Rhenus Logistics baut in Möhlin neues Logisikcenter

Möhlin 30-Millionen-Bau: Rhenus Logistics AG plant neues Logistikcenter mit rund 85 Mitarbeitenden Im Industriegebiet Bäumlimatt in Möhlin soll ein fussballfeldgrosses Logistikcenter mit 14 Verladerampen entstehen. Das Baugesuch liegt seit kurzem auf. Der Verkehrsbericht attestiert, dass durch den Neubau kein wesentlicher Mehrverkehr auf den bestehenden Verkehrsanlagen generiert werde. Dennis Kalt 14.01.2023, 05.00 Uhr

Die Rhenus Logistics AG möchte 30 Millionen Franken in ein neues Logistikcenter in Möhlin investieren. zvg

Die Rhenus Logistics AG plant den Neubau eines Logistikcenters auf einer unbebauten Parzelle im Industriegebiet Bäumlimatt in Möhlin. Das neu geplante Lager- und Umschlaggebäude wird auf einer ehemaligen Landwirtschaftsfläche erstellt. Insgesamt wird mit dem Neubau eine Grundfläche von 9485 Quadratmetern bebaut. Dies geht aus einem Baugesuch hervor, das seit 13. Januar öffentlich aufliegt.

Für das neue Logistikcenter investiert die Rhenus Logistics AG knapp 30 Millionen Franken. Die Baukosten alleine betragen 24,6 Millionen Franken; 5,2 Millionen Franken werden für die Umgebungsarbeiten fällig. Die Hülle des Gebäudes besteht aus Sichtbeton sowie Isolationspanelwänden. Farblich kommt der Neubau in einem marinen Blau daher.

14 Verladerampen für Neubau geplant

In dem Logistikcenter werden voraussichtlich 85 Mitarbeitende arbeiten: 30 Mitarbeitende im Büro und 55 Mitarbeitende im Betrieb. Im Baugesuch heisst es weiter:

«Die Betriebs- und Arbeitszeiten erstrecken sich über ein 13-Stunden-Intervall zwischen 6 und 19 Uhr.»

Für die Beschäftigten und Kunden stehen insgesamt 18 Velo-Abstellplätze, 85 Parkplätze für Fahrzeuge zur Verfügung. Der Neubau weist 14 Verladerampen auf.

Klar ist, dass es durch das neue Logistikcenter zu Mehrverkehr in der Gemeinde kommen wird. Gemäss Verkehrs- und Umweltverträglichkeitsbericht weist eine im Jahr 2020 durchgeführte Verkehrszählung auf der Industriestrasse eine durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung von etwa 8600 Fahrzeugen auf. Durch die jährliche Verkehrszunahme von 1,4 Prozent wird im Jahr 2024 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung von 9090 Fahrzeugen erwartet.

Kein wesentlicher Mehrverkehr durch Logistikcenter

Die durch das Logistikcenter erzeugten etwa 300 Fahrten pro Werktag entsprechen einer Verkehrszunahme von 2,3 Prozent, was als nicht erheblich einzuschätzen ist, hält der Verkehrs- und Umweltverträglichkeitsbericht fest. Als Fazit heisst es:

«Insgesamt kann also festgehalten werden, dass der Betrieb des Logistikcenters keinen wesentlichen Mehrverkehr auf den bestehenden Verkehrsanlagen generiert.»

Neben dem Autoverkehr erzeugt die Rhenus Logistics AG über den Tag verteilt Lastwagenverkehr. Täglich sind hier mit etwa 15 An- und Abfahrten von 40-Tonnern zu rechnen, etwa 15 An- und Abfahrten mit 20-Tonnern sowie 20 An- und Abfahrten mit Lieferwagen bis 3,5 Tonnen. Insgesamt finden so täglich durchschnittlich pro Tag 50 An- und Abfahrten statt.

Mit Fertigstellung der Baumassnahmen für das Logistikcenter sollen auf allen nicht befestigten Freiflächen 40 Zentimeter Kiessand, respektive ungewaschener Sand mit entsprechendem Ansaatgemisch aufgebracht werden. «Dies sowie diverse Senksteinhaufen und einheimische Dornengebüsche führt, wie auch die Dachbegrünung, dazu, dass das Landschaftsbild vielfältiger wird», heisst es hierzu im Umweltverträglichkeitsbericht. Eine weitere Aufwertung der Fläche soll durch das Anpflanzen von Bäumen – Hochstamm und einheimische Arten – stattfinden.