Wil: So steht es um den Männerturnverein 50 Jahre nach Gründung

Vereint für die Fitness: 1972 nahmen die Wiler Männer den Kampf gegen den Bauchansatz auf Runter vom Sofa, macht Sport, seid aktiv gegen euren wachsenden Bauchansatz. So appellierten die Gründer des Männerturnvereins Wil an die Bewegungsmuffel im Dorf. Doch allzu verbissen nehmen es die Aktiven auch 50 Jahre nach der Gründung nicht. Die Geselligkeit und der Plausch geniessen nach wie vor hohen Stellenwert.

Nicht nur der Sport, auch die Kameradschaft spielte immer eine grosse Rolle im MTV Wil, wie hier bei der Vereinsreise 2015 nach Barcelona. zvg

50 Jahre Männerturnverein (MTV) Wil: Das Einladungsschreiben ist mit Schreibmaschine getippt, doch was drinsteht, entbehrt nicht einer gewissen Aktualität: «Wir leben in einer gehetzten und Wohlstandszeit», wird darin festgestellt. «Bauchansätze sind keine Seltenheit mehr. Durch das Fernsehen und die ständig zunehmende Motorisierung kann diesem Übel nicht abgeholfen werden», heisst es darin weiter. Infolgedessen lautete der Appell:

«Wir brauchen eine körperliche und sportliche Betätigung, um uns einigermassen fit zu halten. Darum gründen wir einen Männerturnverein.»

Mit diesen Zeilen warben die Initianten des Männerturnvereins Wil im November 1972 um zahlreiches Erscheinen zur Gründungsversammlung im Restaurant Hirschen im damals noch selbstständigen Wil im Mettauertal. 20 Gründungsmitglieder waren es schliesslich – mit Johann Erne (64) als Senior und Viktor Zumsteg (29) als Jungspund. Josef Schraner lag mit damals 47 Jahren im Mittelfeld. Heute ist er 97 Jahre alt und begründet seinen Schritt mitzumachen so:

«Weil ich recht abseits vom Dorf wohnte, hoffte ich, durch die Mitgliedschaft mehr Kontakte knüpfen zu können.»

Ob der gemeinschaftliche Sport dabei geholfen hat, so alt geworden zu sein? «Gut möglich», sagt Schraner lachend auf Nachfrage.

Am Barren schwingen, in den Seilen hängen und am Boden Salto schlagen - das war eher das Metier des Turnvereins Wil. Der Männerturnverein liess es nach Angaben von Aktuar Christian Weber vor 50 Jahren mit Spielen, Sitzball, Tschutten, Wandern und Kegeln eher ruhig angehen.

Turnstundenbesuch liess in den 70ern zu wünschen übrig

Doch schon 1976 war der Elan teils wieder dahin. An der Generalversammlung im vierten Jahr nach Gründung war der Turnstundenbesuch ein langdiskutiertes Traktandum. So überliefern es die Vereinschroniken. Dass dieser zu rege ausfiel, war wohl nicht das Thema.

Keine Zeit - wie sich heutzutage Bewegungsmuffel herausreden, um nicht aktiv zu werden, taten sie es schon 1978. In dem Jahr gab ein Landwirt aus eben diesem Grund seinen schriftlichen Austritt aus dem MTV bekannt. Doch er kehrte reumütig zurück, nachdem sich die Wehwehchen gehäuft und ihm sein Arzt geraten hatte, doch wieder etwas Sport zu treiben.

Volleyball als damals noch neue Disziplin

Baggern, Pritschen, Blocken: Neue Motivation brachte den Mitgliedern, dass sich der MTV Wil bald nach Gründung dem Volleyball widmete. Initiant war Willy Weber, der erste Präsident. Doch es brauchte Durchhaltewillen und Fleiss, bis schliesslich die MTVler auch am Netz eine gute Figur machten.

Im April 1990 fand in der Turnhalle Wil das erste Volleyballturnier statt - seitdem ist es ein fester Bestandteil im Jahresprogramm des Vereins, auch nach der Umbenennung zu «Volleyball-Night.» Diese findet bis heute immer im Frühjahr statt und der Plausch steht dabei im Vordergrund.

Heute halten sich die 25 aktiven Mitglieder gemäss Aktuar Weber hauptsächlich mit Volleyball fit - in der kalten Jahreszeit in der Turnhalle Wil, im Sommer als Beachvolleyball draussen. Mit den Ehren- und Passivmitgliedern zählt der MTV Wil heute rund 30 Personen und sieht sich so auch für die Zukunft gut aufgestellt.