die zahlreichen Reaktionen aus der Bevölkerung haben uns bewogen, für einmal von diesem Grundsatz abzuweichen, da eine rote Linie wiederholt überschritten wurde.»

Dann spricht der Gemeinderat Klartext: Er sei sehr enttäuscht und befremdet über die Art und Weise, wie man nach 16 Jahren Amtszeit mit einem demokratisch gewählten Exekutivmitglied umgehe. Das Gremium weiter:

«Unwahre Aussagen wie, dass Möhlin eine ‹Steuerhölle› darstelle, der Gemeindeammann ‹gigantische Gemeindeschulden› hinterlasse, entbehren jeder sachlichen Grundlage und sind rufschädigend für unsere Gemeinde.»

In der Mitteilung erinnert die Exekutive auch daran, dass der Gemeinderat seine Entscheidungen im Kollektiv fälle. Und: «Wir erinnern daran, dass bei sämtlichen Vorhaben der Gemeinde Möhlin entweder ein zu genehmigender Budget- oder Projektkredit zugrunde liegt.» Der von dem oder den Urheber(n) der Flugblätter monierten «dramatischen Dorfverschandelung» hält der Gemeinderat entgegengehalten, dass in raumplanerischen Prozessen das Mitwirken der Bevölkerung immer gewährleistet sei. «Der Gemeinderat ist erschüttert und besorgt über diese Entwicklung im kommunalen Wahlkampf», schreibt die Exekutive weiter.

Fairer und respektvoller Wahlkampf auf der Wunschliste

Dass die Gruppierung nur mit Vornamen und damit anonym unterschreibe, werte der Gemeinderat «als feige und unkooperativ». Die erhaltenen Reaktionen aus der Öffentlichkeit würden ihn aber auch in seiner Überzeugung bestärken, dass die Möhliner Bevölkerung Aktionen dieser Art einzustufen vermöge, sie grossmehrheitlich ablehne und sich einen fairen und respektvollen Wahlkampf wünsche.