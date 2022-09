Möhlin: Die Möga steht vor der Tür

Möhlin 93 Aussteller, 16 Food-Stände und die «Stubete Gäng»: Die Möga 2022 steht vor der Tür Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Möhliner Schulareal Steinli in die grösste Gewerbeschau der Region: Über 90 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Angebote, Produkte und Dienstleistungen. Daneben gibt es wie immer auch ein grosses Unterhaltungsprogramm – wobei eine Band dafür sorgt, dass das Sicherheitsdispositiv hochgefahren wird. Nadine Böni 29.09.2022, 05.00 Uhr

Anita Kym, Chefin des Organisationskomitees, hat den Überblick: Der Aufbau für die Gewerbeausstellung Möga läuft auf Hochtouren. Nadine Böni

«Spürbar nöcher» lautet das Motto der diesjährigen Gewerbeausstellung Möga in Möhlin – und die ist jetzt gefühlt schon fast da: Am Freitag um 15 Uhr wird die Gewerbeschau mit einem Apéro für geladene Gäste sowie die Ausstellerinnen und Aussteller feierlich eröffnet, um 17 Uhr dann auch für die Öffentlichkeit.

Entsprechend laufen an diesem Nachmittag, rund 48 Stunden vor der Eröffnung, die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Begonnen haben sie vergangene Woche, da noch mit Unterstützung des Zivilschutzes sowie der Zelt- und Standbauer.

Seit Dienstag und Mittwoch können nun die Ausstellerinnen und Aussteller ihre Stände individuell ausbauen und gestalten. Es wird gehämmert, geschraubt, gemalt. «Zu sehen, wie nun alles Form annimmt, macht uns grosse Freude», sagt OK-Chefin Anita Kym. Denn damit endet für das elfköpfige Komitee eine lange und intensive Vorbereitungszeit:

«Wir haben rund zwei Jahre lang geplant und für die Möga gearbeitet – trotz aller Unwägbarkeiten, die mit der Pandemie verbunden sind.»

Es sei nicht immer einfach gewesen, angesichts der Ungewissheit die Ruhe zu bewahren. Hinzu kommt, dass sich das OK praktisch komplett neu aufgestellt hat. «Es gab Hochs und Tiefs», sagt Kym denn auch, fügt aber im gleichen Atemzug an: «Wir haben es als Team super gemeistert und freuen uns jetzt einfach mega, dass es endlich so weit ist.»

Eine bunt gemischte Ausstellung

Über 90 Ausstellerinnen und Aussteller werden ihre Produkte, Angebote und Dienstleistungen in den beiden Steinli-Hallen, einem Zelt sowie auf Aussenplätzen vorstellen. Es nehmen viele Möhliner Gewerbler teil, aber auch aus dem restlichen Fricktal, dem Baselbiet oder sogar von weiter her. Die Branchen sind bunt gemischt: von Architektur und Banken über Handwerker und Garagisten bis hin zu Reisecentern und Weinbauern.

Die Organisatoren erwarten rund 30'000 Besucherinnen und Besucher über das Wochenende verteilt. Die Ausstellung ist am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Gastrobereich und das Festzelt jeweils bis 2 Uhr, sonntags bis 19 Uhr.

Grösseres Sicherheitsdispositiv wegen Band

Die Öffnungszeiten der Ausstellung seien abends bewusst etwas gekürzt worden, um den Ausstellerinnen und Ausstellern die Möglichkeit zu geben, ebenfalls noch einen Teil der Events zu erleben, sagt Anita Kym. Denn:

«Zur Möga gehört auch immer ein Unterhaltungsprogramm – und wer Möhlin kennt, weiss, dass das ein richtiges Fest wird.»

Unter anderem tritt am Samstagabend die «Stubete Gäng» auf, die dank Hits wie «Petra Sturzenegger» derzeit wohl meistgebuchte Band der Schweiz. Erst vor wenigen Wochen sorgten die Volksmusiker am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln für einen Grossandrang. «Wir sind uns bewusst, was da auf uns zukommt», sagt Kym. Vorsorglich habe man das Sicherheitsdispositiv für diesen Abend hochgefahren.