Möhlin Brems- mit Gaspedal verwechselt? 72-Jähriger fährt mit VW Passat in Böschung – Führerausweis abgenommen In Möhlin ist ein Mann ist mit seinem Auto am Dienstagmorgen von der Strasse abgekommen und in einer Böschung gelandet. Es wurde niemand verletzt. Der Wagen und die Hecke tragen jedoch einen Sachschaden davon. 02.03.2021, 17.19 Uhr

Der Lenker hat offenbar Brems- und Gaspedal verwechselt. Kapo Aargau

(sth) An der Schallengasse in Möhlin ist ein 72-Jähriger Lenker mit seinem VW Passat am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr in einer Böschung gelandet. Der Mann wollte von einem Vorplatz wegfahren. Gemäss einer Meldung der Kantonspolizei Aargau habe der Lenker dabei höchstwahrscheinlich das Brems- und Gaspedal verwechselt. Dadurch habe er die Kontrolle über das Auto verloren und prallte in eine Hecke.