Mettauertal Zwei Fahrer verhindern eine Kollision nur knapp – dank riskantem Ausweichmanöver Am gestrigen Montagabend begegneten sich zwei Fahrzeuge auf einer Landstrasse in Wil. Ein Fahrer bremste, während der andere Lenker ein gefährliches Ausweichmanöver hinlegte. 02.03.2021, 15.17 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau teilt mit, dass am gestrigen Montagabend kurz nach 17 Uhr die Notrufzentrale alarmiert worden sei. Ein 22-jähriger Schweizer fuhr mit seinem Fiat auf der Grundbachstrasse in der Region Mettauertal. Zu spät bemerkte er ein entgegenkommendes Fahrzeug, so dass er nicht mehr bremsen konnte und ausweichen musste. Dabei geriet er von der Strasse und rutschte mit seinem Auto einen leichten Hügel hinunter.

Der entgegenkommende Autolenker leitete umgehend eine Vollbremsung ein. Dabei verletzte sich dessen Beifahrerin leicht. Am Fahrzeug, welches am Ausweichmanöver beteiligt war, entstand ein Sachschaden. (jod)

