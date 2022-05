Kaisten: Arbeiten am Gemeindehaus sind auf Kurs

Millionenprojekt Umbau des Gemeindehauses ist auf Kurs – derweil wird Kaisten aus dem Bauernhaus verwaltet Seit rund drei Monaten laufen die An- und Umbauarbeiten am Kaister Verwaltungsgebäude. Mittlerweile sind das Dach für die Aufstockung zurückgebaut und der alte, ehemalige Kindergarten abgerissen. Mit den Platzverhältnissen im Provisorium haben sich die Mitarbeitenden der Gemeinde arrangiert. Dennis Kalt 28.05.2022, 05.00 Uhr

Die Bauarbeiten am Kaister Gemeindehaus laufen sein rund drei Monaten. Hans Christof Wagner

Dort, wo noch vor wenigen Monaten Gemeinderat und Verwaltungsmitarbeitende die Geschicke Kaistens in aller Ruhe lenkten, herrscht nun ein deutlich lauterer Lärmpegel. Betonmischer und Baumaschinen fahren auf zur Baustelle, wo die Arbeiter eifrig am Werk sind.

Per 1. März zügelten die Verwaltung in ein Bauernhaus in der Weidstrasse. Dies, um Platz für die Erweiterung und Sanierung des fast 60 Jahre alten Gemeindehauses zu machen. Den entsprechenden Kredit über 3,2 Millionen Franken hatte der Souverän im November 2020 gutgeheissen. Drei Monate nach Baustart zeigt sich Gemeindeschreiber Manuel Corpataux zufrieden. Er sagt:

«Die Arbeiten laufen bis jetzt gemäss dem erstellten Bauprogramm.»

Nach heutigem Stand gehe man davon aus, dass etwa in einem Jahr die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen sind.

Mitarbeitende haben sich mit Bauernhaus arrangiert

Weil es dem Bauernhaus an der Weidstrasse an grossen Räumlichkeiten fehlt, hat die Gemeinde das Dachgeschoss des Volg-Ladens angemietet. Dort werden etwa Gemeinderats- und Kommissionssitzungen abgehalten. Auch wenn die Rahmenbedingungen im Bauernhaus nicht ideal seien, habe sich gezeigt, dass der Auszug aus dem Gemeindehaus der einzig richtige Entscheid war, so Corpataux. Er sagt:

«Alle Mitarbeitenden der Verwaltung haben sich sehr rasch mit der neuen Situation zurechtgefunden.»

Auch aus Überlegungen der Sicherheit – sowohl für das Personal als auch die Bevölkerung – sei der Entscheid, auf eine Realisierung unter laufendem Verwaltungsbetrieb zu verzichten, der richtige gewesen.

Mit Baustart standen zunächst die Aushub- und Abbrucharbeiten im Vordergrund. Unter anderem wurde das Dach des Gemeindehauses aufgrund der vorgesehenen Aufstockung zurückgebaut. Abgerissen ist inzwischen der angegliederte, ehemalige Kindergarten.

Gleichzeitig wurde mit dem Bau der Stützmauer im hinteren Bereich begonnen. «In den letzten Tagen wurde die Bodenplatte des Anbaus betoniert. Der Fokus der nächsten Arbeiten sind die Beton- und Baumeisterarbeiten des Anbaus sowie die Fertigstellung und Hinterfüllung der Stützmauer», so Corpataux. Im Anschluss folgen die Wand- und Deckenarbeiten in den einzelnen Geschossen.

Grosse Eingangshalle mit Liftanlage geplant

Vorgesehen ist, den Anbau des neuen Gemeindehauses mit einer grosszügigen Eingangshalle mit Zugang zu einer Liftanlage zu versehen. Im ersten Obergeschoss entsteht neu eine grosse Schalterhalle mit einem direkt angegliederten Diskretionsraum sowie ein Grossraum- und Einzelbüro. Ebenfalls auf diesem Geschoss entsteht neu eine Garderobe, Dusche und WC-Anlage für die Mitarbeitenden der Verwaltung.

Im zweiten Obergeschoss entstehen eine Schalterhalle mit einem angegliederten Diskretionsraum sowie ein Grossraumbüro und zwei Einzelbüros. Das Dachgeschoss beinhaltet den hindernisfreien Durchgang vom Eingang an der Poststrasse bis zur Kirche.