Mittelschule: Rheinfelden ist noch nicht geschlagen

Die Aargauer Regierung schlägt vor, die Fricktaler Mittelschule in Stein zu bauen. Das kommt nicht überall gut an: Neben der Stadt Rheinfelden kündigen auch verschiedene Fricktaler Grossräte bereits an, die Diskussion noch einmal öffnen – und Rheinfelden damit zurück ins Rennen holen – zu wollen.

Thomas Wehrli 07.09.2021, 05.00 Uhr